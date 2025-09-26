25.1 C
Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με ασφαλιστές και επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τα μεταρρυθμιστικά σχέδια της κυβέρνησης και την επίτευξη των στόχων μέσα σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνάντηση που είχε στη Νέα Υόρκη με επενδυτές, εκπροσώπους εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων, ασφαλιστικών οργανισμών και τραπεζών.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και των μεταρρυθμίσεων που δίνουν τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε μειώσεις φόρων και να επιστρέψει μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες.

Ο Κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, στις υποδομές που αναπτύσσει και στον ρόλο της ως ενεργειακού κόμβου, αλλά και παρόχου ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή.

Μίλησε ακόμα για τη θέση της Ελλάδας και της Ευρώπης σε ένα ρευστό και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας, αλλά και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Αναφέρθηκε, τέλος, στις δυνατότητες της Ελλάδας να αποτελέσει σημαντικό επενδυτικό προορισμό στους κλάδους τεχνολογιών υγείας και AI, καθώς έχει ήδη αναπτυχθεί ένα ιδιαίτερα ενεργο οικοσύστημα ελληνικών νεοφυών εταιρειών σε αυτούς τους τομείς.

