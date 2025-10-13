Ακατάλληλες έως και 40% οι αξονικές τομογραφίες στην Ευρώπη: Στην Ελλάδα το υψηλότερο ποσοστό

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό European Radiology αποκαλύπτει ότι έως και 40% των αξονικών τομογραφιών που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη είναι μη τεκμηριωμένες ή ακατάλληλες. Στην Ελλάδα, το ποσοστό φτάνει το 15,6%, το υψηλότερο μεταξύ των επτά χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Ευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης για την ορθολογική χρήση των απεικονιστικών εξετάσεων πραγματοποιεί η HERCA, σε συνεργασία με 21 ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα η HERCA ενεργοποιεί πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης με σύνθημα «Επιλέγω την κατάλληλη απεικονιστική εξέταση για τον ασθενή μου». Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας και του κοινού για τη συνετή χρήση των απεικονιστικών εξετάσεων, με έμφαση στην αποφυγή περιττής ακτινοβολίας και την ενίσχυση της ακτινοπροστασίας.

Η συμμετοχή της Ελλάδας και ο ρόλος της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας συμμετέχει ενεργά με την παραγωγή ενημερωτικού υλικού στην ελληνική γλώσσα, ενώ η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία προωθεί την επιστημονικά τεκμηριωμένη παραπομπή μέσω διαγνωστικών πρωτοκόλλων και την παρουσία ακτινολόγου κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ορθολογικής ιατρικής απεικόνισης και της προαγωγής της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας.

