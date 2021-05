Το SAS Global Forum 2021 ανέδειξε τις κορυφαίες τάσεις στα analytics και τη δύναμη των δεδομένων

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το SAS Global Forum 2021, το κορυφαίο συνέδριο που διοργανώνει κάθε χρόνο η SAS για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα analytics. Η εκδήλωση, που φέτος πραγματοποιήθηκε ψηφιακά, περιλάμβανε περισσότερα από 150 εκπαιδευτικά και τεχνικά sessions, Κέντρο Καινοτομίας, με συμμετοχή πάνω από 250 ειδικών, και Hackathon, στο οποίο εταιρείες και οργανισμοί παρουσίασαν λύσεις που αναπτύχθηκαν χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της SAS.

Στη διάρκεια του συνεδρίου έγιναν αρκετές σημαντικές ανακοινώσεις, μεταξύ των οποίων ότι η SAS πρόκειται να προσθέσει λειτουργίες υποστήριξης cloud για τα Amazon Web Services και Google Cloud, με την πλατφόρμα Red Hat OpenShift να προστίθεται επίσης αργότερα στο έτος. Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε και τα πρώτα αποτελέσματα από την συνεργασία με το Microsoft Azure, δημόσιο πάροχο cloud υπηρεσιών, που ξεκίνησε πέρυσι και έχει καταγράψει μεγάλη επιτυχία, σημειώνοντας 34% αύξηση στην δραστηριότητα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Η SAS ανακοίνωσε ακόμη ότι πρόκειται να ξεκινήσει έναν νέο, δωρεάν κύκλο σεμιναρίων data literacy για να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα την πλήρη δυναμική των δεδομένων στην καθημερινότητα. Το Data Literacy Essentials θα διδάξει στρατηγικές για την κατανόηση της χρησιμότητας των δεδομένων, την εξερεύνησή τους και τη σημασία και ρόλο τους στην λήψη αποφάσεων και την επικοινωνία. Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί επίσης στις ηθικές προκλήσεις που παρουσιάζονται κατά την ενασχόληση με τα δεδομένα, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να προβληματιστούν και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα πιο υπεύθυνα.

Ο Γιάννης Παπατσίρος, Regional Lead της SAS για Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία σχολίασε: «Το SAS Global Forum 2021, που διοργανώθηκε στην περιοχή EMEA την περασμένη εβδομάδα, αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για μάθηση, δικτύωση και διαμοιρασμό πολύτιμων πληροφοριών και γνώσεων. Το κύριο συμπέρασμα από αυτή την κορυφαία παγκόσμια διοργάνωση είναι ότι η δυναμική των δεδομένων και των analytics είναι πραγματικά μεγάλη και προσφέρει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και πολύπλευρα οφέλη, τόσο σε εταιρείες όσο και σε δημόσιους οργανισμούς και κυβερνήσεις. Επιπλέον, με το λανσάρισμα του Data Literacy Essentials κάνουμε ένα σημαντικό βήμα, προσφέροντας στους χρήστες τα εφόδια να αναλύσουν αποτελεσματικά τα δεδομένα και να αποκτήσουν πρόσβαση σε σημαντική πληροφόρηση. Κατά το περασμένο έτος, η πρόσβαση σε επιβεβαιωμένη πληροφόρηση ήταν ζωτικής σημασίας για ανθρώπους, εταιρείες και κυβερνήσεις και η πανδημία αποτέλεσε ένα άριστο παράδειγμα για το πως η ποιότητα των δεδομένων μπορεί να επηρεάσει και να διαμορφώσει την απαιτούμενη ανταπόκριση. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες στις εταιρείες και τους συμμετέχοντες που συνέβαλλαν με την εμπειρία και τις γνώσεις τους ώστε η διοργάνωση να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία.»

Τέλος, η εταιρεία, θέλοντας να αναγνωρίσει τις προσπάθειες των συνεργατών της κατά το περασμένο έτος ανακοίνωσε τους νικητές των 2021 Awards, όπου οι εταιρείες Accenture, Munvo και Microsoft έλαβαν αντίστοιχα τα βραβεία Global Partner of the Year, Excellence in Innovation και Partner Kaleidoscope Award, ενώ οι Ernst & Young, KPMG, Vert και Accenture αναδείχθηκαν σε Regional Partners of the Year για την περιοχή EMEA.