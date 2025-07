Ανακοίνωση για την εταιρεία «INSURANCE JSC DALLBOGG: LIFE AND HEALTH»

Σε συνέχεια του από 13.06.2025 Δελτίου Τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος, διά του οποίου ανακοινώθηκε, με απόφαση της Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Βουλγαρίας (Financial Supervision Commission – FSC), η επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης έκδοσης/ανανέωσης συμβολαίων στην Ελλάδα, από την ασφαλιστική εταιρία «INSURANCE JSC DALLBOGG: LIFE AND HEALTH» (LEI 529900ID0B7FXUHGP023), που εδρεύει στη Σόφια Βουλγαρίας και δραστηριοποιείται στην ημεδαπή με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, για όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, με ισχύ από 01.07.2025 και για διάστημα τριών (3) μηνών, η FSC δημοσίευσε στον ιστότοπό της «Q and A’s» (συνήθεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις) προς διευκόλυνση του κοινού.

Η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (Financial Supervision Commission – FSC), ως Εποπτική Αρχή της Βουλγαρίας, παρέχει περαιτέρω πληροφορίες στους ασφαλισμένους που επηρεάζονται από την απόφασή της να απαγορεύσει, από την 1η Ιουλίου 2025, την έκδοση νέων ασφαλιστηρίων συμβολαίων και την παράταση της διάρκειας των υφιστάμενων συμβολαίων από την ασφαλιστική εταιρία DallBogg στα κράτη-μέλη εκτός της Βουλγαρίας στα οποία δραστηριοποιείται.

Με τις παρακάτω ερωτήσεις και απαντήσεις, η FSC παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της εταιρίας ZAD DallBogg: Life and Health AD (εφεξής «DallBogg»), με καταστατική έδρα στη Σόφια.

Τι συνέβη;

Στις 10 Ιουνίου 2025 η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της Βουλγαρίας (FSC) αποφάσισε να απαγορεύσει στην DallBogg, από την 1η Ιουλίου 2025, τη σύναψη νέων ασφαλιστηρίων συμβολαίων και την παράταση των υφιστάμενων εκτός της βουλγαρικής επικράτειας, αρχικά για περίοδο 3 μηνών.

Η FSC αποφάσισε να λάβει αυτό το μέτρο επειδή διαπίστωσε μη συμμόρφωση της DallBogg με τη νομοθεσία των χωρών της ΕΕ στις οποίες δραστηριοποιείται. Η FSC θα επανεξετάσει την κατάσταση μετά από 3 μήνες και αναλόγως θα αποφασίσει άρση ή παράταση της απαγόρευσης. Εάν οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από την FSC εκπληρωθούν πριν από τη λήξη της τρίμηνης περιόδου, η FSC δύναται να άρει την απαγόρευση νωρίτερα. Όπως προβλέπει η Βουλγαρική νομοθεσία, κατά της απόφασης είναι δυνατόν να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου της Σόφιας σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας εντός 14 ημερών από την κοινοποίησή της. Ωστόσο, η προσφυγή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Πώς επηρεάζονται οι καταναλωτές

Εφιστάται η προσοχή σας στα εξής:

Για τους κατόχους ασφάλισης αυτοκινήτων: είναι υποχρεωτικό να έχετε έγκυρο συμβόλαιο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτου και σε αντίθετη περίπτωση θα επέρχονται κυρώσεις ενώ δεν επιτρέπεται να οδηγείτε ανασφάλιστο όχημα. Οι πελάτες της DallBogg των οποίων το ασφαλιστήριο λήγει μεταξύ 1ης Ιουλίου και 1ης Οκτωβρίου πρέπει να συνάψουν νέο συμβόλαιο με άλλη ασφαλιστική εταιρία .

είναι υποχρεωτικό να έχετε έγκυρο συμβόλαιο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτου και σε αντίθετη περίπτωση θα επέρχονται κυρώσεις ενώ δεν επιτρέπεται να οδηγείτε ανασφάλιστο όχημα. Οι πελάτες της DallBogg των οποίων το ασφαλιστήριο λήγει μεταξύ 1ης Ιουλίου και 1ης Οκτωβρίου πρέπει να συνάψουν νέο συμβόλαιο με . Σε περίπτωση ανάγκης, συνιστάται στους ασφαλισμένους να ζητούν επαγγελματικές συμβουλές από την Ένωση Καταναλωτών ή/και από ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, πριν λάβουν αποφάσεις σχετικά με τα συμβόλαιά τους.

από την Ένωση Καταναλωτών ή/και από ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, πριν λάβουν αποφάσεις σχετικά με τα συμβόλαιά τους. Επίσης για τους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων εγγυήσεων: Οι πελάτες της DallBogg των οποίων το ασφαλιστήριο λήγει μεταξύ της 1ης Ιουλίου και της 1ης Οκτωβρίου πρέπει να συνάψουν νέα σύμβαση με άλλη ασφαλιστική εταιρεία.

Οι πελάτες της DallBogg των οποίων το ασφαλιστήριο λήγει μεταξύ της 1ης Ιουλίου και της 1ης Οκτωβρίου πρέπει να συνάψουν νέα σύμβαση Οι καταναλωτές που κατοικούν στη Βουλγαρία και έχουν συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την DallBogg δεν επηρεάζονται από την απόφαση.

Για τους καταναλωτές εκτός Βουλγαρίας με ενεργή ασφαλιστική σύμβαση με την DallBogg που δεν θα λήξει ή δεν θα ανανεωθεί πριν από την 1η Οκτωβρίου 2025, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή. Η DallBogg είναι υποχρεωμένη να διεκπεραιώνει αξιώσεις και να καταβάλλει αποζημιώσεις, όπου απαιτείται. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο η DallBogg χειρίστηκε το φάκελο με τις αξιώσεις σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην DallBogg. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο η DallBogg χειρίστηκε την καταγγελία σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Εποπτική Αρχή της Βουλγαρίας εδώ.

Ποιος εποπτεύει;

Η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της Βουλγαρίας, ως εποπτική αρχή της χώρας καταγωγής, είναι η κύρια αρμόδια αρχή για την εποπτεία των δραστηριοτήτων της DallBogg. Βρίσκεται σε επαφή με τις εθνικές εποπτικές αρχές των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται η DallBogg με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία και Ρουμανία – οι οποίες ορίζονται ως «χώρες υποδοχής») για την εποπτεία των διασυνοριακών δραστηριοτήτων της εταιρίας.

Η FSC συνεργάζεται στενά με τις εθνικές εποπτικές αρχές στις χώρες υποδοχής για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με τη μη συμμόρφωση της DallBogg με την, ισχύουσα σε κάθε κράτος-μέλος, νομοθεσία και για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων.

Η EIOPA έχει συντονιστικό ρόλο στην εποπτεία των διασυνοριακών δραστηριοτήτων της DallBogg.

Καθώς η κατάσταση εξελίσσεται, θα πρέπει να παραμένετε ενημερωμένοι. Η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της Βουλγαρίας θα επικαιροποιεί αυτή τη σελίδα κάθε φορά που θα διατίθενται νεότερες πληροφορίες.

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση της Bulgarian Financial Supervision Commission.

