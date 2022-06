Κορυφαίοι ομιλητές και πλούσια θεματολογία στο 9ο Συνέδριο ΕΣΑΠΕ – Gama Global Hellas

Η Ένωση Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος (ΕΣΑΠΕ) www.esape.gr, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της, με σκοπό να εμπλουτίσει τις γνώσεις των συμμετεχόντων και να διευρύνει, με νέα ερεθίσματα, τον ηγετικό ρόλο των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, και η GAMA Global Hellas www.gamahellas.com, θα πραγματοποιήσουν το 9ο Συνέδριό τους (υπό την αιγίδα της GAMA Global www.gamaglobal.org ), με Επιφανείς Ομιλητές, την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022, live streaming και διαζώσης.

Η ΕΣΑΠΕ ως επίσημος εκπρόσωπος της GAMA Global στην Ελλάδα & Κύπρο διοργανώνει εκπαιδευτικά συνέδρια από το 2013, με ποικιλία θεματολογίας και επιτυχημένων επαγγελματικών πρακτικών, παρουσία Ομιλητών Παγκοσμίου βεληνεκούς, στα οποία συμμετέχουν περισσότερες από 20 Ελληνικές & Πολυεθνικές Εταιρείες.

Η GAMA Global, ως ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός εξήντα επτά και πλέον έτη, με 10 παραρτήματα σε όλον τον κόσμο, απαριθμεί περίπου 12,000 μέλη παγκοσμίως (GAMA Global – Finseca). Πρόκειται για τη μοναδική ένωση που ασχολείται αποκλειστικά με την κάλυψη των αναγκών επαγγελματικής ανάπτυξης όπως και με θέματα ηγεσίας τα οποία απασχολούν στελέχη πρώτης γραμμής, συντονιστές και διευθυντές στον κλάδο των ασφαλιστικών, χρηματο-οικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών.

Πρώτιστο μέλημα της GAMA Global Hellas, σαν επίσημο παράρτημα του οργανισμού για Ελλάδα και Κύπρο, ήταν και παραμένει η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης παγκοσμίου εμβέλειας και εγνωσμένου κύρους μαζί με γνωστικά μέσα, πόρους και εργαλεία σε συνδυασμό με ερευνητικά δεδομένα τα οποία προσφέρει στα μέλη. Η GAMA Global, ως ουδέτερο έδαφος, προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες δικτύωσης συναδέρφων και ομοτίμων και αποκλειστικές ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, επιβραβεύοντας τους ηγέτες που διακρίνονται στους ανωτέρω κλάδους και επιτυγχάνουν την αριστεία.

Κάθε χρόνο διοργανώνει στις Η.Π.Α το μεγάλο παγκόσμιο συνέδριο LAMP (Leadership and Management Program) το οποίο αποτελεί το κύριο ετήσιο συνέδριο ηγεσίας και management της ασφαλιστικής αγοράς. Στην ετήσια αυτή εκδήλωση επαγγελματικής ανάπτυξης παρευρίσκεται πληθώρα ομιλητών παγκοσμίου φήμης, όπως ο συγγραφέας και πρώην εκδότης του περιοδικού ‘Success’ Darren Hardy, o Aron Ralston, η Danica Patrick, οι Ben Nemtin – #1 New York Times Best Selling Author και James Clear – Best Selling Author of ‘Atomic Habits’ που τίμησαν με την παρουσία τους τον οργανισμό κατά τη διάρκεια του τελευταίου διαδικτυακού συνεδρίου ‘Beacon 2020’ αλλά και καταξιωμένοι διεθνείς ομιλητές από τον χώρο του management, της τεχνολογίας, του marketing και της οικονομίας.

Επίσης, ετησίως διοργανώνεται και πραγματοποιείται από τo ελληνικό παράρτημα του οργανισμού και το μοναδικό στην Ευρώπη, εκπαιδευτικό συνέδριο Ηγεσίας για την Ελλάδα και Κύπρο με ποικιλία θεματολογίας και επιτυχημένων επαγγελματικών πρακτικών, παρουσία ομιλητών παγκόσμιου βεληνεκούς.

Με γνώμονα την μεταλαμπάδευση βέλτιστων πρακτικών, δοκιμασμένων μεθόδων και εργαλείων που θα συμβάλλουν στην εξέλιξη του ρόλου της Ηγεσίας στον χρηματο-ασφαλιστικό κλάδο, το Ελληνικό Παράρτημα φέτος επικεντρώνεται στην Ιστορία της Ηγεσίας από την Αρχαία Ελλάδα έως τη σύγχρονη εποχή μέσω μιας ιστορικής αναδρομής. Βασικός σκοπός του συνεδρίου είναι να αναδείξει σπουδαία γεγονότα που ξεκινούν από την Αρχαία Ελλάδα και ενέπνευσαν την σύγχρονη διανόηση σε θέματα Ηγεσίας, Εταιρικής Κουλτούρας και καλύτερης κατανόησης του στρατηγικού ρόλου της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 6 Ιουλίου 2022 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης και θα μεταδίδεται ταυτόχρονα Ελλάδα, Κύπρο, ΗΠΑ αλλά και σε όλα τα παραρτήματα του οργανισμού σε Καναδά, Μπαχάμες, Κίνα, Μεξικό, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ και Χόνγκ Κόνγκ.