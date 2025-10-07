back to top
ATHEX Small Cap Conference: Επενδυτικό συνέδριο από το ΧΑ στις 5 Νοεμβρίου

Εκδηλώσεις

Το Χρηματιστήριο Αθηνών διοργανώνει το ΑΤΗΕX Small Cap Conference στις 5 Νοεμβρίου 2025 στο Royal Olympic Hotel. Στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου, υψηλόβαθμα στελέχη των εισηγμένων εταιρειών θα έχουν Β2Β συναντήσεις με αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές.

Εγγραφή στο συνέδριο

Netcompany: VERÁ, μια κομβικής σημασίας IT λύση για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ανθεκτικότητα

Η πλατφόρμα παρέχει σε πραγματικό χρόνο προειδοποιήσεις και αναλύσεις για γρήγορη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων σε περίπτωση κρίσης
Οι τοπ 10 μεσίτες (αντ)ασφαλίσεων στον κόσμο

AON Reinsurance Solutions και Marsh McLennan κερδίζουν την πρωτιά βάσει εσόδων
Pricefox: Πού βρίσκονται και τι καταγράφουν οι νέες κάμερες της τροχαίας;

Οι νέες, έξυπνες κάμερες βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και το Pricefox δίνει στους οδηγούς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
Η Syndea χορηγός στο Athens Run 2025 του ΕΕΑ

Τρέχοντας για δεύτερη χρονιά δίπλα στο ΕΕΑ, η Syndea βοήθησε να αναδειχθεί η σημασία της άσκησης για την ποιότητα ζωής και την υγεία
Μεγάλη συμμετοχή στο Πολιτιστικό Φθινόπωρο του Συλλόγου Εργαζομένων της ERGO

Νέες δράσεις προαναγγέλλει ο Σύλλογος για τον χειμώνα, γιατί «ο πολιτισμός μας ενώνει και μας δυναμώνει»
