Η Syndea με «Synθεση επιτυχίας και υπεροχής» στη Βιέννη

Newsroom 3

Εκδηλώσεις

Με ιδιαίτερη επιτυχία και τον εύγλωττο τίτλο «Synθεση επιτυχίας και υπεροχής» πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου στη Βιέννη το 28ο Συνέδριο Πωλήσεων της Syndea και οι βραβεύσεις των συνεργατών της.

Συνέδριο Syndea, Βιέννη 2025
Ο Enrico San Pietro, Insurance General Manager Unipol Assicurazioni, ο Δημήτρης Ζορμπάς, CEO και Γενικός Διευθυντής Syndea, ο Πρόεδρος ΔΣ Syndea Κώστας Καραμανλής και ο Αλέξανδρος Κοντός, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΔΣ Syndea

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η Syndea επέλεξε να γιορτάσει τις επιτυχίες των συνεργατών της στο ξενοδοχείο SO VIENNA στην καρδιά της πόλης των μεγάλων συνθετών και ευρωπαϊκής πρωτεύουσας της μουσικής, στέλνοντας μήνυμα υπεροχής και αριστείας.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε με ομιλία του ο Πρόεδρος του ΔΣ Κώστας Καραμανλής θέτοντας το πλαίσιο και το όραμα για την πορεία της εταιρείας. Τόνισε πως το σύγχρονο ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον -από τις φυσικές καταστροφές και τις πολεμικές συγκρούσεις, έως την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης- καθιστά πιο αναγκαία από ποτέ την προστασία ανθρώπων, οικογενειών και επιχειρήσεων.

«Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η κοινωνία στρέφεται σε εμάς για σιγουριά και ευημερία», υπογράμμισε, χαρακτηρίζοντας την εποχή ταυτόχρονα «γεμάτη προκλήσεις, αλλά και εξαιρετικές ευκαιρίες».

Στη συνέχεια ακολούθησαν ομιλίες και τοποθετήσεις από εξέχοντες καλεσμένους και στελέχη της εταιρείας και της ασφαλιστικής αγοράς:

Ο Enrico San Pietro, Insurance General Manager της Unipol Assicurazioni, εξήρε στην ομιλία του τη σημασία της φετινής συνάντησης, που αποτέλεσε ευκαιρία γιορτής αλλά και κοινής πορείας προς το μέλλον. Σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις και αβεβαιότητες, ανέφερε χαρακτηριστικά, ο ρόλος της ασφάλισης γίνεται πιο ουσιαστικός από ποτέ: να προστατεύει, να καινοτομεί και να στηρίζει την κοινωνία. Με αποφασιστικότητα και όραμα, η Syndea είναι έτοιμη να ηγηθεί των αλλαγών και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που ανοίγονται.

Τη σκυτάλη πήραν στη συνέχεια ο Δημήτρης Ζορμπάς, CEO και Γενικός Διευθυντής της Syndea, σκιαγραφώντας τις κατευθύνσεις της εταιρείας, η Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), που έδωσε την εικόνα της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, και η Εύα Βαρουχάκη, Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας και Διεθνών Σχέσεων της ΕΑΕΕ, η οποία ανέλυσε τι επιβάλλει ο νόμος της υποχρεωτικής ασφάλισης των επιχειρήσεων και των αυτοκινήτων έναντι φυσικών καταστροφών.

Το πρώτο μέρος των ομιλιών ολοκληρώθηκε με τον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ).

Το δεύτερο μέρος του Συνεδρίου συνεχίστηκε με την παρουσίαση του Στάθη Γκόργκα, Εμπορικού Διευθυντή Syndea, που αναφέρθηκε στις επιτυχίες της εταιρείας για τα έτη 2024 και 2025, και στο τι πρόκειται να έρθει, και ολοκληρώθηκε με τις βραβεύσεις περισσότερων από 30 συνεργατών.

Συνέδριο Syndea, Βιέννη 2025
Οι βραβευθέντες, με στελέχη της εταιρείας

Τον συντονισμό του προγράμματος και της ροής του Συνεδρίου ανέλαβε η Νατάσσα Σιαμπάνη, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Syndea.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από ένα πλούσιο πολιτιστικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα, που ανέδειξε την ιστορία και τη γοητεία της Αυστρίας:
• Εκδρομή στην κοιλάδα του Βαχάου, με τους μαγευτικούς αμπελώνες.
• Επίσκεψη στο επιβλητικό μοναστήρι του Μελκ και στο παραμυθένιο Ντίρνσταϊν.
• Κρουαζιέρα στον Δούναβη, με θέα τοπία που μοιάζουν βγαλμένα από καρτ ποστάλ.
• Στάση στον πύργο του Λίχτενσταϊν, στα δάση του Μάγιερλινγκ και στο ιστορικό μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού.

Η κορύφωση ήρθε με το επίσημο gala, που φιλοξενήθηκε στην εντυπωσιακή αίθουσα του Δημαρχείου της Βιέννης. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα μοναδικό κονσέρτο αφιερωμένο στον Γιόχαν Στράους, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 ετών από τη γέννησή του, με τη μαγεία της μουσικής να πλαισιώνεται από δύο ζευγάρια χορευτών βαλς.

Η εμπειρία στη Βιέννη άφησε σε όλους ανεξίτηλες εντυπώσεις, καταλήγει η εταιρική ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας ότι «η Synθεση της προσπάθειας, της συνέπειας και της αριστείας οδηγεί σε νέες κορυφές επιτυχίας».

