Ανοίγει η κυνηγετική περίοδος 2025–2026 – Τι σημαίνει για τον ασφαλιστικό κλάδο

Η επίσημη έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2025–2026 στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/88144/3151/2025 (ΦΕΚ 4348/Β/7-8-2025), προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για τον ασφαλιστικό κλάδο. Η περίοδος θήρας θα διαρκέσει από τις 20 Αυγούστου 2025 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, με εξαίρεση το αγριοκούνελο, η θήρα του οποίου επιτρέπεται έως τις 10 Μαρτίου, ενώ στα νησιά μόνο χωρίς σκύλο.
Σύμφωνα με έρευνες, ο αριθμός των κυνηγών στην Ελλάδα είναι αξιοσημείωτος. Εκτιμάται ότι περίπου 270.000 άτομα κατέχουν νόμιμη άδεια θήρας, ενώ ο αριθμός των ανδρών 18 ετών και άνω που έχουν ως «χόμπι» το κυνήγι φτάνει περίπου τις 500.000.
Ασφαλιστικές ανάγκες των κυνηγών
Οι κυνηγοί εκτίθενται σε ποικίλους κινδύνους κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς τους, όπως ατυχήματα, ζημιές σε τρίτους ή στον εξοπλισμό τους. Η ανάγκη για εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα που καλύπτουν αυτές τις περιπτώσεις είναι επιτακτική. Η δημιουργία και προώθηση τέτοιων προϊόντων μπορεί να προσφέρει στους κυνηγούς την απαραίτητη προστασία και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη τους στον ασφαλιστικό κλάδο.
Επιπλέον, η συνεργασία με κυνηγετικούς συλλόγους και η ενεργός συμμετοχή σε εκδηλώσεις σχετικές με το κυνήγι μπορούν να ενισχύσουν την παρουσία των ασφαλιστικών εταιρειών σε αυτόν τον τομέα, ανοίγοντας νέες αγορές και ευκαιρίες για ανάπτυξη.