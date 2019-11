Η μεγάλη γιορτή της επιχειρηματικότητας του Ε.Ε.Α – Τα 17 βραβεία

Σε μια εκδήλωση – γιορτή για την επιχειρηματικότητα, στην κατάμεστη αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, παρουσία πλήθους εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου και της επιχειρηματικής και επιμελητηριακής κοινότητας, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών απένειμε την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, τα «Βραβεία Βιώσιμης – Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας».

Στόχος του θεσμού, που έχει καθιερώσει το Ε.Ε.Α. από το 2014, είναι η έμπρακτη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αυτό τόνισε και ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου στην ομιλία του, ανακοινώνοντας –μεταξύ άλλων- και την απόφαση της Διοίκησης να στηρίξει δωρεάν όλα τα μέλη του Ε.Ε.Α. στη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων, e-shops.

«Πρόκειται για κάτι πρωτοποριακό που θα δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν στο έπακρο όλες τις ευκαιρίες που δίνει η τεχνολογία και να μπουν με ευνοϊκές προϋποθέσεις στη νέα ψηφιακή εποχή.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών θα συμβάλει με ένα μεγάλο ποσό για αυτήν την στήριξη των επιχειρήσεων και ευελπιστώ ότι θα συμπράξουν τα συναρμόδια υπουργεία αλλά και η Περιφέρεια και ο Δήμος», ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Κατά σειρά ομιλιών, η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ κ. Φώφη Γεννηματά τόνισε την στήριξη του Κινήματος Αλλαγής στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και ανέφερε τις προτάσεις του για την ενίσχυση του επιχειρείν και την ανάκαμψη της οικονομίας.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, επεσήμανε ότι η Κυβέρνηση εργάζεται πολύ για τη στήριξη και πρόοδο της μικρομεσαίας επιχείρησης, ενώ σχετικά με την πρόταση του Προέδρου του Ε.Ε.Α. για τη δημιουργία e-shops για όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου, ο κ. Γεωργιάδης δεσμεύθηκε ότι θα την εξετάσει και ότι θα είναι σύμμαχος στην προσπάθεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να περάσουν στην ψηφιακή εποχή.

Ο τομεάρχης Οικονομίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκος Παππάς αναφέρθηκε στο έργο της προηγούμενης κυβέρνησης για την αλλαγή σελίδας της ελληνικής οικονομίας και δεσμεύθηκε ότι θα σταθεί δίπλα στις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους για ψηφιακή αναβάθμιση.

Χαιρετισμούς κατά τη διάρκεια των βραβεύσεων απηύθυναν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάκης Βορίδης, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Τσακίρης, η Υφυπουργός Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Αθανάσιος Μπούρας και οι βουλευτές από τη ΝΔ: κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, κ. Σοφία Βούλτεψη, κ. Άννα Καραμανλή και από το ΚΙΝΑΛ ο κ. Κώστας Σκανδαλίδης.

Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ κ. Μιχάλης Κατρίνης, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κώστας Μπακογιάννης, ο Δήμαρχος Βούλας-Βουλιαγμένης κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο Δήμαρχος Γλυφάδας κ. Γιώργος Παπανικολάου καθώς και πολλοί εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Επιμελητηριακής κοινότητας.

Ξεχωριστή στιγμή για τη βραδιά, η τιμητική αναφορά στους παριστάμενους Προέδρους των Επιμελητηρίων, με την παρουσία τους στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής κατά τη διάρκεια ειδικής βράβευσης, ενώ στην απονομή κάθε βράβευσης συμμετείχαν τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Ε.Α., καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναφορά στη γυναικεία επιχειρηματικότητα έγινε από την Πρόεδρο του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) κ. Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου και από την Πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Ε.Ε.Α. και Γ.Γ. του ΕΕΔΕΓΕ κ. Χριστίνα Φυτέα.

Την παρουσίαση της εφαρμογής του ΕΕΑ για κινητά τηλέφωνα, ως ένα επιπλέον εργαλείο «στα χέρια» των μελών του, έκανε ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου κ. Δημήτρης Γαβαλάκης.

Συνολικά απονεμήθηκαν 17 βραβεία. Τα 9 σε επιχειρήσεις που άντεξαν στην κρίση, καινοτόμησαν και αναπτύχθηκαν και συγκεκριμένα στις:

Φάρμα Μπράλου Α.Ε., PHARMACY 295 ΙΚΕ, Οινοποιητική Μονεμβασίας – Γ. ΤΣΙΜΠΙΔΗ, Επιχείρηση Εστίασης «Ο Θανάσης», On Line Data Α.Ε, ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ – Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Οίκος «Parthenis», The Wandering Workshop – Toys Made of Dreams, ΑΝΕΜΟΣΚΟΡΠΙΣΜΑΤΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΑΝΤΟΥ.

Ειδικά βραβεία απονεμήθηκαν σε: Vivechrom ενεργό μέλος της AKZONOBEL, Βλάσσιο Σταθοκωστοπούλο, στις μικροζυθοποιίες, ΕΛΙΞΗ Α.Ε., ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΪΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΝΟΥ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΑ SEPTEM Ο.Ε.

Επίσης βραβεύθηκε η φοιτήτρια Μαρία Αποστολοπούλου για την πρώτη θέση εισαγωγής της σε οικονομική σχολή, ενώ στο πρόσωπο του Αρχιφύλακα Γιάννη Πάπαρη βραβεύθηκαν το Σωματείο Ειδικών Φρουρών και η Ομάδα ΔΙΑΣ, με το θερμότερο χειροκρότημα των 600 και πλέον παρισταμένων να κερδίζουν οι δύο μικρές κόρες του Αρχιφύλακα που συνόδευσαν τον πατέρα τους στη βράβευσή του. Το Σωματείο των Ειδικών Φρουρών εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του κ. Βασίλη Ντούμα και τον Γενικό Γραμματέα κ. Στράτο Μαυροειδάκο.

Το Ειδικό Βραβείο Κοινού –που απονεμήθηκε για πρώτη φορά- κέρδισε η ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΪΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΝΟΥ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την μπύρα «ΝΗΣΟΣ».

Μέγας χορηγός της εκδήλωσης ήταν η Τράπεζα Eurobank και χορηγός η Eurolife ERB. Χορηγοί επικοινωνίας: Όμιλος ΣΚΑΪ, ONE CHANNEL, «Ναυτεμπορική».

Παρουσιαστές της μεγάλης γιορτής ήταν οι δημοσιογράφοι Μαρία Αναστασοπούλου και Πάνος Τουμάσης.