Σάββατο 9 Αυγούστου 2025

Υδρογειος Ασφαλιστική: Επενδύοντας στη διαπολιτισμική συνεργασία για την ελληνική αγορά

Newsroom 3

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Υδρογειος Ασφαλιστική, πρωτοπορεί μέσα από το καινοτόμο πρόγραμμα Intercultural Awareness του Ομίλου Reale, το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εργαζόμενους της Υδρογείου που συνεργάζονται καθημερινά με συναδέλφους και πελάτες από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς, προσφέροντάς τους εργαλεία για την καλύτερη επικοινωνία, την αποφυγή συγκρούσεων και τη βελτίωση της ομαδικότητας.

Μέσα από εκπαιδεύσεις που εστιάζουν στην ενσυναίσθηση και την κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών, η Υδρογειος δίνει τη δυνατότητα στο ανθρώπινο δυναμικό της να λειτουργεί αποδοτικά σε ένα περιβάλλον με έντονο διεθνή χαρακτήρα.

Με την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, η Υδρογειος Ασφαλιστική επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να εξελίσσεται συνεχώς και να προσαρμόζεται στις σύγχρονες προκλήσεις της ελληνικής αγοράς, ενισχύοντας παράλληλα το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

