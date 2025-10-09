back to top
Διαφάνεια στα τρόφιμα: Νέο πεδίο για την ελληνική ασφαλιστική αγορά

Η πρόσφατη υπερψήφιση της τροπολογίας του ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη για την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης όλων των αγροτικών προϊόντων ανοίγει νέες προοπτικές και για την ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Με την επέκταση της σήμανσης σε δημητριακά, γαλακτοκομικά, φρούτα, λαχανικά και κρέας, οι παραγωγοί αποκτούν μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και διασφαλίζονται οι οικονομικές αξίες της τοπικής παραγωγής. Αυτό έχει άμεσο ενδιαφέρον για τον κλάδο των ασφαλίσεων αγροτικών προϊόντων και καλλιεργειών, καθώς μειώνεται ο κίνδυνος οικονομικών απωλειών από αθέμιτες πρακτικές ή προϊόντα αμφιβόλου προέλευσης.

Παράλληλα, η νέα υποχρέωση προσφέρει στις ασφαλιστικές εταιρείες σαφέστερη βάση για την αξιολόγηση κινδύνου σε συμβόλαια επαγγελματικής και προϊοντικής ευθύνης, καθώς η υπευθυνότητα των παραγωγών και των μεταποιητών καθίσταται πιο διαφανής. Οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να στηρίζονται σε δεδομένα που ενισχύουν την αξιοπιστία των συμβολαίων τους και μειώνουν πιθανούς νομικούς ή οικονομικούς κινδύνους.

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει την ευκαιρία να αναπτύξει νέα προϊόντα, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων, από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι τη μεταποίηση και τη διανομή. Η κίνηση αυτή ενισχύει τη σύνδεση μεταξύ διαφάνειας, ποιότητας προϊόντων και ασφαλιστικής προστασίας, δημιουργώντας ένα σύγχρονο πλαίσιο ανάπτυξης για τους ασφαλιστικούς παρόχους.

Όπως σημειώνει ο Γ. Μανιάτης, η τροπολογία προστατεύει τον μόχθο των αγροτών και ταυτόχρονα δημιουργεί προϋποθέσεις για ένα πιο ασφαλές και διαφανές περιβάλλον εμπορίου, στοιχείο που μεταφράζεται άμεσα σε ευκαιρίες για την ασφαλιστική κάλυψη του αγροτικού και μεταποιητικού κλάδου.

