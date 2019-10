Ν. Γιαννιού: Tα πλεονεκτήματα της Interasco στην αγορά  

Είναι θυγατρική της Harel Insurance Investments and Financial Services –ενός από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς ομίλους με επενδεδυμένα κεφάλαια που αγγίζουν τα 56 δισεκ. ευρώ-, και είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη στην Ελληνική. Η Interasco, μας λέει σε συνέντευξη της, η Διευθύντρια Πωλήσεων & Marketing της Interasco ΑΕΓΑ Ναταλία Γιαννιού έχει επιτυχώς καλύψει στόχους που προσθέτουν αξία στις επιλογές των συνεργατών και πελατών της εταιρείας. Ολοκληρώνοντας μία σειρά πρωτοβουλιών και διαδικασιών η Interasco σήμερα διαθέτει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού στο κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου, περιουσίας, υγείας.

Διαθέτοντας μία αξιοπρόσεκτη κληρονομιά και έχοντας κάνει πολλά σημαντικά βήματα το τελευταίο διάστημα, η εταιρεία έχει ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο την θέση της στην ελληνική αγορά και θα θέτει νέους στόχους.

Συνέντευξη στην Ελενα Ερμείδου

Μιλήστε μας για την Interasco και τα οφέλη που απορρέουν από την ένταξη της στον Ομιλο Harel.

Η Interasco ιδρύθηκε το 2006 ως θυγατρική της εταιρίας Harel Insurance Investments and Financial Services, ωστόσο η προκάτοχός της ιδρύθηκε το 1891 στη Θεσσαλονίκη.

Η εταιρεία Harel, από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς ομίλους στο Ισραήλ, με πάνω από 56 δισ. ευρώ επενδεδυμένα κεφάλαια, 4.000.000 πελάτες, 1,4 δισ. ευρώ ίδια κεφάλαια και παραγωγή ασφαλίστρων πάνω από 5,5 δισ. ευρώ στηρίζει την Interasco στην επίτευξη των στόχων της για έσοδα και κερδοφορία καθώς και την ισχυροποίηση της θέσης της στην Ελληνική αγορά.

Τα οφέλη που απορρέουν από την ένταξη της Interasco στον Όμιλο Harel είναι ιδιαίτερα:

Είναι μέλος ενός ισχυρού ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού ομίλου,

Αξιοποιεί τις στενές συνεργασίες του ομίλου με κορυφαίους αντασφαλιστές

Αξιοποιεί την εμπειρία και τεχνογνωσία του ομίλου τόσο σε ασφαλιστικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πληροφοριακής υποστήριξης,

δημιουργεί νέα εξειδικευμένα προϊόντων

Σήμερα, η Interasco είναι μια σύγχρονη και ευέλικτη εταιρεία με έμπειρο και άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό ενώ διαθέτει εξειδικευμένους συνεργάτες με ιδιαίτερη πείρα στην εξυπηρέτηση πελατών. Επιπλέον, η Interasco διαθέτει ένα δίκτυο με πάνω από 1200 έμπειρους συνεργάτες που εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους της σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Μεταξύ των πολλών επιτευγμάτων της περασμένης χρονιάς, τι θα ξεχωρίζατε;

Τη χρονιά που μας πέρασε η Interasco ολοκλήρωσε την υπόσχεσή της για τη δημιουργία ενός πλήρως ηλεκτρονικού περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο λειτουργεί σε απόλυτα ασφαλείς συνθήκες, ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους προστασίας.

Είμαστε περήφανοι που πλέον διαθέτουμε μια από τα πιο εξελιγμένες και σύγχρονες ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τους συνεργάτες μας, την «My Interasco Agent», η οποία επιτρέπει αυτόματη άντληση πληροφόρησης και πλήρη ελευθερία κινήσεων σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, αποτελώντας το βασικό εργαλείο συνεργασίας του δικτύου μας με την Εταιρία μας.

Αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα δημιουργήθηκε και για τους πελάτες μας, η «My Interascco Customer», εξασφαλίζοντας αμεσότητα πληροφόρησης και επικοινωνίας με την Εταιρία.

Και οι δύο αυτές πλατφόρμες, διατίθενται σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα (desktops, laptops) αλλά και στην πιο καινοτόμα, εύχρηστη mobile εφαρμογή, «My Interasco App» για Android & iOS συσκευές, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε tablet ή ipad, εξασφαλίζοντας πληροφόρηση και πώληση on the spot!

Φυσικά, η εξέλιξη και αναβάθμιση αυτών των ηλεκτρονικών μέσων, είναι μια διαρκής διαδικασία, που θα μας βρίσκει πάντα εναρμονισμένους στις αλλαγές.

Παράλληλα, ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα επιβράβευσης «Ευχαριστώ», ένα πρωτοποριακό σύστημα επιβράβευσης loyalty για τον πελάτη, που ξεπερνά τα απλά στερεότυπα κερδισμένων πόντων και ενισχύει και ανταποδίδει την εμπιστοσύνη των πελατών απέναντι στους συνεργάτες και σε εμάς.

Τα νέα ηλεκτρονικά συστήματα «My Interasco» του συνεργάτη και πελάτη είναι αλληλένδετα και όλα μαζί αποτελούν την εξασφάλιση της μελλοντικής ανάπτυξης κάθε επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που συνεργάζεται με την Interasco, απόλυτα συνυφασμένης με την ποιότητα, φερεγγυότητα και αξιοπιστία.

Σε ποιους ασφαλιστικούς επιμέρους κλάδους πιστεύετε ότι διαθέτεται συγκριτικά πλεονεκτήματα;

Κάθε χρόνο καινοτομούμε και εφοδιάζουμε τον συνεργάτη μας με τα κατάλληλα όπλα (προϊοντικά, τεχνολογικά, εκπαιδευτικά), τα οποία έχουν ως κύριο στόχο τη διάδοση της αναγκαιότητας της ασφάλισης στη συνείδηση του καταναλωτή, την αποδέσμευσή τους από χρονοβόρες διαδικασίες καθώς και την απελευθέρωση πολύτιμου χρόνου για την επίτευξη των κοινών παραγωγικών μας στόχων.

Η Interasco διαθέτει εξαιρετικές λύσεις σε όλο το φάσμα των ασφαλίσεων κατά ζημιών, ξεκινώντας από προγράμματα αυτοκινήτου, ασφαλίσεων περιουσίας, προσωπικών ατυχημάτων & υγείας, αστικών ευθυνών, εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων, φθάνοντας μέχρι εξειδικευμένα προγράμματα όπως η ασφάλιση από απειλές στον κυβερνοχώρο (Cyber Risk).

Όλα αυτά χάρις στη μητρική μας εταιρεία η οποία μας δίνει το πλεονέκτημα για υψηλό capacity, εγγυημένες συμβάσεις, αντασφαλισμένες στους μεγαλύτερους διεθνείς αντασφαλιστικούς οργανισμούς, με μεγάλη ευελιξία στην ανάληψη κινδύνων ανεξάρτητα από το βαθμό πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν.

Στον κλάδο αυτοκινήτων επιβραβεύουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και προσφέρουμε στους ασφαλισμένους πελάτες μας ένα άκρως ανταγωνιστικό τιμολόγιο σε όλη την Ελλάδα.

Στον κλάδο περιουσίας, δημιουργήσαμε νέα προγράμματα κατοικιών τα «Προστασία Στέγης 1-2-3», τα οποία εκτός από την τεράστια γκάμα καλύψεων που διαθέτουν και το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο, κατατάσσονται αυτή τη στιγμή στα καλύτερα της αγοράς μας.

Όσον αφορά στον τομέα της υγείας, η εταιρεία μας διέθεσε στην αγορά τα νέα της ευέλικτα και καινοτόμα νοσοκομειακά προγράμματα, με την ονομασία “New”, με τους ισχυρότερους όρους της αγοράς, με παροχές ισάξιες και ακόμα καλύτερες από αυτές που προσφέρονται από τους διεθνείς φορείς ασφάλισης και με ασφάλιστρα τα οποία διασφαλίζουν μακροχρόνια διατηρησιμότητα.

Χαρακτηριστικό τους είναι η ευελιξία, ο συνδυασμός πληθώρας καλύψεων με χαμηλό κόστος, η επιβράβευση του πελάτη και παράλληλα η ασφαλιστική του κάλυψη μέσα από όλο το φάσμα των αναγκών του όπως (πρόληψη, έξοδα πριν τη νοσηλεία, κατά τη διάρκεια και μετά τη νοσηλεία), μέσω μεγάλων, αξιόπιστων και εξειδικευμένων νοσηλευτηρίων και ιατρικών κέντρων καθώς και υψηλής ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών.

Ποιοι είναι οι επιχειρηματικοί σας στόχοι για τα επόμενα χρόνια;

Η Interasco θα συνεχίσει όπως πάντα να παρέχει στους συνεργάτες της, τα κατάλληλα όπλα προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες προκλήσεις του ανταγωνισμού και παράλληλα, με εργαλεία cross selling & up selling να ικανοποιήσουν ακόμα περισσότερο τις ανάγκες του πελάτη, χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία, έχοντας όμως σαν βασική προϋπόθεση την ενεργό ανθρώπινη σχέση του διαμεσολαβητή με τον πελάτη, φροντίζοντας ταυτόχρονα ο κάθε πελάτης να έχει παραπάνω από ένα συμβόλαιο, μέσω του διαμεσολαβητή του, ώστε να δώσουμε προστιθέμενη αξία και να βγούμε ενδυναμωμένοι από την τεχνολογική επανάσταση που έχει ήδη δημιουργηθεί στο χώρο μας.

Σε μια διαρκή αναζήτηση όλο και πιο προηγμένων μεθόδων και λύσεων για το δίκτυο των συνεργατών μας, τους ελεύθερους διαμεσολαβούντες, κάθε χρόνο θα καινοτομούμε και θα εφοδιάζουμε τους συνεργάτες μας προϊοντικά, τεχνολογικά & εκπαιδευτικά με κύριο στόχο την αποδέσμευση τους από χρονοβόρες διαδικασίες, την απελευθέρωση πολύτιμου χρόνου και ακόμα περισσότερο την διάδοση της αναγκαιότητας της ασφάλισης στη συνείδηση του καταναλωτή.

Θεωρούμε ότι, έχοντας ως επίκεντρο την ξεκάθαρη, αν και πολλές φορές αντίθετη με τα δεδομένα της αγοράς στρατηγική, την απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών των Ελλήνων πολιτών με τον πιο υπεύθυνο τρόπο ιδιαίτερα την περίοδο της κρίσης, με τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία απαντούν στα προβλήματα του καταναλωτή, η εταιρεία μας θα εξακολουθήσει να κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των πιο φερέγγυων εταιριών στην ελληνική αγορά με διαχρονική κερδοφορία.