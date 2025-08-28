back to top
31.6 C
Athens
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Αντιπαράθεση Γεωργιάδη-Κύρτσου για την υπόθεση Novartis

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Επικαιρότητα

Κόντρα ξέσπασε μεταξύ Γιώργου Κύρτσου και Άδωνι Γεωργιάδη για την υπόθεση Novartis και συγκεκριμένα τους προστατευόμενους μάρτυρες. Ο κ. Κύρτσος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για συγκάλυψη και υποστήριξε οτι ο υπουργός Υγείας ποδηγετήθηκε από την εταιρεία, ενώ ο κ. Γεωργιάδης κάνει λόγο για επίθεση στην κυβέρνηση καθώς δεν ικανοποιήθηκαν οι πολιτικές βλέψεις του

Σε ανάρτησή του ο κ. Κύρτσος εξαπέλυσε πυρά για τη διαχείριση της υπόθεσης Novartis κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για “θάψιμο” της διαπλοκής, ενώ κατηγόρησε τον κ. Γεωργιάδη και Λοβέρδο οτι έπαιρναν πολιτική γραμμή από την εταιρεία. “Η εταιρία ήλεγχε υπουργούς Υγείας σαν τον Α. Γεωργιάδη και τον Λοβέρδο σε τέτοιο βαθμό, ώστε να παίρνουν αποφάσεις βάσει οδηγιών της εταιρίας και να γράφονται και να διορθώνονται οι υπουργικές ανακοινώσεις στα γραφεία της εταιρίας” ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κύρτσος.  Μάλιστα, όλο αιχμές διερωτήθηκε ο κ. Κύρτσος γιατί στην Αμερική οι εν λόγω προστατευόμενοι μάρτυρες θεωρήθηκαν αξιόπιστοι και με βάση τα λεγόμενά τους οι ΗΠΑ πήραν αποζημείωση από την Novartis.

- Advertisement -

Από την πλευρά του ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι κατατέθηκε πρόταση από την Εισαγγελία για την ενοχή των δύο προστατευόμενων μαρτύρων, Μαραγγέλη και Δεστεμπασίδη, και αναμένει την τελική απόφαση του Δικαστηρίου. Αν καταδικαστούν, όπως σημειώνει, θα χαρακτηριστούν «συκοφάντες με τη βούλα της Δικαιοσύνης». Σύμφωνα με τον υπουργό, οι καταθέσεις των μαρτύρων στις ΗΠΑ δεν περιείχαν αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα, ενώ στην Ελλάδα, υπό την προστασία της ανωνυμίας που τους παρείχε η τότε εισαγγελέας Τουλουπάκη, κατέθεσαν διαφορετικά στοιχεία. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι μαρτυρίες στην Αμερική αφορούσαν γιατρούς και πρακτικές για τις οποίες καταδικάστηκε η Novartis.

Καταγγελίες για αδήλωτα εκατομμύρια και φοροδιαφυγή

- Advertisement -

Ο Γεωργιάδης στην μακροσκελή ανάρτηση καταγγέλλει ότι η μάρτυρας Μαραγγέλη εισέπραξε περίπου 24 εκατομμύρια δολάρια από τις ΗΠΑ, τα οποία δεν δήλωσε στις ελληνικές αρχές. Τα χρήματα φέρεται να μεταφέρθηκαν από λογαριασμό στην Ελβετία στη Μάλτα, ενώ ο ίδιος δηλώνει ότι έχει καταθέσει τα αποδεικτικά στοιχεία στις αρμόδιες αρχές.

Η Novartis, η αποζημίωση και οι «ψευδομάρτυρες»

Ο πρώην υπουργός υποστηρίζει ότι η Novartis επέλεξε να μην συγκρουστεί με τις αμερικανικές αρχές και πλήρωσε αποζημίωση, η οποία θεωρείται μικρή για το μέγεθος της εταιρείας. Αυτό, όπως λέει, ωφέλησε τους μάρτυρες που εισέπραξαν μεγάλα ποσά, αλλά τώρα πλησιάζει η ώρα της δικαστικής κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Finddoctors.gov.gr: Ο Γεωργιάδης παρουσίασε τη νέα ψηφιακή πύλη για δωρεάν ιατρικά ραντεβού

Newsroom 3 -
Η πρωτοβουλία ενισχύει την προσβασιμότητα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ωστόσο η ενημέρωση του κοινού, κατά τον Ά. Σκέρτσο, παραμένει περιορισμένη
Διαβάστε περισσότερα

Αδ. Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη κατάσταση της ιστορίας του

Newsroom 3 -
Στην αντεπίθεση πέρασε ο υπουργός Υγείας μετά από δημοσίευμα το οποίο αποδίδει σε οργανωμένη προσπάθεια επίθεσης στο πρόσωπό του
Διαβάστε περισσότερα

Αντιπαράθεση για το «βραχιόλακι» στα ΤΕΠ: Σφοδρή κριτική από την ΕΙΝΑΠ στον Γεωργιάδη

Newsroom 3 -
Σε συγκυριακούς λόγους αποδίδει η ΕΙΝΑΠ τη μείωση του χρόνου αναμονής στα τμήματα επειγόντων περιστατικών
Διαβάστε περισσότερα

Απορρίφθηκε η αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά της Novartis

Newsroom -
Η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών φέρνει νέα δεδομένα στη νομική διαχείριση της υπόθεσης Novartis.
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Παραίτηση-βόμβα του επικεφαλής του CDC: Ο Dr. Demetre Daskalakis καταγγέλλει τον Trump και τον RFK Jr.

Newsroom 3 -
Σάλος στις ΗΠΑ με την αποχώρηση του Demetre Daskalakis, που καταγγέλλει πολιτική χειραγώγηση της επιστήμης και επικίνδυνες αλλαγές στα εμβόλια
Διαβάστε περισσότερα

Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις το Α’ εξάμηνο 2025 καταγράφει Έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Newsroom 3 -
Από την έρευνα προκύπτει η συνολική εικόνα ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος με κυρίαρχες προκλήσεις και περιορισμένα θετικά σημάδια
Διαβάστε περισσότερα

Ασθενείς με καρδιοπάθεια ζητούν πρόσβαση στη συσκευή INR – Παρέμβαση του Πανελλήνιου Συνδέσμου

Newsroom 3 -
Σοβαρό πρόβλημα που αφορά τη χορήγηση της συσκευής INR και των αναλωσίμων της καταγγέλλει ο Σύνδεσμος
Διαβάστε περισσότερα

«30 ώρες αβοήθητος στα επείγοντα»: Καταγγελία κόρης ασθενή στον Ευαγγελισμό για τις συνθήκες περίθαλψης

Newsroom 3 -
Η επιστολή περιγράφει με λεπτομέρειες την πολύωρη ταλαιπωρία του πατέρα της καταγγέλουσας και την απουσία βασικών υπηρεσιών περίθαλψης
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Θεσμικοί φορείς

Η ασφαλιστική αγορά περιμένει αποφάσεις στη ΔΕΘ – Τι επισημαίνει ο κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου

Χιλιάδες ανενεργά ή ακυρωμένα ασφαλιστήρια στερούν την αναγκαία προστασία από τους πολίτες, ενώ αυξημένες τραπεζικές χρεώσεις επιβαρύνουν τους διαμεσολαβητές
Εκδηλώσεις

Η Allianz στο πλευρό των Εθνικών Ομάδων Ελλάδας και Κύπρου στο EuroBasket 2025

«Είμαστε δίπλα σε κάθε καλάθι, κάθε άμυνα και κάθε προσπάθεια» τονίζει μεταξύ άλλων η Allianz, Main Event Sponsor της διοργάνωσης
Εκπαίδευση

Υπουργείο Μεταφορών: Εξετάσεις για συμβούλους ασφαλούς οδικής μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 π.μ. θα διενεργηθούν οι εξετάσεις του υπουργείου - Τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι υποψήφιοι
Διεθνείς Ειδήσεις

Παραίτηση-βόμβα του επικεφαλής του CDC: Ο Dr. Demetre Daskalakis καταγγέλλει τον Trump και τον RFK Jr.

Σάλος στις ΗΠΑ με την αποχώρηση του Demetre Daskalakis, που καταγγέλλει πολιτική χειραγώγηση της επιστήμης και επικίνδυνες αλλαγές στα εμβόλια
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Coface: «Flash News» για άμεση επιχειρηματική ενημέρωση

Με το «Flash News» η Coface ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της ως διεθνούς σημείου αναφοράς για την επιχειρηματική πληροφόρηση
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.