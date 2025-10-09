Η Groupama σχεδιάζει να διπλασιάσει το εταιρικό δίκτυο – Διορθώσεις στις προμήθειες

Της Έλενας Ερμείδου

Στα βασικά σχέδια ανάταξης της Groupama Ασφαλιστικής περιλαμβάνεται η αναβάθμιση και η ισχυρή ενίσχυση του εταιρικού και ελεύθερου δικτύου με το λανσάρισμα νέων προϊόντων, καθώς επίσης και την ενίσχυση των σταυροειδών πωλήσεων.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος Χασέν Φεκί, αναφερόμενος στα στρατηγικά σχέδια και τους στόχους για την πλήρη επαναφορά της Groupama Ασφαλιστικής στην κερδοφορία, εξήγησε ότι θέλει να βάλει την εταιρεία στις πρώτες πέντε μεγάλες ασφαλιστικές σε επίπεδο μεριδίων στην αγορά, και αυτό, μεταξύ άλλων, θα γίνει με την ανάπτυξη των δικτύων, με συνεργασίες και πιθανές εξαγορές.

Νέες τακτικές πρόσληψης και εκπαίδευσης

Ο κ. Φεκί έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη των δικτύων, παραχωρώντας τον λόγο στον εμπορικό διευθυντή Βαγγέλη Οικονομόπουλο μετά από σχετική ερώτηση του «IW». Εκείνος απάντησε ότι η Groupama σχεδιάζει να διπλασιάσει το εταιρικό δίκτυο στα 400 άτομα. Στόχος, μέσα από τις νέες τακτικές πρόσληψης και εκπαίδευσης του δικτύου, η καλύτερη εξυπηρέτηση και επικοινωνία του πελάτη με την ασφαλιστική. Ο πελάτης σήμερα δεν έχει θετικά σημεία επαφής με τις ασφαλιστικές, υπογράμμισε ο κ. Οικονομόπουλος και πρόσθεσε, μιλώντας στο «IW», ότι η Groupama επιζητά να αναπτύξει μια νέα γενιά managers, που θα δώσουν ώθηση στην αγορά βάσει του σχεδίου «Maverick».

Αλλαγές στα ποσοστά των προμηθειών

Συζητώντας, τέλος, το «IW» με τον κ. Φεκί για τις προμήθειες των δικτύων, εκείνος τόνισε ότι τα δίκτυα είναι αυτά που στηρίζουν την ανάπτυξη και ότι σύντομα η Groupama θα προβεί σε διορθώσεις ποσοστών προμηθειών, βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις προοπτικές και τα κίνητρα του δικτύου.

Στη φωτογραφία, από αριστερά: Γιάννης Χρισταράς – Chief Information Officer, Μαρίνα Βέργου – General Secretariat – People & Corporate Functions, Hassène Feki – CEO, Βασιλική Κωστάκη – Deputy CEO – Insurance Operations & Finance, Βαγγέλης Οικονομόπουλος – Chief Commercial Officer