Ασυνήθιστη παρενέργεια των φαρμάκων απώλειας βάρους: Οι GLP-1 αγωνιστές επηρεάζουν τις ιατρικές απεικονίσεις

Υγεία

Νέα επιστημονική έρευνα φέρνει στο φως μια ασυνήθιστη αλλά ολοένα και πιο συχνή παρενέργεια των φαρμάκων απώλειας βάρους, όπως είναι το Ozempic και το Wegovy, που ανήκουν στην κατηγορία των GLP-1 αγωνιστών. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα φάρμακα αυτά ενδέχεται να επηρεάζουν τις ιατρικές απεικονίσεις, οδηγώντας σε λανθασμένες ερμηνείες και περιττές εξετάσεις.

Η δημοτικότητα των GLP-1 φαρμάκων έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, με μία στις οκτώ ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνει ότι έχει λάβει τέτοια αγωγή για την αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2 ή της παχυσαρκίας, σύμφωνα με έρευνα του Kaiser Family Foundation που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2024.

Οι παρενέργειες

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με κάθε φαρμακευτική αγωγή, οι παρενέργειες είναι αναπόφευκτες. Η νέα μελέτη από την Alliance Medical, ευρωπαϊκό πάροχο υπηρεσιών απεικόνισης, εστίασε σε ογκολογικές FDG PET-CT εξετάσεις ασθενών που λάμβαναν GLP-1 φάρμακα. Οι ερευνητές παρατήρησαν ασυνήθιστα πρότυπα πρόσληψης του ραδιοανιχνευτή fluorodeoxyglucose, τα οποία ενδέχεται να παρερμηνευθούν ως παθολογικά ευρήματα, εάν δεν ληφθεί υπόψη το ιστορικό φαρμακευτικής αγωγής του ασθενούς.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

 

