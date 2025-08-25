back to top
30.2 C
Athens
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Howden Hellas: Συνεχίζει να ενισχύει το αποτύπωμά της στον τομέα της ασφάλισης έργων ΑΠΕ

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Τα Νέα της Αγοράς

Η Howden Hellas συνεχίζει να διευρύνει το αποτύπωμά της στον τομέα της ασφάλισης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επιβεβαιώνοντας την εξειδίκευσή της στα αιολικά πάρκα και στις σύνθετες ενεργειακές συναλλαγές.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία σε ανάρτησή της στο LinkedIn, ανέλαβε ρόλο αποκλειστικού ασφαλιστικού μεσίτη της Principia στην εξαγορά χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων ισχύος 150MW από την EDPR. Η συμφωνία περιλάμβανε τέσσερα αιολικά πάρκα με συμβάσεις CFD μικρότερες των 20 ετών, ανεβάζοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ της Principia στην Ελλάδα στα 727 MW.

- Advertisement -

Η ομάδα της Howden Hellas υποστήριξε τη συναλλαγή «από άκρο σε άκρο», προσφέροντας μεταξύ άλλων ασφάλιση Warranty & Indemnity (W&I) – ένα εργαλείο που μειώνει τον κίνδυνο εκτέλεσης και επιταχύνει τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των συμφωνιών.

Με πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό ασφαλιστικών λύσεων για μεγάλα ενεργειακά έργα, η Howden Hellas έχει αναπτύξει εξειδικευμένες υπηρεσίες για τον κλάδο των αιολικών, τόσο σε επίπεδο επενδύσεων όσο και σε επίπεδο διαχείρισης κινδύνων. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η συμβολή της σε συναλλαγές αυτού του μεγέθους αναδεικνύει τις ισχυρές δυνατότητες της ομάδας της και την προστιθέμενη αξία που προσφέρει σε πολύπλοκες διαδικασίες συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η Howden ανάμεσα στους Global Partners του Marine Insurance Greece 2025

Newsroom 2 -
Η Howden, μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων στην Ελλάδα και την Κύπρο, ανακοίνωσε ότι βρέθηκε ανάμεσα στους Global Partners
Διαβάστε περισσότερα

Howden Hellas: Ο Ι. Κοτζαϊβάζογλου νέος Senior Corporate Executive

Newsroom 2 -
Η Howden, μεσίτης ασφαλίσεων στην Ελλάδα και την Κύπρο, ανακοίνωσε την ένταξη του Ιωάννη Κοτζαϊβάζογλου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα
Διαβάστε περισσότερα

Από την INTERAMERICAN, CEO στη Howden Agents ο Τάσος Ηλιακόπουλος

Newsroom 2 -
Η Howden ανακοινώνει μία νέα προσθήκη στην ομάδα της, με την ένταξη του Τάσου Ηλιακόπουλου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα CEO στην Howden Agents
Διαβάστε περισσότερα

Την εξαγορά της CERESOLE Insurance Agents ανακοίνωσε η Howden

Newsroom -
H Howden, ο κορυφαίος διαμεσολαβητής ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων στην Ελλάδα, προχωρά σε μια ακόμη στρατηγική κίνηση, ανακοινώνοντας την εξαγορά της CERESOLE Insurance Agents
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η πορεία της Ασφάλισης Υγείας & Ζωής στα στάδια της ζωής μας

Newsroom 3 -
Το σημαντικό δεν είναι να έχεις «κάποια» ασφάλιση, αλλά την κατάλληλη ασφάλιση, στη σωστή στιγμή της ζωής σου
Διαβάστε περισσότερα

Όταν ένα τιμολόγιο μένει ανεξόφλητο: Υπαρκτός κίνδυνος για τη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων

Newsroom 3 -
Κατά την Coface, η διαχείριση εμπορικών απαιτήσεων πρέπει να είναι κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού κάθε επιχείρησης και να συνδυάζεται με ασφαλιστικές λύσεις
Διαβάστε περισσότερα

Η μεγάλη πρόκληση: Να πείσουμε τους νέους να νοιαστούν για τη σύνταξή τους!

Newsroom 3 -
Η σύνταξη δεν είναι απλά ένα μακρινό ποσό που θα πάρουμε στα γεράματά μας, αλλά μια επένδυση ζωής, που ξεκινά με μικρά βήματα σήμερα
Διαβάστε περισσότερα

Παίζοντας με ασφάλεια: Προλαμβάνοντας τις αθλητικές απάτες

Newsroom 3 -
H Kaspersky συνιστά προσοχή σε πλατφόρμες streaming, πωλήσεις εισιτηρίων και αγορές προϊόντων
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Υγεία

Στρατηγική συνεργασία ΚΕΤΕΚΝΥ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – Υπογραφή μνημονίου

Ευρωπαϊκά προγράμματα τίθενται στον πυρήνα μιας συνεργασίας με όραμα την καινοτομία
Υγεία

ΠΙΣ: Εκρηξη αποχωρήσεων γιατρών από το ΕΣΥ

Τα μέτρα του 2024 όχι μόνο δεν απέδωσαν, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αλλά επιδείνωσαν το ισοζύγιο του προσωπικού
Απόψεις

Η πορεία της Ασφάλισης Υγείας & Ζωής στα στάδια της ζωής μας

Το σημαντικό δεν είναι να έχεις «κάποια» ασφάλιση, αλλά την κατάλληλη ασφάλιση, στη σωστή στιγμή της ζωής σου
Διεθνείς Ειδήσεις

Όταν ένα τιμολόγιο μένει ανεξόφλητο: Υπαρκτός κίνδυνος για τη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων

Κατά την Coface, η διαχείριση εμπορικών απαιτήσεων πρέπει να είναι κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού κάθε επιχείρησης και να συνδυάζεται με ασφαλιστικές λύσεις
Κοινωνική Ασφάλιση

e-ΕΦΚΑ: Ποιους συνταξιούχους αφορά η σημερινή καταβολή αναδρομικών

Κατά την εκκαθάριση προέκυψαν 7.318 περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν ήδη λάβει αναδρομικά και χρήζουν επανελέγχου
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.