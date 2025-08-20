back to top
26.9 C
Athens
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Ανοίγει η κυνηγετική περίοδος 2025–2026 – Τι σημαίνει για τον ασφαλιστικό κλάδο

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Τα Νέα της Αγοράς

Η επίσημη έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2025–2026 στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/88144/3151/2025 (ΦΕΚ 4348/Β/7-8-2025), προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για τον ασφαλιστικό κλάδο. Η περίοδος θήρας θα διαρκέσει από τις 20 Αυγούστου 2025 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, με εξαίρεση το αγριοκούνελο, η θήρα του οποίου επιτρέπεται έως τις 10 Μαρτίου, ενώ στα νησιά μόνο χωρίς σκύλο.

Σύμφωνα με έρευνες, ο αριθμός των κυνηγών στην Ελλάδα είναι αξιοσημείωτος. Εκτιμάται ότι περίπου 270.000 άτομα κατέχουν νόμιμη άδεια θήρας, ενώ ο αριθμός των ανδρών 18 ετών και άνω που έχουν ως «χόμπι» το κυνήγι φτάνει περίπου τις 500.000.

- Advertisement -

Ασφαλιστικές ανάγκες των κυνηγών

Οι κυνηγοί εκτίθενται σε ποικίλους κινδύνους κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς τους, όπως ατυχήματα, ζημιές σε τρίτους ή στον εξοπλισμό τους. Η ανάγκη για εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα που καλύπτουν αυτές τις περιπτώσεις είναι επιτακτική. Η δημιουργία και προώθηση τέτοιων προϊόντων μπορεί να προσφέρει στους κυνηγούς την απαραίτητη προστασία και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη τους στον ασφαλιστικό κλάδο.

- Advertisement -

Επιπλέον, η συνεργασία με κυνηγετικούς συλλόγους και η ενεργός συμμετοχή σε εκδηλώσεις σχετικές με το κυνήγι μπορούν να ενισχύσουν την παρουσία των ασφαλιστικών εταιρειών σε αυτόν τον τομέα, ανοίγοντας νέες αγορές και ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Το καλοκαίρι δεν μυρίζει πάντα θάλασσα. Μυρίζει και καπνό!

Newsroom 3 -
Και τότε είναι που αναρωτιόμαστε: ήμασταν έτοιμοι; Όχι για τη φωτιά. Αλλά για την επόμενη μέρα
Διαβάστε περισσότερα

Πόσες ήταν οι αποζημιώσεις νοσηλειών από τον Κλάδο Υγείας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

Newsroom -
Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις νοσηλειών από τον Κλάδο Υγείας του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών
Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη κινητικότητα στην Ασφαλιστική Αγορά

Newsroom -
Ο Χρήστος Μεγάλου άνοιξε το κουτί της Πανδώρας και τώρα οι εξελίξεις είναι συναρπαστικές.
Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολαβητές: Πώς να… εξασφαλιστείς όταν ασφαλιστείς

Newsroom 3 -
Τα δικαιώματα των καταναλωτών, τη διαφάνεια και την αξία της καθοδήγησης από πιστοποιημένους επαγγελματίες θέτει στο επίκεντρο η ΕΑΔΕ
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

40 χρόνια γάμου για τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και τη Χρύσα Τσίχλη

Newsroom 3 -
Την επέτειο έκανε γνωστή το ζευγάρι μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα
Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη επιχειρήσεων: Η ευκαιρία και η ανάγκη για ασφάλιση

Newsroom 3 -
Στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο, η ανάπτυξη και η ασφάλιση πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι
Διαβάστε περισσότερα

Groupama Ασφαλιστική: Δίπλα στο Greece Race for the Cure® – Δίπλα στη Ζωή

Newsroom 3 -
Η Groupama στηρίζει το Άλμα Ζωής και μας καλεί να αποδείξουμε ότι μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού
Διαβάστε περισσότερα

Τα νούμερα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»

Newsroom 3 -
Περισσότερες από 3.000 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 6η εβδομάδα της δράσης ανά τη χώρα - Τι ισχύει μετά την αυστηροποίηση των ποινών
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Υγεία

SOS από τον ΕΟΦ για επικίνδυνα συμπληρώματα διατροφής

Ο οργανισμός προχώρησε στη σχετική ανακοίνωση ύστερα από ενημέρωση των γερμανικών αρχών και εφιστά την προσοχή στις διαδικτυακές αγορές
Επικαιρότητα

40 χρόνια γάμου για τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και τη Χρύσα Τσίχλη

Την επέτειο έκανε γνωστή το ζευγάρι μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα
Υγεία

Αδ. Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη κατάσταση της ιστορίας του

Στην αντεπίθεση πέρασε ο υπουργός Υγείας μετά από δημοσίευμα το οποίο αποδίδει σε οργανωμένη προσπάθεια επίθεσης στο πρόσωπό του
Editorial

Ανάπτυξη επιχειρήσεων: Η ευκαιρία και η ανάγκη για ασφάλιση

Στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο, η ανάπτυξη και η ασφάλιση πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι
Εκδηλώσεις

Groupama Ασφαλιστική: Δίπλα στο Greece Race for the Cure® – Δίπλα στη Ζωή

Η Groupama στηρίζει το Άλμα Ζωής και μας καλεί να αποδείξουμε ότι μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.