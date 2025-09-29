Διπλή διάκριση για τη Mega Brokers στο συνέδριο της SYNDEA στη Βιέννη

Στη Βιέννη, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής (SYNDEA), ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος της Mega Brokers, είχε την τιμή να παραλάβει δύο σημαντικά βραβεία για την εταιρεία του:

1η θέση σε χαρτοφυλάκιο

Μεγαλύτερη αύξηση παραγωγής.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν από τον Πρόεδρο της SYNDEA Κώστα Καραμανλή σε μια εκδήλωση που ανέδειξε τις επιτυχίες και τις συνεργασίες του συνεταιριστικού δικτύου.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου τόνισε τη στενή σχέση που τον συνδέει με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική και το συνεταιριστικό κίνημα συνολικά, σχέση που μετρά ήδη 40 χρόνια. Ευχαρίστησε θερμά τον Αντιπρόεδρο της SYNDEA Αλέκο Κοντό και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, φίλο του, Δημήτρη Ζορμπά για τη μακροχρόνια συνεργασία, καθώς και όλους τους συναδέλφους της εταιρείας για την αγάπη και την εκτίμηση που του έδειξαν.

«Η αναγνώριση από τους συναδέλφους και τη SYNDEA στο συνέδριο της Βιέννης αποτελεί για εμένα την καλύτερη ανταμοιβή ενός μακρού επαγγελματικού ταξιδιού», δήλωσε ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Η διπλή διάκριση επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Mega Brokers στον ασφαλιστικό κλάδο και τη σημασία της συνεργασίας με το συνεταιριστικό δίκτυο.