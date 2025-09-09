back to top
31.2 C
Athens
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025

Κυκλοφορεί τo νέο τεύχος του Insurance World

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Τα Νέα της Αγοράς

Kυκλοφορεί το περιοδικό INSURANCE WORLD της ethosMEDIA, το οποίο πάνω από μία δεκαετία αποτελεί κορυφαίο εργαλείο δουλειάς των επαγγελματιών του ασφαλιστικού κλάδου.

Προσφέρει ουσιαστική, ολοκληρωμένη πληροφόρηση στους επαγγελματίες της ασφάλισης, σε υψηλόβαθμα στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται για τις νέες τάσεις στα ασφαλιστικά προϊόντα.

- Advertisement -

Στο νέο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2025 φιλοξενείται η κεντρική συνέντευξη του κ. Τάσου Χατζηθεοδοσίου, Διευθύνοντος Συμβούλου της MEGA Brokers.

- Advertisement -

Το περιοδικό INSURANCE WORLD και το ασφαλιστικό portal insuranceworld.gr σας ενημερώνουν για τις εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο και αναδεικνύνουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ασφαλιστική βιομηχανία στην οικονομία, στην εξέλιξη των επιχειρήσεων, αλλά και στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Mega Brokers – Karavias Undewriting Agency: Μέχρι 9/9 δεκτές συμμετοχές για εκπαίδευση στην ασφάλιση Airbnb

Newsroom 3 -
Μεγάλη η σημασία της συγκεκριμένης εκπαίδευσης, δεδομένου ότι από 1ης Οκτωβρίου 2025 δημιουργείται μια νέα αγορά
Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις διαμεσολαβητών ΤτΕ: Οδηγίες της Mega Brokers για νέους υποψηφίους

Newsroom 3 -
Η εταιρεία προσφέρει χρηστικές πληροφορίες και σεμινάρια προετοιμασίας για τις προσεχείς (11-12/10) εξετάσεις της Θεσσαλονίκης
Διαβάστε περισσότερα

Στις 10/9 ξεκινά το νέο πρόγραμμα σεμιναρίων της Mega Brokers

Newsroom 3 -
Το Εκπαιδευτικό Πλάνο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2025 ενισχύει τις δεξιότητες των συνεργατών της εταιρείας σε καίριους τομείς της αγοράς
Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής συμμαχία: Η Mega Brokers με τον Όμιλο Unilink

Newsroom 3 -
Ηγετικό ρόλο στην Acrisure για Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη αναλαμβάνει ο Τ. Χατζηθεοδοσίου - Γ. Χατζηθεοδοσίου: «Το ταξίδι συνεχίζεται – πιο ισχυρό από ποτέ!»
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η ΕΕΑΕ ξανά δυναμικά στο πλευρό των μελών της

Newsroom 3 -
Στην πρώτη φθινοπωρινή της ανακοίνωση, η Ένωση δίνει το στίγμα για μια περίοδο έντονης δράσης και υποστήριξης προς τα μέλη της
Διαβάστε περισσότερα

Η Θεατρική Ομάδα του ΣΥΑΕ ανεβάζει το «Σακάκι που βελάζει» του Στρατίεβ

Newsroom 3 -
Με τη χορηγία της ΕΕΑΕ και για μόλις 4 παραστάσεις, από 25 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής
Διαβάστε περισσότερα

Οι 4 προτεραιότητες του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής

Newsroom 3 -
Ο νέος μέτοχος, κατά τον Σύλλογο, γνωρίζει ότι το σημαντικότερο στοιχείο του ενεργητικού είναι το ανθρώπινο δυναμικό και το εταιρικό δίκτυο
Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία από τον Όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ για την πιστοποίηση ασφαλιστικού πράκτορα

Newsroom 3 -
Το νέο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις της ΤτΕ θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως από τις 23 Σεπτεμβρίου ως τις 2 Οκτωβρίου 2025
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Υγεία

Συμμαχία Affidea Ελλάδος και Ένωσης Σπάνιων Ασθενών Ελλάδος

Σκοπός του μνημονίου συνεργασίας, η ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και η προώθηση ενός πιο συμπεριληπτικού μοντέλου φροντίδας
Υγεία

Μικροβίωμα και καρκίνος στους νέους: ανησυχητική αύξηση περιστατικών κάτω των 50 ετών

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε νεότερες ηλικίες - Πού στρέφουν την προσοχή τους οι επιστήμονες
Θεσμικοί φορείς

Η ΕΕΑΕ ξανά δυναμικά στο πλευρό των μελών της

Στην πρώτη φθινοπωρινή της ανακοίνωση, η Ένωση δίνει το στίγμα για μια περίοδο έντονης δράσης και υποστήριξης προς τα μέλη της
Επαγγελματικά Ταμεία

ΤτΕ: +3,8% το ενεργητικό των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης το β΄ 3μηνο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ενεργητικό διαμορφώθηκε στα 2.639 εκατ. ευρώ, έναντι 2.543 εκατ. ευρώ το προηγούμενο 3μηνο
Εκδηλώσεις

Η Θεατρική Ομάδα του ΣΥΑΕ ανεβάζει το «Σακάκι που βελάζει» του Στρατίεβ

Με τη χορηγία της ΕΕΑΕ και για μόλις 4 παραστάσεις, από 25 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.