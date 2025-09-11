Ασφάλιση κατοικίας: Πώς θα «ξεκολλήσει» η αγορά από τα χαμηλά ποσοστά διείσδυσης; 

του Νίκου Σπυράτου, Διευθυντή Ανάληψης Κινδύνων Ασφαλίσεων Ζημιών της ERGO Ασφαλιστικής

Παρά τη ραγδαία αύξηση των φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα, από σεισμούς και πυρκαγιές μέχρι πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα, η ασφάλιση κατοικίας παραμένει ένα από τα λιγότερο διαδεδομένα ασφαλιστικά προϊόντα στην ελληνική αγορά. Ενώ σε χώρες της Ευρώπης τα ποσοστά διείσδυσης φτάνουν ή ξεπερνούν το 90%, στην Ελλάδα κυμαίνονται στο 18%. Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που κρύβονται πίσω από αυτήν την εικόνα και πώς μπορεί αυτή να αναστραφεί προς όφελος όλων;

Κλιματική αλλαγή και ανάγκη προστασίας

Τα τελευταία χρόνια, τα ακραία φυσικά φαινόμενα, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, αυξάνονται διαρκώς, αποκαλύπτοντας με τον πιο δραματικό τρόπο τη σημασία της πρόληψης και της επιτακτικής ανάγκης ασφάλισης των κατοικιών. Η ευημερία, ακόμη και η ίδια η επιβίωση των πολιτών, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη φύση και την προστασία της περιουσίας τους.

Παρά το γεγονός ότι το κόστος ασφάλισης κατοικίας στη χώρα μας είναι εξαιρετικά προσιτό, πολλοί εξακολουθούν να διστάζουν να ασφαλίσουν τις κατοικίες τους, αντιμετωπίζοντας την ασφάλιση ως δαπάνη κι όχι ως δικλείδα ασφαλείας για το μέλλον. Ανάμεσα στους λόγους που στέκονται εμπόδιο στην απόφαση αυτή είναι η ελλιπής ενημέρωση, η αντίληψη ότι το κόστος είναι υψηλό, αλλά και η πεποίθηση ότι το κράτος θα καλύψει τις ζημιές σε περίπτωση καταστροφής.

Τα κίνητρα του κράτους και ο ρόλος των θεσμών

Η Πολιτεία έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα ώστε να ενισχύσει τη διείσδυση της ασφάλισης κατοικίας, με στοχευμένα κίνητρα. Κύριο παράδειγμα είναι η παροχή έκπτωσης έως και 20% στον ΕΝΦΙΑ για όσους ασφαλίζουν την κατοικία τους, ένα μέτρο που ωστόσο χρειάζεται τακτική αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις για να αποδώσει τα μέγιστα. Η εμπειρία δείχνει ότι τέτοιες πρωτοβουλίες, αν συνδυαστούν με πρόσθετα φορολογικά ή άλλα κίνητρα (όπως κατάργηση φόρου ασφαλίστρων ή επιδοτήσεις τύπου «Εξοικονομώ»), μπορούν να δώσουν μεγαλύτερη ώθηση στην αγορά.

Επιπλέον, η εμπειρία άλλων χωρών υποδεικνύει ότι η εφαρμογή ενός συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης εκτιμάται ότι μπορεί να μειώσει το κόστος για τους ιδιοκτήτες και να επιτρέψει στο κράτος να κατευθύνει πολύτιμους πόρους σε κρίσιμες υποδομές. Μέσα από μια τέτοια ολοκληρωμένη κάλυψη θα αντιμετωπίζονταν σημαντικά εμπόδια στην ασφάλιση, κυρίως σε περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως δασικές ζώνες ή σεισμογενείς περιοχές. Παράλληλα, η αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας θα οδηγούσε στη μείωση του μέσου ετήσιου ασφαλίστρου, δηλαδή όσο περισσότεροι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές ασφαλίζονται τόσο χαμηλότερο γίνεται το μέσο ετήσιο ασφάλιστρο, καθιστώντας την ασφάλιση ακόμη πιο προσιτή σε σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα.

Η αντιμετώπιση των περιπτώσεων κατοικιών που πιθανόν δεν θεωρούνται ασφαλίσιμες αναδεικνύει επίσης την ανάγκη για σύμπραξη μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μάλιστα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι συμπράξεις αυτές κρίνονται απαραίτητες και χρησιμοποιούνται από τα κράτη-μέλη για τη συγκέντρωση πόρων μέσω της αύξησης της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών.

Η συμβολή της ERGO Ασφαλιστικής

Η ERGO Ασφαλιστική αποτελεί σημείο αναφοράς στην ελληνική αγορά, προσφέροντας σύγχρονα και ευέλικτα προγράμματα ασφάλισης, που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε πελάτη και διασφαλίζουν αποτελεσματική προστασία απέναντι σε απρόοπτα γεγονότα. Οι ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλισης κατοικίας προσφέρουν πλήρη κάλυψη για φυσικά καθώς και καιρικά φαινόμενα και άλλους μικρούς ή μεγάλους κινδύνους. Τα προγράμματά της καλύπτουν τόσο την κτηριακή υποδομή όσο και το περιεχόμενο της κατοικίας, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν άμεση εξυπηρέτηση σε περίπτωση ζημιάς και υπηρεσίες υποστήριξης 24/7, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και προστασίας των πελατών.

Επενδύοντας στην καινοτομία και αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία τιμολόγησης, η ERGO προσφέρει ασφαλιστικά πακέτα σε ανταγωνιστικές τιμές, καλύπτοντας όλο το φάσμα των σύγχρονων αναγκών. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα συνδυαστικής ασφάλισης με άλλα προϊόντα, όπως αυτοκίνητο ή υγεία, προσφέροντας επιπλέον εκπτώσεις. Η εταιρεία διαθέτει ισχυρή φερεγγυότητα και κεφαλαιακή επάρκεια, ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά εν γένει, με τη συμβολή και της ERGO, αντέδρασε αποτελεσματικά στις μεγάλες καταστροφές των τελευταίων ετών, καλύπτοντας έγκαιρα τις αποζημιώσεις των πληγέντων.

Η σημασία της ενημέρωσης γύρω από την αξία της ασφάλισης

Εκτός από τα οικονομικά κίνητρα, εξίσου σημαντική είναι η ενημέρωση των πολιτών για την αξία της ασφάλισης. Ασφαλιστικές εταιρείες όπως η ERGO αναλαμβάνουν δράσεις που ενημερώνουν το κοινό για τους κινδύνους που ελλοχεύουν, με στόχο να ενισχύσουν την κατανόηση και αποδοχή της ασφάλισης ως βασικό εργαλείο προστασίας. Μια πρωτοβουλία η οποία θα αφορούσε την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία μπορεί να αποτελέσει ένα επιπλέον κλειδί για την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς σχετικά με τη σημασία της ασφάλισης.

Ταυτόχρονα, η απλοποίηση των όρων και η διαφάνεια στα ασφαλιστικά προγράμματα παραμένουν προτεραιότητα για τον κλάδο. Εταιρείες και διαμεσολαβητές οφείλουν να επικοινωνούν τα οφέλη της πρόληψης, ειδικά σε περιόδους που οι φυσικοί κίνδυνοι γίνονται όλο και πιο έντονοι. Είναι δικαίωμα των ασφαλισμένων να γνωρίζουν με σαφήνεια τις καλύψεις και τα οφέλη που λαμβάνουν.

Η ασφάλιση κατοικίας στην Ελλάδα είναι υπόθεση όλων: της Πολιτείας, των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και του ίδιου του πολίτη. Η αποτελεσματική συνεργασία προϋποθέτει πολιτική βούληση, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα, ενημερωτικές καμπάνιες και ενεργοποίηση της αγοράς.

Με τον τρόπο αυτό η χώρα θα είναι σε θέση να ξεπεράσει τα χαμηλά ποσοστά ασφάλισης και να διαμορφώσει μια κοινωνία πιο ανθεκτική και προετοιμασμένη για το μέλλον. Η ERGO Ασφαλιστική παραμένει σταθερός σύμμαχος των πολιτών, προσφέροντας αξιόπιστη προστασία για το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο κάθε οικογένειας: το σπίτι της.

