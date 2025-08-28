Αντιπαράθεση Γεωργιάδη-Κύρτσου για την υπόθεση Novartis

Κόντρα ξέσπασε μεταξύ Γιώργου Κύρτσου και Άδωνι Γεωργιάδη για την υπόθεση Novartis και συγκεκριμένα τους προστατευόμενους μάρτυρες. Ο κ. Κύρτσος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για συγκάλυψη και υποστήριξε οτι ο υπουργός Υγείας ποδηγετήθηκε από την εταιρεία, ενώ ο κ. Γεωργιάδης κάνει λόγο για επίθεση στην κυβέρνηση καθώς δεν ικανοποιήθηκαν οι πολιτικές βλέψεις του.

Σε ανάρτησή του ο κ. Κύρτσος εξαπέλυσε πυρά για τη διαχείριση της υπόθεσης Novartis κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για “θάψιμο” της διαπλοκής, ενώ κατηγόρησε τον κ. Γεωργιάδη και Λοβέρδο οτι έπαιρναν πολιτική γραμμή από την εταιρεία. “Η εταιρία ήλεγχε υπουργούς Υγείας σαν τον Α. Γεωργιάδη και τον Λοβέρδο σε τέτοιο βαθμό, ώστε να παίρνουν αποφάσεις βάσει οδηγιών της εταιρίας και να γράφονται και να διορθώνονται οι υπουργικές ανακοινώσεις στα γραφεία της εταιρίας” ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κύρτσος. Μάλιστα, όλο αιχμές διερωτήθηκε ο κ. Κύρτσος γιατί στην Αμερική οι εν λόγω προστατευόμενοι μάρτυρες θεωρήθηκαν αξιόπιστοι και με βάση τα λεγόμενά τους οι ΗΠΑ πήραν αποζημείωση από την Novartis.

Από την πλευρά του ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι κατατέθηκε πρόταση από την Εισαγγελία για την ενοχή των δύο προστατευόμενων μαρτύρων, Μαραγγέλη και Δεστεμπασίδη, και αναμένει την τελική απόφαση του Δικαστηρίου. Αν καταδικαστούν, όπως σημειώνει, θα χαρακτηριστούν «συκοφάντες με τη βούλα της Δικαιοσύνης». Σύμφωνα με τον υπουργό, οι καταθέσεις των μαρτύρων στις ΗΠΑ δεν περιείχαν αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα, ενώ στην Ελλάδα, υπό την προστασία της ανωνυμίας που τους παρείχε η τότε εισαγγελέας Τουλουπάκη, κατέθεσαν διαφορετικά στοιχεία. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι μαρτυρίες στην Αμερική αφορούσαν γιατρούς και πρακτικές για τις οποίες καταδικάστηκε η Novartis.

Καταγγελίες για αδήλωτα εκατομμύρια και φοροδιαφυγή

Ο Γεωργιάδης στην μακροσκελή ανάρτηση καταγγέλλει ότι η μάρτυρας Μαραγγέλη εισέπραξε περίπου 24 εκατομμύρια δολάρια από τις ΗΠΑ, τα οποία δεν δήλωσε στις ελληνικές αρχές. Τα χρήματα φέρεται να μεταφέρθηκαν από λογαριασμό στην Ελβετία στη Μάλτα, ενώ ο ίδιος δηλώνει ότι έχει καταθέσει τα αποδεικτικά στοιχεία στις αρμόδιες αρχές.

Η Novartis, η αποζημίωση και οι «ψευδομάρτυρες»

Ο πρώην υπουργός υποστηρίζει ότι η Novartis επέλεξε να μην συγκρουστεί με τις αμερικανικές αρχές και πλήρωσε αποζημίωση, η οποία θεωρείται μικρή για το μέγεθος της εταιρείας. Αυτό, όπως λέει, ωφέλησε τους μάρτυρες που εισέπραξαν μεγάλα ποσά, αλλά τώρα πλησιάζει η ώρα της δικαστικής κρίσης.

