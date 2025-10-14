Επίσημη έναρξη του έργου Air4HEALTH: Καινοτομία στην υγειονομική περίθαλψη με drones

Με την παρουσία όλων των εταίρων και εκπροσώπων της Περιφέρειας και της Υγειονομικής Περιφέρειας, πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών η επίσημη εναρκτήρια εκδήλωση του έργου «Air4HEALTH». Το έργο στοχεύει στην ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά ιατροφαρμακευτικού υλικού σε ασθενείς και ευάλωτες κοινότητες, αξιοποιώντας μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones).

Στρατηγική και στόχοι του έργου Air4HEALTH αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Η στρατηγική που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση του έργου, περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού, την ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων και τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος. Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα–Ιταλία 2021–2027, το οποίο άρχισε τον Ιούνιο του 2025 με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Πατρών και επιστημονικά υπεύθυνο τον ομότιμο καθηγητή Γεώργιο Στεφανίδη.

Το σκεπτικό του προγράμματος

Η γρήγορη και ασφαλής παράδοση ιατροφαρμακευτικού υλικού αποτελεί κρίσιμο στάδιο στο σύστημα υγείας, ειδικά όταν ο χρόνος είναι καθοριστικός. Παρ’ όλα αυτά, η παράδοση στην τελική φάση (last-mile delivery) είναι συχνά η πιο σύνθετη και απαιτητική διαδικασία. Τα φαρμακευτικά προϊόντα απαιτούν ειδικές συνθήκες μεταφοράς, όπως είναι ο έλεγχος θερμοκρασίας και η αυστηρή συμμόρφωση με κανονισμούς, ενώ η πρόσβαση σε απομακρυσμένες, ορεινές ή νησιωτικές περιοχές καθιστά την παράδοση ακόμη πιο δύσκολο. Επιπλέον, η εμπλοκή πολλών διαφορετικών φορέων καθιστά τη διαδικασία απαιτητική σε επιχειρησιακό, νομικό και κανονιστικό επίπεδο. Τα προβλήματα αυτά είναι κοινά και στις δύο χώρες, και το έργο Air4HEALTH στοχεύει στην αντιμετώπισή τους αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της ομάδας του έργου για την πρόταση βιώσιμων λύσεων με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.

