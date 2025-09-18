Έκτακτη ενίσχυση 84.390 ευρώ στον Δ. Πατρέων για τους πυρόπληκτους της 12ης Αυγούστου

Με χρηματοδοτική εντολή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Πατρέων επιχορηγείται με το ποσό των 84.390,00€.

Η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης αποσκοπεί στην υποστήριξη των πληγέντων από τη πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου 2025, για την κάλυψη:

- Advertisement -

άμεσων βιοτικών αναγκών

αντικατάστασης οικοσκευής.

Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, χάρη στον αποτελεσματικό σχεδιασμό της Διεύθυνσης Αποκατάστασης και Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές ολοκληρώθηκαν σε μόλις δύο ημέρες. Η ταχύτητα αυτή κατέστη δυνατή λόγω του αυστηρού χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Πατρέων απέστειλε πριν από λίγες ημέρες τους φακέλους των δικαιούχων, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας.

- Advertisement -

Βάσει της ισχύουσας διαδικασίας, η υπηρεσία του Δήμου οφείλει να προσκομίσει στη Διεύθυνση Αποκατάστασης και Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Αιγαίου και Κρήτης του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εντός τριμήνου από την παρούσα απόφαση, απολογιστικά στοιχεία, από τα οποία θα προκύπτει:

το συνολικό ποσό που αποδόθηκε στους δικαιούχους

κατάσταση ανά κατηγορία οικονομικής ενίσχυσης στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο ΑΦΜ και το ποσό των δικαιούχων.

Η ανακοίνωση καταλήγει επισημαίνοντας ότι η αντίδραση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπήρξε άμεση. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετέβη στην Πάτρα λίγες ημέρες μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, όπου πραγματοποίησε συναντήσεις με τους αρμόδιους του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Κατά τις συναντήσεις δόθηκαν σαφείς οδηγίες και διευκρινίσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την υποστήριξη των πληγέντων.