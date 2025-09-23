back to top
Αύξηση 4,3% στην παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο επτάμηνο του 2025

Newsroom 3

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά κατέγραψε θετικό πρόσημο το πρώτο επτάμηνο του 2025, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΕΕ για την Παραγωγή Ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε 3,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής παρουσίασε οριακή πτώση -1,0%, φτάνοντας τα 1,63 δισ. ευρώ, ενώ οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών εμφάνισαν σημαντική άνοδο 9,3%, με το ύψος τους να ανέρχεται σε 1,87 δισ. ευρώ.

Στον τομέα της Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, η παραγωγή ασφαλίστρων έφτασε τα 497 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 6,1%, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη ζήτηση για βασική προστασία αυτοκινήτου στην ελληνική αγορά.

Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν την ανθεκτικότητα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, με τη ζήτηση για προϊόντα κατά Ζημιών να συνεχίζει να ενισχύεται, ενώ οι ασφαλίσεις Ζωής παραμένουν σε σταθερά επίπεδα παρά τις προκλήσεις της οικονομικής συγκυρίας.

Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα της ΕΑΕΕ: oikmel_premium7months2025gr

