Πώς να επιτύχετε καλή προσαρμογή μετά τις διακοπές

Της Ελίνας Τσιούλη, Ψυχολόγου Διαχείρισης του Στρες (μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Ιατρική Σχολή Αθηνών), μέλους του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου – Ατομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία για τη διαχείριση προβλημάτων στρες και την προαγωγή της ψυχικής υγείας

Η επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές πολλές φορές δεν είναι κάτι ευχάριστο. Από τη μια χαλαρώνατε στο γαλάζιο της θάλασσας χωρίς καμία έγνοια και την επομένη ηλιοκαμένοι βρίσκεστε στο γκρίζο της πόλης. Ωστόσο, η μετάβαση στην εργασία και στη ρουτίνα δε χρειάζεται να γίνει εφιάλτης.

Βήματα επιτυχούς προσαρμογής

Οργανωθείτε στη δουλειά σας: είναι σημαντικό να επιτύχετε πρωϊνό ξύπνημα ώστε να μη μεταβείτε με καθυστέρηση στη δουλειά την πρώτη μέρα μετά τις διακοπές. Καλό είναι να ξαπλώσετε νωρίς και να σηκωθείτε λίγο νωρίτερα. Αυτό θα μετριάσει το στρες του φόρτου εργασίας που έχετε να αντιμετωπίσετε και θα σας δώσει ένα ξεκίνημα με συνοχή, χωρίς διάσπαση.

Φροντίστε να μη φορτώσετε τις πρώτες μέρες στη δουλειά σας με πολλά καθήκοντα. Σε διαφορετική περίπτωση θα αισθανθείτε καταβεβλημένοι και ότι οι εργασίες σας έχουν μείνει πίσω. Ιδανικά, προσπαθήστε τις πρώτες μέρες να μην προγραμματίσετε συναντήσεις και ραντεβού. Επίσης, καλό είναι να θεσπίζετε ένα πρόγραμμα πριν την έναρξη της ημέρας σας. Αφιερώστε αρκετά λεπτά να σχεδιάσετε την επόμενη μέρα σας, εστιάζοντας στις προτεραιότητες και μη διστάζετε να ζητήσετε βοήθεια.

Καταπιαστείτε με τις επείγουσες εργασίες πρώτα. Κοιτάξτε τη μεγάλη εικόνα και μην αναλαμβάνετε κάθε εργασία που ανακύπτει αν δεν είναι μείζονος σημασίας. Πείτε «όχι» στα καθήκοντα χαμηλής προτεραιότητας. Σημαντικό, μάλιστα, είναι να μην ξοδέψετε πολύ χρόνο, για να απαντήσετε σε email που χάσατε όσο λείπατε. Μην μπερδεύετε την ενασχόληση με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με την παραγωγική εργασία. Να έχετε στρατηγική και να ανταποκρίνεστε μόνο στα email που έχουν προθεσμία.

Επιπλέον, κατά την επιστροφή σας στην εργασία είναι σημαντικό να έρθετε σε επικοινωνία με το αφεντικό σας και τους συναδέλφους σας, ώστε να τους ενημερώσετε για τα καθήκοντα που έχετε αναλάβει και για τις εργασίες που έχετε αρχίσει να καταπιάνεστε. Αποφύγετε τις διασπάσεις. Οι άνθρωποι μπορεί να αρχίσουν να σας ρωτάνε πώς ήταν οι διακοπές σας. Μη χάνετε επίσης χρόνο για να ενημερώνεστε για την ειδησεογραφία ακόμα κι αν νιώθετε ότι έχετε χάσει επαφή με τον κόσμο. Μη δείχνετε τις φωτογραφίες των διακοπών σας εν ώρα εργασίας παρά μόνο στα διαλείμματα και εφόσον σας ζητηθεί.

Θεσπίστε μικρούς και εφικτούς στόχους: εγκαταλείψτε τις υψηλές προσδοκίες και θέστε ρεαλιστικούς στόχους. Σίγουρα σε όλους μας αρέσει να πετυχαίνουμε το ιδεατό. Μην εκθέτετε, ωστόσο, τον εαυτό σας στην πιθανότητα της αποτυχίας, θέτοντας μη ρεαλιστικούς στόχους. Τα μεγάλα πράγματα συχνά απαιτούν χρόνο. Θέστε μικρούς εφικτούς στόχους που μπορείτε να πετύχετε, ώστε να νιώσετε καλά. Αυτό δημιουργεί μια εσωτερική φωνή που λέει “κάνω πρόοδο, μπορώ να τα καταφέρω”. Με μικρά βήματα μπορείτε να φτάσετε στον προορισμό και να απολαύσετε το ταξίδι. Εξερευνήστε, ακόμα, τί σας δίνει νόημα περισσότερο. Είναι πιο πιθανό να είστε επιτυχημένοι σε κάτι, αν είστε παθιασμένοι μ’ αυτό ή μπορείτε να δείτε το όφελος της αλλαγής.

Αντιμετωπίστε το στρες: βρείτε μια υγιή, επωφελή αντίληψη για τα πράγματα, όταν νιώθετε αποθαρρημένοι. Συνήθως είναι οι δικές μας σκέψεις που μπορούν να μας κρατήσουν μακριά από την επιτυχία. Πολλές φορές λέμε δικαιολογίες ή αναβάλλουμε πράγματα ή θέλουμε να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι αποτυχίες συμβαίνουν. Έχοντας, όμως, μια θετική θέαση των πραγμάτων και αναπλαισιώνοντας την κατάσταση μπορεί να γίνει η διαφορά και να βοηθηθούμε να μείνουμε επικεντρωμένοι στο έργο μας. Επίσης, όλοι μας χρειαζόμαστε χρόνο για χαλάρωση και αναζωογόνηση ώστε να αποφύγουμε την εξουθένωση και να είμαστε ευτυχισμένοι και παραγωγικοί. Θυμηθείτε να πάρετε χρόνο να αποσυνδεθείτε από τους παράγοντες στρες και να συνδεθείτε με δραστηριότητες που έχουν νόημα για εσάς. Η αυτοφροντίδα μπορεί να περιλαμβάνει ξεκούραση, χαλάρωση, υγιεινή διατροφή, άθληση, αυτοέκφραση μέσω των τεχνών, τόνωση των φιλικών δεσμών ή εμπλοκή σε υγιείς δραστηριότητες, όπως ο διαλογισμός. Η φροντίδα του εαυτού και η μείωση του στρες είναι ουσιώδεις για την επιτυχία σας αλλά συχνά τοποθετείται χαμηλότερα στη λίστα προτεραιοτήτων. Η καλή ψυχική υγεία μπορεί να σας βοηθήσει να υποστηρίξετε τις αποφάσεις σας και να ζήσετε μια ζωή γεμάτη νόημα.

Αποφύγετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: την περίοδο του καλοκαιριού είναι φυσιολογικό να στρέφεστε περισσότερο σε δραστηριότητες που ευνοούν την επαφή με τη φύση (π.χ. κολύμβηση, πεζοπορία, θαλάσσια σπορ) και να μη διαθέτετε τόσο χρόνο για να συνδεθείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό μπορεί να σας δημιουργήσει κατά την επιστροφή σας το συναίσθημα ότι έχετε χάσει επαφή με τους γνωστούς σας και ότι έχετε απομονωθεί. Προσπαθήστε, λοιπόν, να ελέγξετε την ανάγκη σας να αναπληρώσετε την επικοινωνία που χάσατε, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να ξεπεράσετε το μέτρο όσον αφορά το χρόνο που πρέπει να αφιερώσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις. Μπορείτε να αρκεστείτε στο να μοιραστείτε φωτογραφίες διακοπών με κάποια από τα αγαπημένα σας πρόσωπα και αντίθετα να επιδιώξετε συνάντηση μαζί τους, ώστε να μοιραστείτε από κοντά τα νέα σας.

Γελάστε, συμμετέχετε σε παρέες: οι παρέες δεν εξαντλούνται στην περίοδο των διακοπών. Επιδιώξτε συναναστροφή με αγαπημένα πρόσωπα και οργανώστε δραστηριότητες που ικανοποιούν την ανάγκη σας για κοινωνικότητα. Βγείτε από το σπίτι σας, χαλαρώστε, γελάστε, οργανώστε εξόδους στην πόλη για φαγητό, επισκεφθείτε θερινά σινεμά, αναζητήστε με παρέες κοντινούς προορισμούς για κολύμβηση και άθληση.

Να θυμάστε ότι ο υγιεινός και χαλαρωτικός τρόπος ζωής δεν εξαντλείται στην περίοδο των διακοπών. Με μια αποτελεσματική οργάνωση του χρόνου σας και προπαντός έχοντας καλή διάθεση θα καταφέρετε να διατηρήσετε το καλοκαίρι στην ψυχή σας όλο το χρόνο.

Βιβλιογραφία

1. Jewett EM. et al. (1999). Time course of sleep inertia dissipation in human performance and alertness.nih.gov.

2. Park S, Lee SW, Kwak J, et al. Activities on Facebook reveal the depressive state of users. Journal of Medical Internet Research 2013; 15:e217.

Πηγή: e-psychology.gr