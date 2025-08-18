Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για το Πόθεν Έσχες – Αυτόματη άντληση στοιχείων από 118 τράπεζες και οργανισμούς

Σε λειτουργία τέθηκε η νέα πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες, σε εφαρμογή του νόμου 5026/2023, φέρνοντας μια σημαντική μεταρρύθμιση που αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι υπόχρεοι καταθέτουν τις δηλώσεις τους. Πρόκειται για ένα βήμα που ενισχύει τη διαφάνεια και ταυτόχρονα διευκολύνει τη διαδικασία, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της ψηφιακής διακυβέρνησης.

Η καινοτομία της νέας πλατφόρμας έγκειται κυρίως στην αυτόματη άντληση στοιχείων από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας. Έτσι, τα δεδομένα μεταφέρονται και προσυμπληρώνονται αυτόματα στις δηλώσεις, εξαλείφοντας την πολυετή ταλαιπωρία της επίσκεψης στις τράπεζες για τη συλλογή βεβαιώσεων. Μέχρι σήμερα έχουν αντληθεί στοιχεία από 118 οργανισμούς και ιδρύματα, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την αξιοπιστία και τη δυνατότητα ελέγχου του περιεχομένου των δηλώσεων.

Η πλατφόρμα φέρνει και ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές. Για πρώτη φορά, οι σύζυγοι των υπόχρεων προσώπων αποκτούν αυτοτελή υποχρέωση υποβολής, ενώ για τα ανήλικα τέκνα δεν απαιτείται η αναγραφή ΑΦΜ για τις δηλώσεις των ετών 2023 και 2024, εφόσον αυτός δεν έχει εκδοθεί. Επιπλέον, η διαλειτουργικότητα με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας διασφαλίζει την άμεση ενημέρωση των υπόχρεων, καθιστώντας τη διαδικασία πιο άμεση και αξιόπιστη.

Η υλοποίηση της νέας πλατφόρμας είναι αποτέλεσμα μιας σύνθετης και πολύπλευρης συνεργασίας. Στο εγχείρημα συνέβαλαν η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η Επιτροπή Ελέγχου των δηλώσεων Πόθεν Έσχες, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, αλλά και όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι πιστωτικοί οργανισμοί.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι και αναβαθμίσεις, τόσο για την περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών όσο και για την ένταξη πρόσθετων φορέων, από τους οποίους θα αντλούνται νέα δεδομένα. Όπως τονίζουν οι αρμόδιοι, η νέα πλατφόρμα δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη ψηφιακό εργαλείο, αλλά ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος και την ενίσχυση της διαφάνειας στη δημόσια ζωή.

