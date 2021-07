ESG και ψηφιακός μετασχηματισμός ψηλά στην ατζέντα των οικονομικών διευθυντών

Με το σύνθημα “from fixers to futurists” πραγματοποιήθηκε ψηφιακά με επιτυχία το 19ο Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών της KPMG την Τρίτη 29 Ιουνίου. Για τον σύγχρονο ρόλο του CFO μίλησε στην έναρξη του συνεδρίου ο Βαγγέλης Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος της KPMG στην Ελλάδα τονίζοντας ότι «πλέον μετατοπίζει το ενδιαφέρον του τμήματος από τις εργασίες ρουτίνας στην ανάλυση δεδομένων και διαχείριση έκτακτων καταστάσεων και υποστηρίζει τη στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης».

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας έκανε την εναρκτήρια keynote ομιλία στο 19ο Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών της KPMG και ανέφερε πως κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος για την πανδημία και με συνεκτικά και αποτελεσματικά μέτρα ύψους 41 δισ. ευρώ η κυβέρνηση κατάφερε να στηρίξει την οικονομία και το επιχειρείν. Στη συνέχεια μίλησε για την υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και επενδύσεων η οποία συνεχίζεται παρά τις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον στόχο για την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της μείωσης των κόκκινων δανείων των τραπεζών μέσω της εφαρμογής του σχεδίου Ηρακλής, καθώς και στον στόχο ενίσχυσης της βιωσιμότητας εταιρειών του Δημοσίου και εξήρε τον ρόλο της ΚPMG σε αυτά τα σημεία αναφοράς για την οικονομική πολιτική. Τέλος, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 στο οποίο προσβλέπει στη βέλτιστη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών πόρων για να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η «πράσινη» οικονομία, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να διαμορφωθούν αποτελεσματικότερα φορολογικά πλαίσια για όλους και να υιοθετηθούν σύγχρονες τεχνολογίες.

Στη συνέχεια η Sophie Heading, Global Geopolitics Lead, KPMG ανέπτυξε τη γεωπολιτική διάσταση και το ρόλο των δεικτών ESG σε έναν net zero κόσμο. Βασικός πυλώνας αποτελεί η επιστροφή στην κανονικότητα και οι κυβερνήσεις κατευθύνονται στο πως θα διαχειριστούν την επόμενη μέρα. Μεταξύ άλλων, στο κομμάτι της οικονομίας διακρίνει πως υπάρχουν πληθωριστικές τάσεις και πιστεύει πως οι ανεπτυγμένες χώρες θα ανακάμψουν συντομότερα καθώς θα λάβουν άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση των δημοσιονομικών τους. Σε ότι αφορά το παγκόσμιο γεωπολιτικό τοπίο διακρίνει πως έχουν αναδυθεί πολλές ηγέτιδες χώρες, οι οποίες όμως δεν έχουν την ισχύ και επιρροή μιας μεγάλης παγκόσμιας δύναμης. «Βλέπει» επίσης πως η ενέργεια και ειδικότερα του υδρογόνου αποτελεί μια παγκόσμια πρόκληση, με την Κίνα να έχει ρόλο καταλύτη στην αγορά αυτή, ενώ η Ευρώπη στρέφεται στην κυκλική οικονομία και σε συμμαχίες όπως αυτή με τον Καναδά.

Ο Μπάμπης Μαζαράκης, CFO του Ομίλου ΟΤΕ στην παρουσίασή του με τίτλο «Financing the Future: The best way to anticipate tomorrow is to INVEST in it», μίλησε για το ταξίδι των αλλαγών που προετοιμάζουν το αύριο στην οικονομική διεύθυνση του Ομίλου ΟΤΕ και τον σημαντικό ρόλο της τεχνολογίας στην υιοθέτηση των πλέον σύγχρονων πρακτικών. Το «τεχνολογικό οικοσύστημα» που υλοποιούν στις τηλεπικοινωνίες θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας. Παράλληλα μιλώντας για το disruption που αντιμετωπίζει επισήμανε πως ο CFO χρειάζεται να βλέπει έγκαιρα τις αλλαγές και να τις αφουγκράζεται. Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου ΟΤΕ ανέφερε πως η ενσωμάτωση των ESG είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με τη στρατηγική και εφαρμόζουν τις βέλτιστες πρακτικές για την πράσινη ανάπτυξη τους.

Για το “Green Financing” μίλησε στη συνέχεια ο Tomas Otterström, Head of Sustainable Finance and Corporate Sustainability Services, KPMG Finland και KPMG Sweden, δίνοντας έμφαση στα “green bonds” ως μια εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και το επιχειρείν.

Η Έφη Κατσούλη, Γενική Διευθύντρια της KPMG στην Ελλάδα υποδέχθηκε τον Γιάννη Καλαφατά, Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για μια εφ’ όλη της ύλης συζήτηση σχετικά με την ESG ατζέντα των CFOs. Από το βήμα του συνεδρίου ανέφερε πως το ESG αποτελεί πλέον το βασικότερο πυλώνα στη διαμόρφωση της συνολικής επιχειρηματικής στρατηγικής και είναι κρίσιμο για την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων να παρακολουθούν τις επιδόσεις τους στα θέματα ESG, να αναγνωρίζουν και να μετρούν το σχετικό αποτύπωμά τους. Μιλώντας για την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ επισήμανε ότι το ESG είναι μέρος του DNA της εταιρείας και έχει επιτύχει σημαντικές διακρίσεις στον τομέα αυτό. Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτύξει τρεις πυλώνες – οδηγούς για την ανάπτυξη της εταιρείας: εναρμόνιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, έμφαση στην Κοινωνική Υπευθυνότητα και μέτρηση των επιδόσεων της εταιρείας και στις τρεις διαστάσεις του ESG. Κλείνοντας ανέφερε ότι σε αυτό το ταξίδι του μετασχηματισμού του κλάδου και της εναρμόνισης με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης η σημαντικότερη πρόκληση είναι η αντίσταση των οργανισμών στην αλλαγή. Όμως η ταχύτητα και δυναμική των αλλαγών οδηγεί τις εξελίξεις όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του «πράσινου αλουμινίου», όπου κατέστη εφικτή η παραγωγή του σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα παρά τις αντίθετες προβλέψεις. Όπως επισήμανε την ατζέντα την θέτουν οι καταναλωτές και με τις προτιμήσεις τους θα καθορίσουν το μέλλον της πράσινης ατζέντας. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχει αφουγκραστεί από νωρίς την τάση αυτή.

Ο Γιώργος Ραουνάς, Γενικός Διευθυντής της KPMG στην Ελλάδα υποδέχθηκε στο ψηφιακό βήμα τον Θόδωρο Σκυλακάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών ο οποίος αναφέρθηκε στην μετά COVID-19 εποχή, στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, στις ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και προέτρεψε τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα σχετικά οφέλη στην επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα.

Ο Νίκος Δημάκος, Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής των Συμβουλευτικών υπηρεσιών, KPMG στην Ελλάδα έδωσε τη σκυτάλη στον Λάζαρο Παπαγαρυφάλλου, General Manager & CFO, Alpha Bank σε μια παρουσίαση με τίτλο “Time to change tack. Managing for Tomorrow”. Όπως ανέφερε η Alpha Bank διένυσε τη δική της διαδρομή στο ταμπλό του μετασχηματισμού και ο ρόλος της οικονομικής διεύθυνσης είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν την αλλαγή. Έπειτα μίλησε για την οικονομία και τις ευκαιρίες που προκύπτουν όπως τα ευρωπαϊκά κονδύλια ανάκαμψης και το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0, ορόσημα για την ανάπτυξη της χώρας και την επιτάχυνση της επιχειρηματικότητας. Το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται στον πυρήνα αυτών των εξελίξεων και η Alpha Bank προσβλέπει σε θετικές εξελίξεις για την οικονομική δραστηριότητα από την αξιοποίηση του RRF. Τα εναλλακτικά δίκτυα και η απλοποίηση των διαδικασιών με τη χρήση της τεχνολογίας είναι ο άμεσος στόχος για την πελατοκεντρική πολιτικής της τράπεζας.

Με τον τίτλο “CFO as enabler of Digital Transformation in the Cloud Era” ο Φώτης Κοντοδήμας, Business Development Manager, HPE GreenLake Cloud Services, South Europe, Hewlett Packard Enterprise συζήτησε με τον Ανδρέα Κιαγιά, CFO της Performance Technologies. Αφού πρώτα κατέθεσε τα δεδομένα και τα οφέλη της αξιοποίησης του cloud από τις επιχειρήσεις, το οποίο είναι καταλύτης του ψηφιακού μετασχηματισμού, μίλησε για τα άμεσα αποτελέσματα και πλεονεκτήματα που λαμβάνει η οικονομική διεύθυνση από την πρώτη κιόλας στιγμή της επένδυσης αυτής.

Έπειτα ο Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος-Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Economia συντόνισε μια συζήτηση με τους CFOs: Σοφοκλής Γιαννακού, Senior Vice President Finance & CFO, ΑΒ Βασιλόπουλος — Αριστείδης Ζέρβας, Group CFO, Kleemann — Μαρία Ιωαννίδου, Group CFO, DIMAND. Όλοι αναγνώρισαν τον κομβικό ρόλο της πανδημίας στην ανάδειξη της οικονομικής διεύθυνσης και πόσο γρήγορα κλήθηκαν και ανταπεξήλθαν στην πρόκληση του κορωνοϊού. Η πανδημία επίσης ανέδειξε τη σημαντικότητα και επιτάχυνε την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και την προβολή του κοινωνικού προφίλ των εταιρειών, ενώ σε μηδαμινό χρόνο η εφοδιαστική αλυσίδα χρησιμοποίησε την τεχνολογία όσο ποτέ άλλοτε. Όλοι αναγνώρισαν πως ο CFO πλέον επιτελεί έναν στρατηγικό ρόλο και οι αποφάσεις του διαμορφώνουν την ευημερία της επιχείρησης και την επόμενη μέρα.

Τον συντονισμό της τρίτης ενότητας ανέλαβε ο Δημήτρης Πεφάνης, Director of Financial and Business Content, DPG Group of Companies.

Πρώτος καλεσμένος της ενότητας ο Natarajan Gopalan, Global Head of Integrated Business Services and Head of Finance Transformation, Philip Morris International στην παρουσίασή του με τίτλο “Beyond Cost Cutting: Transforming Finance and Shared Services” τόνισε τη σημασία της στρατηγικής shared services στο Finance στις περιπτώσεις εταιρικού μετασχηματισμού και αναπροσαρμογής επιχειρηματικού μοντέλου στις ανάγκες της μετά COVID-19 εποχής ενώ μοιράστηκε τη διεθνή του εμπειρία.

Για το Finance & Automation μίλησε στη συνέχεια ο Μιχάλης Τσαβδαρίδης, Group Finance Operations Manager, Google. Ο αυτοματισμός είναι το κλειδί για την απλοποίηση των διαδικασιών σε μια επιχείρηση και τα οφέλη αφορούν τόσο τον καταναλωτή/χρήστη, όσο και την οικονομική διεύθυνση. Οι λύσεις αυτοματισμού αποδεσμεύουν την οικονομική διοίκηση από εργασίες ρουτίνας και βάζουν τα θεμέλια για το μέλλον της ως στρατηγικός business partner.

Για το μοντέλο ψηφιοποίησης των λογιστικών βιβλίων(eBooks) στο πλαίσιο της φορολογικής πλατφόρμας MyData μίλησε ο Χρήστος Κρέστας, Γενικός Διευθυντής, KPMG στην Ελλάδα. Η φορολογική διοίκηση αποσκοπεί με το MyData να διαθέτει ένα σοφιστικέ σύστημα το οποίο θα διατυπώνει ολιστικά τα φορολογικά δεδομένα. Τα οφέλη είναι πολλά ωστόσο πρόκειται για μια πλατφόρμα με πολλές προκλήσεις για την οικονομική διεύθυνση: χαρακτηριστικό παράδειγμα η τιμολόγηση σε πραγματικό χρόνο ενώ δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση της ως έργο αλλά και ότι η αλλαγή αυτή συναντά αντίσταση σε κάποιους οργανισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε πως η φορολογική διοίκηση βρίσκεται σε διαβουλεύσεις για να προβλέψει αδυναμίες και να τις βελτιώσει.

Στο κλείσιμο του 19ου Συνεδρίου Οικονομικών Διευθυντών, ο Bruno Marion, “The Futurist Monk” έδωσε το πλαίσιο για τη διαχείριση της αβεβαιότητας. Με αφορμή τους μετασχηματισμούς και την πανδημία που επηρέασαν και επηρεάζουν την καθημερινότητα μας η ομιλία του «έβαλε σε τάξη» τις ανησυχίες μας, μας προβλημάτισε δημιουργικά και έδωσε ένα νέο αισιόδοξο πλαίσιο.