Τα κριτήρια ESG και το έμπρακτο ενδιαφέρον της INTERAMERICAN

Στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος των μεγάλων οργανισμών, παγκοσμίως, βρίσκονται τα κριτήρια ESG (Environmental, Social, Governance). Η INTERAMERICAN, στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής και των δεσμεύσεών της για την Αειφόρο Ασφάλιση, ενσωματώνει σταδιακά τα κριτήρια στις εταιρικές πρακτικές υπευθυνότητας και βιωσιμότητας, ενθαρρύνοντας παράλληλα κάθε σχετική ανάδειξη του θέματος.

Έτσι, η εταιρεία ήταν χορηγός -μαζί με το Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση– της σημαντικής διαδικτυακής συζήτησης που οργανώθηκε πρόσφατα από τον Ελληνικό Σύλλογο Αποφοίτων του London School of Economics and Political Sciences (HAALSE), με θέμα «ESG in the time of COVID-19».

«Στην INTERAMERICAN, βλέπουμε ήδη μπροστά μας τη μεγάλη πρόκληση της προσαρμογής στις κατευθύνσεις των ESG. Τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, κοινωνικής ευημερίας και ζωτικής διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος για τη βιώσιμη ανάπτυξη, μας απασχολούν ιδιαίτερα στη βάση ενίσχυσης της αξίας και της θέσης του οργανισμού μας στην αγορά. Είναι φανερή άλλωστε η στροφή, γενικότερα, προς τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις, που υπογραμμίζει την αυξανόμενη επίδραση των κριτηρίων ESG όχι μόνο σε επιχειρηματικό επίπεδο, αλλά και στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Μέσα στην ευρύτερη στρατηγική υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η βελτίωση των επιδόσεων της εταιρείας σε ESG κριτήρια μπορεί να την ωφελήσει τόσο στο επίπεδο της κοινωνικής αποδοχής όσο και της σταθερότητάς της, με μείωση των επιχειρησιακών κινδύνων», επισημαίνει εκ μέρους της χορηγού εταιρείας ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Υπευθυνότητας.

Τι είδαμε στη σημαντική διαδικτυακή συζήτηση

Στο επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ των εκπροσώπων του πολιτικού, επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου που συμμετείχαν στην εκδήλωση του HAALSE, βρέθηκαν τα θέματα της ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG στη στρατηγική της χώρας και των επιχειρήσεων, των ριζικών αλλαγών στο επιχειρείν και στην αγορά συνολικά – κυρίως μετά το τέλος της πανδημίας, των κριτηρίων αξιολόγησης της απόδοσης μιας επιχείρησης, της πράσινης ανάπτυξης, της κυκλικής οικονομίας, της συμπερίληψης και της διαφορετικότητας.

Την εκδήλωση άνοιξε ο ο Δρ Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του HAALSE, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε). Ο Πρόεδρος του Συλλόγου επεσήμανε, μεταξύ άλλων, πως τα ESG αναδεικνύονται σε πυξίδα, που καλούνται να συμβουλεύονται οι ηγέτες της νέας εποχής, τονίζοντας πως η συμβολή των κριτηρίων θα είναι καίρια για τη δημιουργία βιώσιμων και σταθερών επιχειρηματικών οικοσυστημάτων.

Στο πάνελ που ακολούθησε, με συντονίστρια την Ιζαμπέλλα Μ. Τσίρμπα, Δικηγόρο Χρηματοοικονομικού Δικαίου και Νομική Σύμβουλο, Υπεύθυνη Συμμετοχής Μελών και Εξεύρεσης Οικονομικών Πόρων του HAALSE, οι συνομιλητές εστίασαν στην ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG σε όλο το φάσμα της αγοράς, καταδεικνύοντας τη σημαντική αλλαγή κατά τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το πώς αντιλαμβανόμαστε τον «σκοπό» μιας επιχείρησης. Στην αλλαγή αυτή, καταλυτική φαίνεται να είναι η επίδραση της υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε η COVID-19, που συνιστά ένα πραγματικό σοκ για την κοινωνία και την οικονομία. Καταληκτικά, οι συνομιλητές συνέκλιναν στο ότι προσδοκάται και μέσα από την εφαρμογή των κριτηρίων ESG ένα περισσότερο πράσινο, ψηφιακό και κοινωνικά πιο δίκαιο μέλλον, παρατηρώντας ότι ζητούμενο είναι η «χρυσή τομή» μεταξύ της επίτευξης οικονομικών στόχων και των αρχών σεβασμού του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της χρηστής διακυβέρνησης.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. του CSR Hellas και μέλος του Δ.Σ. του CSR Europe, ο Δρ Ιωάννης Ιωάννου, Associate Professor of Strategy and Entrepreneurship – του London Business School, η Λίλιαν Νεκταρίου, Franchise Country Director Greece, Cyprus, Malta – της Coca-Cola Hellas και ο Mark Hempstead, Head of Alternative Investments for Europe, the Middle East and Africa – του J. P. Morgan Wealth Management (Λονδίνο).