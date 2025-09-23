back to top
Τσουνάμι αντιδράσεων μετά τις δηλώσεις Trump για το Tylenol και τον αυτισμό

Newsroom 3

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς η τοποθέτηση του προέδρου Donald Trump, ο οποίος σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο συνέδεσε τη χρήση του παυσίπονου Tylenol (παρακεταμόλη) στην εγκυμοσύνη με την εμφάνιση αυτισμού. Οι ισχυρισμοί αυτοί, που δεν στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, καταγγέλλονται από ειδικούς ως επικίνδυνοι και παραπλανητικοί, καθώς ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγχυση και φόβο σε γονείς και εγκύους.

Η επιστημονική κοινότητα απορρίπτει την σύνδεση Tylenol και αυτισμού. Οι ιατρoί αντέδρασαν, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το CBC, καθώς οι ενώσεις μαιευτήρων και γυναικολόγων των ΗΠΑ και του Καναδά δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν αιτιώδεις ενδείξεις που να συνδέουν την ανάπτυξη του εμβρύου με την ακεταμινοφαίνη και να εκφράζουν την ανησυχία τους για τον αδικαιολόγητο φόβο και την ενοχή που επικρατεί μεταξύ των εγκύων γυναικών.

Συγκεκριμένα, το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων αποσαφήνισε ότι η ανακοίνωση του προέδρου δεν αντανακλά το σύνολο των επιστημονικών αποδείξεων και απλουστεύει επικίνδυνα τις πολύπλοκες αιτίες των νευρολογικών διαταραχών. Σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι η παρακεταμόλη παραμένει το ασφαλέστερο παυσίπονο για εγκύους και ότι καμία μελέτη δεν έχει αποδείξει άμεση σχέση μεταξύ της λογικής χρήσης της και προβλημάτων στην ανάπτυξη του εμβρύου.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

