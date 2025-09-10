Το πρόγραμμα «Όλη η Υδρόγειος ένα Σπίτι» αμβλύνει τις γεωγραφικές ανισότητες για τους ογκολογικούς ασθενείς

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική και η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (ΕΑΕ) παρουσίασαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Όλη η Υδρόγειος ένα Σπίτι» και ανακοίνωσαν την επέκτασή του σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στην ΕΣΗΕΑ.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία και τον χαιρετισμό του ο Διοικητής του ΕΑΝΠ «Μεταξά» Σαράντος Ευσταθόπουλος, ο οποίος στην τοποθέτησή του εξήρε τη συνεργασία και υπογράμμισε την κρίσιμη σημασία του προγράμματος για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών του νοσοκομείου του. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, επίσης, εκπρόσωποι του Τύπου και στελέχη νοσοκομειακών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία «Όλη η Υδρόγειος ένα Σπίτι», που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024, προσφέρει ένα ολιστικό πλαίσιο υποστήριξης, παρέχοντας δωρεάν, ασφαλή στέγη και ψυχοκοινωνική φροντίδα σε ογκολογικούς ασθενείς και τους συνοδούς τους που αναγκάζονται να μετακινηθούν στην Αθήνα για θεραπεία.

Αναφερόμενος στη σημασία του προγράμματος, ο Παύλος Κασκαρέλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Υδρογείου Ασφαλιστικής, δήλωσε: «Στην Υδρόγειο Ασφαλιστική, η αποστολή μας ήταν πάντα να προσφέρουμε ασφάλεια και φροντίδα. Με το πρόγραμμα “Όλη η Υδρόγειος ένα Σπίτι”, δίνουμε σε αυτή την αποστολή την πιο ανθρώπινη διάστασή της. Δεν προσφέρουμε απλώς μια χορηγία, αλλά ένα ουσιαστικό καταφύγιο αξιοπρέπειας και ηρεμίας. Οι αριθμοί είναι σημαντικοί, αλλά πίσω τους κρύβονται ανθρώπινες ιστορίες δύναμης. Η δέσμευσή μας, ως μέλους του Ομίλου Reale, είναι να συνεχίσουμε να είμαστε μια δύναμη προστασίας για την κοινωνία, μετατρέποντας την εταιρική ευθύνη σε πράξη με πραγματικό αντίκτυπο».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Ευάγγελος Φιλόπουλος τόνισε: «Ο καρκίνος δημιουργεί τεράστιες ανισότητες. Μια από τις πιο σκληρές είναι η γεωγραφική. Οι ασθενείς από την επαρχία αντιμετωπίζουν, πέρα από την ασθένεια, το τεράστιο οικονομικό και ψυχολογικό βάρος της διαμονής σε μια ξένη πόλη. Η συνεργασία μας με την Υδρόγειο Ασφαλιστική δεν καλύπτει απλώς μια ανάγκη, αλλά αίρει ένα εμπόδιο στην ισότιμη πρόσβαση στη θεραπεία».

Την επιστημονική διάσταση της ψυχοκοινωνικής φροντίδας, που αποτελεί κεντρικό πυλώνα του προγράμματος, επεσήμανε η Δρ. Ευμορφία Κούκια, Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής στο ΕΚΠΑ και Επιστημονικά Υπεύθυνη των προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής ογκολογίας της ΕΑΕ, τονίζοντας ότι η ολιστική φροντίδα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της αποτελεσματικής θεραπείας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Κετιόνα Μαλόλλη, Ψυχολόγος της ΕΑΕ, παρουσίασε τα συγκεντρωτικά στοιχεία του προγράμματος από την έναρξή του έως σήμερα:

• 1.401 συνολικές διανυκτερεύσεις

• 108 φιλοξενίες, που αφορούν 54 ασθενείς και 25 συνοδούς

• ωφελούμενοι από 28 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας

• 246 επισκέψεις ψυχοκοινωνικής παρέμβασης σε ασθενείς και οικογένειες.

Τους αριθμούς έφεραν στη ζωή οι μαρτυρίες των ανθρώπων της πρώτης γραμμής. Η Κωνσταντία Παπαλλά, Διευθύντρια της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογικής Κλινικής του ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας», τόνισε πώς η εξασφάλιση στέγης επηρεάζει θετικά την προσήλωση του ασθενούς στη θεραπεία, ενώ οι Κοινωνικές Λειτουργοί Μαρία Κανακαράκη (Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο») και Νατάσσα Παπαδοπούλου (Νοσοκομείο «Μεταξά») περιέγραψαν πώς το πρόγραμμα λειτουργεί ως κρίσιμο εργαλείο που καλύπτει δομικά κενά και μετατρέπει την αγωνία των ασθενών σε αίσθημα ασφάλειας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ανακοινώθηκε η επέκταση και ενίσχυση του προγράμματος με νέους στόχους, που περιλαμβάνουν την ενοικίαση επιπλέον διαμερισμάτων για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης, τη δημιουργία διαμερισμάτων στον Πειραιά για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου «Μεταξά» και τη διαμόρφωση χώρων κατάλληλων για ασθενείς με αναπηρία.

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική και η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία δεσμεύονται να συνεχίσουν και να ενισχύσουν το πρόγραμμα, προσφέροντας όχι μόνο στέγη, αλλά και ένα περιβάλλον ασφάλειας, φροντίδας και ανθρωπιάς.