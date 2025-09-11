Η Apeiron Insurance Project στο Monte Carlo 2025: Νέα βήματα στην παγκόσμια αγορά

Με σταθερή και δυναμική παρουσία στο παγκόσμιο ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό ραντεβού του Monte Carlo, η Apeiron Insurance Project συνεχίζει να εδραιώνει τον ρόλο της στην παγκόσμια αγορά, προβάλλοντας την καινοτομία και τη στρατηγική συνεργασία ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης.

Στη φετινή διοργάνωση, που συγκέντρωσε κορυφαίους εκπροσώπους ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών, συμμετείχαν οι συνιδρυτές της Apeiron Γιώργος Μαυρέλης, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), και Κωνσταντίνος Βακίδης, Διευθύνων Λειτουργικός Σύμβουλος (COO), οι οποίοι ανανέωσαν τη δέσμευσή τους για τη δημιουργία αξίας, όχι μόνο για την εταιρεία και τους συνεργάτες της, αλλά και για ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία.

- Advertisement -

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας επισημαίνουν ότι η παρουσία σε ένα τόσο σημαντικό διεθνές φόρουμ αποτελεί ευκαιρία για ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, ανάδειξη καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων και διεύρυνση των δικτύων συνεργασίας με κορυφαίους θεσμικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες.

Η Apeiron Insurance Project επιβεβαιώνει ότι η συνεχής επένδυση στην καινοτομία και η στρατηγική διεθνής παρουσία αποτελούν βασικά εργαλεία για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας στον ασφαλιστικό χώρο, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής και διεθνούς αγοράς.

- Advertisement -

Στη φωτογραφία που κοινοποίησαν στα κοινωνικά τους δίκτυα, ο Γιώργος Μαυρέλης και ο Κωνσταντίνος Βακίδης αναδεικνύουν το πρόσωπο μιας ελληνικής εταιρείας που κοιτάζει μπροστά, συνδέοντας ανθρώπους, ιδέες και αγορές.