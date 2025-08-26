Η παγίδα της άδειας πόλης και τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα

back to top
Του Νίκου Γρέντζελου, Αντιπροέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Το καλοκαίρι, οι μεγάλες πόλεις αδειάζουν. Οι περισσότεροι κάτοικοι φεύγουν για διακοπές, οι δρόμοι μοιάζουν πιο ήσυχοι, η κίνηση μειώνεται αισθητά. Αυτή η εικόνα της «χαλαρής» πόλης, όμως, κρύβει μια σοβαρή παγίδα για τους οδηγούς: την ψευδαίσθηση ότι η άδεια άσφαλτος τους δίνει την ελευθερία να τρέξουν, να παραβούν τα όρια ταχύτητας και να οδηγήσουν πιο απρόσεκτα.

Η ψευδαίσθηση της ελευθερίας

Με λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους, πολλοί οδηγοί αισθάνονται πως δεν υπάρχει κίνδυνος. Η ταχύτητα ανεβαίνει, οι κανόνες χαλαρώνουν και η προσοχή μειώνεται. Κι όμως, τα στατιστικά αποδεικνύουν το αντίθετο: σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το καλοκαίρι –και ειδικά τον Αύγουστο– σημειώνονται πολλά σοβαρά τροχαία ατυχήματα, παρά τη μειωμένη κυκλοφορία. Η υπερβολική ταχύτητα παραμένει η πρώτη αιτία θανατηφόρων δυστυχημάτων στην Ελλάδα.

Η παγίδα της άδειας πόλης

Η «παγίδα» είναι ξεκάθαρη: η άδεια πόλη μας ξεγελά, δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας που δεν υπάρχει. Ο δρόμος μπορεί να φαίνεται ελεύθερος, αλλά ένα σταμάτημα έκτακτης ανάγκης, ένας πεζός, ένας ποδηλάτης ή ένα όχημα που θα βγει ξαφνικά από στενό, αρκούν για να μετατρέψουν μια απροσεξία σε τραγωδία.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν κάνει διακοπές

Ακόμη κι όταν οι δρόμοι φαίνονται άδειοι, οι κανόνες παραμένουν ίδιοι. Τα όρια ταχύτητας, η προσοχή στις διασταυρώσεις, η χρήση ζώνης και κράνους, η αποφυγή χρήσης κινητού ή οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, είναι κανόνες που σώζουν ζωές. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν ισχύει μόνο όταν υπάρχει κίνηση∙ ισχύει πάντα.

Μια ευθύνη απέναντι σε όλους

Η ασφαλής οδήγηση δεν είναι μόνο προσωπική υπόθεση. Κάθε οδηγός έχει ευθύνη απέναντι στους συνεπιβάτες του, στους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου και στις οικογένειες που περιμένουν να επιστρέψουν όλοι ασφαλείς στο σπίτι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο τραγικό από το να χαθεί μια ζωή άδικα, σε έναν «άδειο» δρόμο που έμοιαζε ακίνδυνος.

Συμπέρασμα

Η άδεια πόλη το καλοκαίρι δεν πρέπει να μας παρασύρει. Είναι η στιγμή που πρέπει να δείξουμε περισσότερη υπευθυνότητα, να σεβαστούμε τα όρια ταχύτητας και να τηρήσουμε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Μόνο έτσι θα αποφύγουμε την παγίδα της εφησυχασμένης οδήγησης και θα περιορίσουμε τα τροχαία ατυχήματα. Γιατί ο στόχος είναι ένας: να γυρίσουμε όλοι πίσω ασφαλείς.

Πηγή: eea.gr

