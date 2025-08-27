back to top
ΤτΕ: Στα 21,5 δισ. ευρώ αυξήθηκε το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το β΄ τρίμηνο

Newsroom 3

Θεσμικοί φορείς
Αύξηση κατά 2,1% ή 444 εκατ. ευρώ παρουσίασε η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το β΄ τρίμηνο του 2025, διαμορφούμενη στα 21.503 εκατ. ευρώ, έναντι 21.059 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Oι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 177 εκατ. ευρώ, στα 15.732 εκατ. ευρώ, έναντι 15.555 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 24 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 553 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού μειώθηκαν κατά 49 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 341 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 73 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 212 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 2,6% το β΄ τρίμηνο του 2025.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε στα 10.621 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025, έναντι 10.523 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε άνοδο των αποτιμήσεων των ομολόγων τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 49,4% το β΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 50,0% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα 6.808 εκατ. ευρώ, έναντι 6.438 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 31,7% το β΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 30,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε άνοδο των αποτιμήσεων μεριδίων του εσωτερικού, αλλά και των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ, καθώς και σε καθαρές αγορές μεριδίων εξωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε στα 1.057 εκατ. ευρώ, έναντι 1.016 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε άνοδο των αποτιμήσεων μετοχών του εσωτερικού. Το ποσοστό των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 4,9% το β΄ τρίμηνο του 2025.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 3.800 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025, έναντι 3.566 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 177 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 15.732 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής αυξήθηκαν κατά 179 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 12.129 εκατ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών διαμορφώθηκαν στα 3.603 εκατ. ευρώ από 3.605 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Από το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων, το 77,1% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)

2025           Α΄ τρίμηνο 2025

Β΄  τρίμηνο
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Καταθέσεις 529 553
          Εσωτερικό 390 341
          Εξωτερικό 139 212
Χρεωστικοί Τίτλοι 10.523 10.621
          Εσωτερικό 2.667 2.716
          Εξωτερικό 7.856 7.905
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 6.438 6.808
          Εσωτερικό                                            1.907 2.057
          Εξωτερικό 4.531 4.751
Μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας 1.016 1.057
          Εσωτερικό 536 599
          Εξωτερικό 480 458
Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστο υπόλοιπο) 747 752
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 1 0
Δάνεια 171 185
Αντασφαλιστές/Αντασφαλιζόμενοι 765 701
Λοιπά στοιχεία 869 827
Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού 21.059 21.503
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια 3.566 3.800
Ασφαλιστικές προβλέψεις 15.555 15.732
  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζωής 11.950 12.129
  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζημιών 3.605 3.603
Δάνεια 353 349
Λοιπά στοιχεία 1.586 1.622

 

Πίνακας 2: Καθαρές ροές τοποθετήσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

(σε εκατ. ευρώ) 

Τοποθετήσεις 2025           Α΄ τρίμηνο 2025

Β΄  τρίμηνο
Χρεωστικοί Τίτλοι -228 1
          Εσωτερικό -184 27
          Εξωτερικό -44 -26
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 191 161
          Εσωτερικό 8 38
          Εξωτερικό 183 123
Μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας 2 -8
          Εσωτερικό 0 2
          Εξωτερικό 2 -10

 

Δείτε περισσότερα στην ανακοίνωση της ΤτΕ: 27.08.2025 Στατιστικά στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων-β τρίμηνο 2025

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Υγεία

Ασθενείς με καρδιοπάθεια ζητούν πρόσβαση στη συσκευή INR – Παρέμβαση του Πανελλήνιου Συνδέσμου

Σοβαρό πρόβλημα που αφορά τη χορήγηση της συσκευής INR και των αναλωσίμων της καταγγέλλει ο Σύνδεσμος
Υγεία

«30 ώρες αβοήθητος στα επείγοντα»: Καταγγελία κόρης ασθενή στον Ευαγγελισμό για τις συνθήκες περίθαλψης

Η επιστολή περιγράφει με λεπτομέρειες την πολύωρη ταλαιπωρία του πατέρα της καταγγέλουσας και την απουσία βασικών υπηρεσιών περίθαλψης
Εκδηλώσεις

Νέοι ορίζοντες από σήμερα για την ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική

Τα αποτελέσματα και οι επόμενοι στόχοι που ανακοινώθηκαν στη σημερινή Γενική Συνέλευση της ΕΥΡΩΠΗ Holdings
Λοιποί κλάδοι

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική ενισχύει τις υπηρεσίες ταξιδιωτικής κάλυψης

Οι καλύψεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ατυχήματα, απώλεια αποσκευών και καθυστερήσεις, ενώ έμφαση δίνεται στην αστική ευθύνη των ταξιδιωτών
Cyber

Πώς οι κυβερνοεγκληματίες αντλούν βιομετρικά δεδομένα μέσω AI, deepfakes και δημοφιλών apps

Η εξέλιξη του phishing με τη βοήθεια της ΤΝ θέτει σε κίνδυνο ιδιώτες και επιχειρήσεις, προειδοποιεί η Kaspersky
