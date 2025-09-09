Κυκλοφορεί τo νέο τεύχος του Insurance World

Kυκλοφορεί το περιοδικό INSURANCE WORLD της ethosMEDIA, το οποίο πάνω από μία δεκαετία αποτελεί κορυφαίο εργαλείο δουλειάς των επαγγελματιών του ασφαλιστικού κλάδου.

Προσφέρει ουσιαστική, ολοκληρωμένη πληροφόρηση στους επαγγελματίες της ασφάλισης, σε υψηλόβαθμα στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται για τις νέες τάσεις στα ασφαλιστικά προϊόντα.

- Advertisement -

Στο νέο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2025 φιλοξενείται η κεντρική συνέντευξη του κ. Τάσου Χατζηθεοδοσίου, Διευθύνοντος Συμβούλου της MEGA Brokers.

- Advertisement -

Το περιοδικό INSURANCE WORLD και το ασφαλιστικό portal insuranceworld.gr σας ενημερώνουν για τις εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο και αναδεικνύνουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ασφαλιστική βιομηχανία στην οικονομία, στην εξέλιξη των επιχειρήσεων, αλλά και στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη.