back to top
20.9 C
Athens
Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025

Η Groupama σχεδιάζει να διπλασιάσει το εταιρικό δίκτυο – Διορθώσεις στις προμήθειες

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Της Έλενας Ερμείδου

 

- Advertisement -

Στα βασικά σχέδια ανάταξης της Groupama Ασφαλιστικής περιλαμβάνεται η αναβάθμιση και η ισχυρή ενίσχυση του εταιρικού και ελεύθερου δικτύου με το λανσάρισμα νέων προϊόντων, καθώς επίσης και την ενίσχυση των σταυροειδών πωλήσεων.

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος Χασέν Φεκί, αναφερόμενος στα στρατηγικά σχέδια και τους στόχους για την πλήρη επαναφορά της Groupama Ασφαλιστικής στην κερδοφορία, εξήγησε ότι θέλει να βάλει την εταιρεία στις πρώτες πέντε μεγάλες ασφαλιστικές σε επίπεδο μεριδίων στην αγορά, και αυτό, μεταξύ άλλων, θα γίνει με την ανάπτυξη των δικτύων, με συνεργασίες και πιθανές εξαγορές.

- Advertisement -

Νέες τακτικές πρόσληψης και εκπαίδευσης

Ο κ. Φεκί έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη των δικτύων, παραχωρώντας τον λόγο στον εμπορικό διευθυντή Βαγγέλη Οικονομόπουλο μετά από σχετική ερώτηση του «IW». Εκείνος απάντησε ότι η Groupama σχεδιάζει να διπλασιάσει το εταιρικό δίκτυο στα 400 άτομα. Στόχος, μέσα από τις νέες τακτικές πρόσληψης και εκπαίδευσης του δικτύου, η καλύτερη εξυπηρέτηση και επικοινωνία του πελάτη με την ασφαλιστική. Ο πελάτης σήμερα δεν έχει θετικά σημεία επαφής με τις ασφαλιστικές, υπογράμμισε ο κ. Οικονομόπουλος και πρόσθεσε, μιλώντας στο «IW», ότι η Groupama επιζητά να αναπτύξει μια νέα γενιά managers, που θα δώσουν ώθηση στην αγορά βάσει του σχεδίου «Maverick».

Αλλαγές στα ποσοστά των προμηθειών

Συζητώντας, τέλος, το «IW» με τον κ. Φεκί για τις προμήθειες των δικτύων, εκείνος τόνισε ότι τα δίκτυα είναι αυτά που στηρίζουν την ανάπτυξη και ότι σύντομα η Groupama θα προβεί σε διορθώσεις ποσοστών προμηθειών, βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις προοπτικές και τα κίνητρα του δικτύου.

 

Στη φωτογραφία, από αριστερά: Γιάννης Χρισταράς – Chief Information Officer, Μαρίνα Βέργου – General Secretariat – People & Corporate Functions, Hassène Feki – CEO, Βασιλική Κωστάκη – Deputy CEO – Insurance Operations & Finance, Βαγγέλης Οικονομόπουλος – Chief Commercial Officer

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η επάνοδος της Groupama

Newsroom 3 -
Τη στρατηγική της εταιρείας για επιστροφή στην κερδοφορία εντός διετίας παρουσίασε ο νέος CEO Hassène Feki
Διαβάστε περισσότερα

Οι τοπ 10 μεσίτες (αντ)ασφαλίσεων στον κόσμο

Newsroom 3 -
AON Reinsurance Solutions και Marsh McLennan κερδίζουν την πρωτιά βάσει εσόδων
Διαβάστε περισσότερα

Τα καλά και τα αμφιλεγόμενα του νέου δείκτη υγείας

Newsroom 3 -
Kύρια πηγή κόστους τα νοσοκομεία, που ωστόσο παραμένουν εκτός ρύθμισης
Διαβάστε περισσότερα

Στ. Αστερίου, Karavias: 4 νέες τάσεις στις πιστώσεις και εγγυήσεις

Newsroom 3 -
Παρά την αύξηση που παρατηρείται στους δύο κλάδους, τα μεγέθη δεν θεωρούνται ικανοποιητικά για τις δυνατότητες της ελληνικής αγοράς
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Σεμινάριο ΕΙΑΣ: Ασφαλιστική Διαχείριση Κληρονομιών και Μεταβιβάσεων Περιουσιακών Στοιχείων

Newsroom 3 -
Σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, στις 14 και 16 Οκτωβρίου 2025
Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση δυνάμεων στην ΕΕΑΕ – Η Πρόεδρος Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου αποχωρεί αφήνοντας ισχυρή κληρονομιά

Newsroom 3 -
Οι εκλογές ανέδειξαν νέα πρόσωπα, με ισχυρή παρουσία της γυναικείας και δεύτερης γενιάς ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια στα τρόφιμα: Νέο πεδίο για την ελληνική ασφαλιστική αγορά

Newsroom 3 -
Σαφέστερη βάση για την αξιολόγηση κινδύνου σε συμβόλαια επαγγελματικής και προϊοντικής ευθύνης θέτει η τροπολογία του ευρωβουλευτή Γ. Μανιάτη
Διαβάστε περισσότερα

Ενωτική ανασύνθεση για το Προεδρείο του Συλλόγου Υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής

Newsroom 3 -
Το ΔΣ αποφάσισε να συγκροτήσει προεδρείο αντιπροσωπευτικό όλων των εκλεγμένων παρατάξεων, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των συναδέλφων
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Uncategorized

Τζάμπολ στη νέα σεζόν της Stoiximan Greek Basketball League με την Υδρόγειο Ασφαλιστική για 13η συνεχόμενη χρονιά

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική συνεχίζει για τρία ακόμη χρόνια στο πλευρό της Stoiximan GBL
Εκπαίδευση

Σεμινάριο ΕΙΑΣ: Ασφαλιστική Διαχείριση Κληρονομιών και Μεταβιβάσεων Περιουσιακών Στοιχείων

Σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, στις 14 και 16 Οκτωβρίου 2025
Θεσμικοί φορείς

Ανανέωση δυνάμεων στην ΕΕΑΕ – Η Πρόεδρος Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου αποχωρεί αφήνοντας ισχυρή κληρονομιά

Οι εκλογές ανέδειξαν νέα πρόσωπα, με ισχυρή παρουσία της γυναικείας και δεύτερης γενιάς ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
Ανασφάλιστος

Διαφάνεια στα τρόφιμα: Νέο πεδίο για την ελληνική ασφαλιστική αγορά

Σαφέστερη βάση για την αξιολόγηση κινδύνου σε συμβόλαια επαγγελματικής και προϊοντικής ευθύνης θέτει η τροπολογία του ευρωβουλευτή Γ. Μανιάτη
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ενωτική ανασύνθεση για το Προεδρείο του Συλλόγου Υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής

Το ΔΣ αποφάσισε να συγκροτήσει προεδρείο αντιπροσωπευτικό όλων των εκλεγμένων παρατάξεων, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των συναδέλφων
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.