Howden Hellas: Συνεχίζει να ενισχύει το αποτύπωμά της στον τομέα της ασφάλισης έργων ΑΠΕ

Η Howden Hellas συνεχίζει να διευρύνει το αποτύπωμά της στον τομέα της ασφάλισης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επιβεβαιώνοντας την εξειδίκευσή της στα αιολικά πάρκα και στις σύνθετες ενεργειακές συναλλαγές.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία σε ανάρτησή της στο LinkedIn, ανέλαβε ρόλο αποκλειστικού ασφαλιστικού μεσίτη της Principia στην εξαγορά χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων ισχύος 150MW από την EDPR. Η συμφωνία περιλάμβανε τέσσερα αιολικά πάρκα με συμβάσεις CFD μικρότερες των 20 ετών, ανεβάζοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ της Principia στην Ελλάδα στα 727 MW.

Η ομάδα της Howden Hellas υποστήριξε τη συναλλαγή «από άκρο σε άκρο», προσφέροντας μεταξύ άλλων ασφάλιση Warranty & Indemnity (W&I) – ένα εργαλείο που μειώνει τον κίνδυνο εκτέλεσης και επιταχύνει τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των συμφωνιών.

Με πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό ασφαλιστικών λύσεων για μεγάλα ενεργειακά έργα, η Howden Hellas έχει αναπτύξει εξειδικευμένες υπηρεσίες για τον κλάδο των αιολικών, τόσο σε επίπεδο επενδύσεων όσο και σε επίπεδο διαχείρισης κινδύνων. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η συμβολή της σε συναλλαγές αυτού του μεγέθους αναδεικνύει τις ισχυρές δυνατότητες της ομάδας της και την προστιθέμενη αξία που προσφέρει σε πολύπλοκες διαδικασίες συγχωνεύσεων και εξαγορών.