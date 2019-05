Επενδύουν λιγότερο τα VCs, προσδοκίες για δημόσιες εγγραφές

Η κάμψη στις κινέζικες επενδύσεις έφερε και πτώση των ανάλογων κινήσεων από τις επιχειρηματικές συμμετοχές (VC’s) από τα υψηλά που βρέθηκαν το δ’ τρίμηνο του 2018, στα $71 δισ, καθώς διαμορθώθηκαν στα $53 δισ το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Παρότι οι επενδύσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη διατηρήθηκαν σε σχετικά ισχυρά επίπεδα σε τριμηνιαία βάση, οι συμφωνίες VC στην Κίνα υποχώρησαν από τα US$ 10,1 δισ. το δ΄ τρίμηνο του 2018 στα US$ 5,8 δισ. το α΄ τρίμηνο του 2019, καθώς παρατηρήθηκε στασιμότητα στις συμφωνίες-μαμούθ, όπως επισημαίνεται στην έκδοση Venture Pulse της KPMG για το α΄ τρίμηνο του 2019.

Υποχώρησε για 4ο διαδοχικό τρίμηνο ο όγκος συναλλαγών

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο όγκος συναλλαγών VC κατέγραψε πτώση για τέταρτο διαδοχικό τρίμηνο και ανήλθε σε μόλις 2.657 συναλλαγές – το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 31 τριμήνων, μετά το β΄ τρίμηνο του 2011. Η συνεχιζόμενη υποχώρηση του όγκου συναλλαγών ήταν αισθητή σε όλες τις περιοχές αλλά ακόμη περισσότερο στην Ευρώπη – όπου σημειώθηκε πτώση στις 487 συναλλαγές το α΄ τρίμηνο του 2019, από 882 συναλλαγές το δ΄ τρίμηνο του 2018.

«Παρατηρήθηκαν μια σειρά από διακριτές τάσεις στην αγορά VC το πρώτο τρίμηνο του 2019», σημείωσε ο Κρίστιαν Τόμας, Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής του Συμβουλευτικού τμήματος της KPMG στην Ελλάδα. «Από τη μία πλευρά, ο όγκος των συναλλαγών διατηρήθηκε σε σταθερά επίπεδα σε ΗΠΑ και Ευρώπη – σε μεγάλο βαθμό χάρη στις σημαντικές επενδύσεις που καταγράφηκαν σε συμφωνίες προχωρημένου σταδίου. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, έκλεισαν αυτό το τρίμηνο 10 συναλλαγές αξίας US$ 125 εκατ. και άνω, έναντι μόλις έξι συναλλαγών το δ΄ τρίμηνο του 2018. Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, είναι εάν βρισκόμαστε σε σημείο καμπής όσον αφορά στον όγκο των επενδύσεων, κάτι που μένει να φανεί».

Βασικά σημεία α΄ τριμήνου 2019

Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC υποχώρησαν από US$ 71 δισ. το δ΄ τρίμηνο του 2018 σε US$ 53 δισ. το α΄ τρίμηνο του 2019. Στις τελευταίες συμφωνίες του τριμήνου περιλαμβάνεται μια επένδυση US$ 5 δισ. στην εταιρεία «The We Company» με έδρα στη Νέα Υόρκη και μια επένδυση US$ 4,5 δισ. στην «Grab Taxi» στη Σιγκαπούρη.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες παρατηρήθηκε συνεχιζόμενη ενίσχυση του όγκου συναλλαγών το α΄ τρίμηνο του 2019, αγγίζοντας τα US$ 32,6 δισ. – το δεύτερο υψηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο των τελευταίων επτά ετών. Όμως, και οι επενδύσεις VC διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα στην αμερικανική ήπειρο.

Στην Ασία, οι επενδύσεις VC μειώθηκαν δραστικά αυτό το τρίμηνο, από US$ 16,9 δισ. το δ΄ τρίμηνο του 2018 σε μόλις US$ 13 δισ. το α΄ τρίμηνο του 2019, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο τριμήνου από το α΄ τρίμηνο του 2017. Ο όγκος συναλλαγών συνέχισε την κατακόρυφη πτωτική πορεία που ξεκίνησε το γ΄ τρίμηνο του 2018.

Οι ευρωπαϊκές επενδύσεις VC διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα χάρη σε 10 συναλλαγές ς αξίας US$ 125 και άνω. Ο όγκος συναλλαγών, ωστόσο, έπεσε κατακόρυφα από 882 το δ΄ τρίμηνο του 2018 σε μόλις 487 το α΄ τρίμηνο του 2019.

Δυναμικό ξεκίνημα στην αμερικανική ήπειρο μετά από το 2018 που κατέρριψε όλα τα ρεκόρ

Στην αμερικανική ήπειρο, οι επενδύσεις VC υποχώρησαν από το ιστορικό υψηλό των US$ 46,2 δισ. το δ΄ τρίμηνο του 2018 σε US$ 33,3 δισ. το α΄ τρίμηνο του 2019. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χρηματοδότησης προήλθε από τις ΗΠΑ, όπου αντλήθηκαν US$ 32,6 δισ. το α΄ τρίμηνο. Η άντληση US$ 5 δισ. από την εταιρεία ανοιχτών χώρων εργασίας WeWork ήταν μακράν η μεγαλύτερη συμφωνία VC στις ΗΠΑ αυτό το τρίμηνο, με μεγάλη διαφορά από την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη συναλλαγή.

Στις υπόλοιπες σημαντικές συναλλαγές αυτού του τριμήνου περιλαμβάνονται οι Nuro (US$ 940 εκατ.), Rivian (US$ 700 εκατ.), Aurora (US$ 530 εκατ.), Clover Health (US$ 500 εκατ.) και SpaceX (US$ 500 εκατ.).

Η αμερικανική ήπειρος διατήρησε την ισχυρή της θέση χάρη σε μια σειρά από συναλλαγές μεσαίου μεγέθους. Στον Καναδά, η άντληση US$ 42 εκατ. από την Turnstone Biologics ήταν ενδεικτική της σταθερά ανοδικής πορείας των επενδύσεων στη βιοτεχνολογία και τις βιοεπιστήμες στη χώρα.

Συναλλαγές ικανοποιητικού μεγέθους επιτεύχθηκαν και από πλατφόρμες, όπως τα US$ 40 εκατ. που άντλησε η πλατφόρμα συντήρησης και διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού Fiix, καθώς τα US$ 30 εκατ. που άντλησε η πλατφόρμα συνδεδεμένων αυτοκινήτων Mojio.

Μεικτά αποτελέσματα στην Ευρώπη με αποκλίσεις σε επίπεδο όγκου και αξίας συναλλαγών

Στην Ευρώπη, οι επενδύσεις VC παρουσίασαν μεικτή εικόνα αυτό το τρίμηνο, ενδεχομένως λόγω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των προκλήσεων που σχετίζονται με το Brexit. Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές VC για πολλές χώρες της Ευρώπης.

Οι επενδύσεις κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών ανήλθαν συνολικά σε US$ 6,5 δισ. το α΄ τρίμηνο του 2019, ελαφρώς χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό που σημειώθηκε το δ΄ τρίμηνο του 2018. Σε επίπεδο όγκου συναλλαγών ωστόσο, σημειώθηκε πτώση από 882 συναλλαγές το δ΄ τρίμηνο του 2018, σε 487 αυτό το τρίμηνο – το χαμηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τα τέλη του 2010.

Η πρώτη δεκάδα στη Γηραιά Ήπειρο

Οι 10 μεγαλύτερες συναλλαγές που έκλεισαν στην Ευρώπη αυτό το τρίμηνο μοιράζονται μεταξύ έξι διαφορετικών κρατών, με τις τρεις εξ αυτών στη Γερμανία (N26: US$ 300 εκατ., BioNTech: US$ 211,5 εκατ. και Wefox: US$ 125 εκατ.). Έκλεισαν, επίσης, δύο μεγάλες συναλλαγές στη Γαλλία (Doctolib: US$ 174,8 εκατ. και Ynsect: US$ 128,2 εκατ.) και δύο μεγάλες συναλλαγές στο Ηνωμένο Βασίλειο. (Ovo Energy: US$ 281,6 εκατ. και Iwoca: US$ 195,6 εκατ.). Τις υπόλοιπες τρεις θέσεις στην κορυφαία δεκάδα των συναλλαγών καταλαμβάνουν η Φινλανδία, η Ελβετία και το Ισραήλ.

Οι επενδύσεις VC στην Ασία υποχωρούν, καθώς επιβραδύνθηκαν οι συναλλαγές μαμούθ

Μετά από ένα έτος κορυφαίων επιδόσεων, η οικονομική αβεβαιότητα και οι ανησυχίες για το εμπόριο φαίνεται πως λειτούργησαν ανασταλτικά για τις επενδύσεις στην Ασία το πρώτο τρίμηνο. Οι επενδύσεις VC στην Ασία υποχώρησαν από US$ 21,4 δισ. το δ ΄τρίμηνο του 2018 σε US$ 13 δισ. το α΄ τρίμηνο του 2019.

Για αυτή την τριμηνιαία μείωση στην Ασία, ευθύνεται εν μέρει και η έλλειψη συναλλαγών μαμούθ με αξία άνω του US$ 1 δισ., αν και υπήρξαν κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Grab Taxi στη Σιγκαπούρη που προσέλκυσε US$ 4,5 δισ., η Chehaoduo με US$ 1,5 δισ. και η εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Horizon Robotics, με έδρα το Πεκίνο, η οποία άντλησε χρηματοδότηση US$ 600 εκατ. στο πρώιμο στάδιο της ανάπτυξής της. Τις υπόλοιπες θέσεις στην κορυφαία πεντάδα καταλαμβάνουν η Danke Apartment με έδρα το Πεκίνο που άντλησε US$ 500 εκατ. και η Weltmeister Motor με έδρα τη Σαγκάη που προσέλκυσε US$ 446 εκατ., κυρίως από την Baidu. Εκτός από την Grab Taxi, στη Νοτιοανατολική Ασία έκλεισαν αρκετές ακόμη μεγάλες συμφωνίες, όπως η Lalamove στην Ταϊλάνδη, η Ola στην Ινδία και η Zilingo στη Σιγκαπούρη.

Το α΄ τρίμηνο του 2019, η Ασία συνέχισε να προσελκύει το ενδιαφέρον των επενδυτών VC για κομβικούς τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και οι τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου, εν μέρει χάρη στην αυξημένη ζήτηση για πιο προηγμένη ανάλυση δεδομένων.

Νέο «κοπάδι» εταιρειών unicorns «γεννήθηκε» το α΄ τρίμηνο του 2019

Το α΄ τρίμηνο του 2019 αναδείχθηκε μια νέα «γενιά» 24 εταιρειών Unicorns σε μια σειρά καθετοποιημένων κλάδων παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων 15 εταιρείες στις ΗΠΑ και 4 εταιρείες στην Κίνα. Ωστόσο, η νέα γενιά εταιρειών Unicorns που προέκυψε το α΄ τρίμηνο του 2019 ξεπέρασε τα σύνορα των ΗΠΑ και της Κίνας, αφού περιλαμβάνονται σε αυτή η αυστραλιανή Airwallex, οι ινδικές BigBasket και Delhivery, η γαλλική Doctolib και η γερμανική N26. Οι 4 από τις εταιρείες Unicorns που «γεννήθηκαν» το α΄ τρίμηνο του 2019 είναι εταιρείες Fintech και, συγκεκριμένα, οι Airwallex, Marqeta, Chime και N26. Ο αυξανόμενος αριθμός των εν λόγω εταιριών στον τομέα του Fintech επιβεβαιώνει τη ραγδαία ωρίμανση του κλάδου χρηματοοικονομικών τεχνολογιών, τόσο στις ΗΠΑ όσο και παγκοσμίως.

Ενισχύονται οι προοπτικές δημόσιων εγγραφών

Τα χρηματιστήρια σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία κατέγραψαν σχετικά καλές επιδόσεις το α΄ τρίμηνο του 2019, παρά τη μεταβλητότητα που παρατηρήθηκε στα τέλη του 2018 και τις εντεινόμενες ανησυχίες σχετικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και το διεθνές εμπόριο.

«Από το 2014, ο αριθμός των ενεργών εταιρειών Unicorns στις ΗΠΑ έχει υπερδιπλασιαστεί υπερβαίνοντας τις 160 σήμερα, χάρη στα ιδιωτικά κεφάλαια που είναι άμεσα διαθέσιμα και επιτρέπουν στις εταιρείες να παραμείνουν μεγαλύτερο διάστημα εκτός χρηματιστηριακής αγοράς», εξηγεί ο Brian Hughes, National Private Markets Group Leader της KPMG στις ΗΠΑ. «Μετά από πολυετή αναμονή, είδαμε επιτέλους κάποιες εταιρείες Unicorns να επιλέγουν την οδό της αρχικής δημόσιας εγγραφής στα τέλη του 2018. Εκτιμούμε ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί για το μεγαλύτερο τμήμα του 2019 – χάρη στις πρόσφατες αρχικές δημόσιες εγγραφές υψηλής αξίας, όπως η Lyft, και στη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία των αγορών αρχικών δημόσιων εγγραφών».