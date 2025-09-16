Vivian Lab: Με νέα χρηματοδότηση, δημιουργεί τον πρώτο AI Coach για την εμμηνόπαυση και τη μακροζωία

Το Vivian Lab συγκέντρωσε €850.000 σε έναν νέο γύρο χρηματοδότησης, με επικεφαλής την Eleven VC και τη συμμετοχή των καταξιωμένων επενδυτών από την FRC Capital, φτάνοντας το συνολικό ύψος επενδύσεων στα €1,15 εκατ. μέσα σε έναν χρόνο.

Η επένδυση θα επιταχύνει τη δημιουργία προηγμένων λύσεων ψηφιακής υγείας, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου βιοδείκτη για την πρόβλεψη της βαρύτητας των συμπτωμάτων κατά την εμμηνόπαυση. Η εταιρεία ιδρύθηκε από τη Τζίνα Τιριακίδου και αποτελείται από μια αμιγώς γυναικεία ομάδα, που συνδυάζει εμπειρία στην τεχνολογία, την ιατρική και τον μετασχηματισμό του ανθρώπινου δυναμικού.

- Advertisement -

Το Vivian Lab προσφέρει εξατομικευμένη υποστήριξη για τις γυναίκες κατά την εμμηνόπαυση και τις ορμονικές αλλαγές. Ο AI coach για την εμμηνόπαυση και τη μακροζωία είναι ένας online βοηθός εκπαιδευμένος αποκλειστικά σε ιατρικά δεδομένα, παρέχει συμβουλές ευεξίας, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, φυσικούς τρόπους αντιμετώπισης των συμπτωμάτων, καθώς και ένα μοναδικό μοντέλο ψυχολογικής υποστήριξης 24/7, σχεδιασμένο από καταξιωμένους γιατρούς και ερευνητές.

- Advertisement -

Ως ψηφιακός βοηθός για γιατρούς, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα και ασφαλιστικές εταιρείες, γεφυρώνει το κενό ανάμεσα στις σύντομες ιατρικές επισκέψεις, καθοδηγώντας τις γυναίκες μέσα από ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο ζωής και σε πρακτικές υγιούς γήρανσης και μακροζωίας, που βελτιώνουν τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Το πρόγραμμα προσφέρει στις γυναίκες εκπαιδευτικό περιεχόμενο, online ομαδικές συνεδρίες, εξατομικευμένα πλάνα και πρωτόκολλα wellness, βοηθώντας τις γυναίκες να αισθάνονται ότι ακούγονται και υποστηρίζονται, ενώ παράλληλα μειώνει το κόστος για εργοδότες και ασφαλιστικές εταιρείες, μέσω της προληπτικής φροντίδας.

Η εμμηνόπαυση επηρεάζει κάθε γυναίκα, ωστόσο η ανεπαρκής ενημέρωση και το στίγμα αφήνουν πολλές απροετοιμαστες. Λαμβάνουν λάθος διάγνωση ή ωθούνται εκτός αγοράς εργασίας, δημιουργώντας έτσι ένα οικονομικό κενό €150 δισ. Με το Vivian Lab, οι γυναίκες αποκτούν τα εργαλεία και τη γνώση για να διαχειριστούν προληπτικά και με φυσικές μεθόδους περισσότερα από 30 συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Επιπλέον, η εταιρεία εισάγει τον πρώτο βιοδείκτη που προβλέπει τη σοβαρότητα και ένταση των συμπτωμάτων, καθώς και την εξέλιξή τους, καθιστώντας δυνατή την προληπτική και εξατομικευμένη φροντίδα σε μεγάλη κλίμακα.

«Δημιουργούμε τον πρώτο AI coach για την εμμηνόπαυση και τη μακροζωία, ώστε να προσφέρουμε στις γυναίκες εξατομικευμένη και ουσιαστική καθοδήγηση. Οι περισσότερες γυναίκες δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει στο σώμα τους και συχνά νιώθουν ότι δεν τις καταλαβαίνει κανείς.

»Το Vivian Lab αλλάζει αυτήν την πραγματικότητα, αποτελώντας έναν διαρκώς προσβάσιμο σύμβουλο, που δίνει στις γυναίκες τη δύναμη να πάρουν τον έλεγχο της υγείας τους και να εξερευνήσουν τη μακροζωία. Αυτή η χρηματοδότηση επιταχύνει την αποστολή μας, και είμαστε περήφανες που έχουμε στο πλευρό μας επενδυτές που μας υποστηρίζουν, όπως το FRC και το Eleven VC.» — Τζίνα Τιριακίδου, Ιδρύτρια & CEO

Υποστηριζόμενο από Σημαντικούς Επενδυτές

«Στο Fil Rouge Capital επενδύουμε σε τολμηρές ιδέες και ανθρώπους με όραμα. Το όραμα της Τζίνας να μεταμορφώσει τη γυναικεία υγεία είναι ακριβώς το είδος ηγεσίας που είμαστε υπερήφανοι να στηρίζουμε.» — Ρότζερ Μπλοτ, Partner στο Fil Rouge Capital

Ο Βαλέρι Πετρόφ, Partner στο Eleven VC, σχολίασε: «Βλέπουμε τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό στη γυναικεία υγεία και τη μακροζωία. Η προσέγγιση του Vivian Lab με το AI και τους βιοδείκτες, καθώς και η πρόοδός του, το τοποθετούν ως βασικό παίκτη στη διαμόρφωση του μέλλοντος της γυναικείας φροντίδας υγείας. Είμαστε υπερήφανοι που στηρίζουμε ξανά την εξαιρετική ομάδα σε αυτήν την αποστολή.»

Το Vivian Lab συνεργάζεται ήδη με μεγάλες επιχειρήσεις, φαρμακευτικές εταιρείες, τράπεζες και πολυεθνικούς οργανισμούς, βοηθώντας τους να διατηρήσουν ταλέντα, να βελτιώσουν τα αποτελέσματα ασθενών και να μειώσουν τα κόστη υγειονομικής περίθαλψης.