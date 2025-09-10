26.9 C
Athens
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Το πρόγραμμα «Όλη η Υδρόγειος ένα Σπίτι» αμβλύνει τις γεωγραφικές ανισότητες για τους ογκολογικούς ασθενείς

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική και η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (ΕΑΕ) παρουσίασαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Όλη η Υδρόγειος ένα Σπίτι» και ανακοίνωσαν την επέκτασή του σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στην ΕΣΗΕΑ.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία και τον χαιρετισμό του ο Διοικητής του ΕΑΝΠ «Μεταξά» Σαράντος Ευσταθόπουλος, ο οποίος στην τοποθέτησή του εξήρε τη συνεργασία και υπογράμμισε την κρίσιμη σημασία του προγράμματος για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών του νοσοκομείου του. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, επίσης, εκπρόσωποι του Τύπου και στελέχη νοσοκομειακών ιδρυμάτων.

- Advertisement -
Από αριστερά: Μαρία Λιόντου, Διαχείριση Προγράμματος, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, Κετιόνα Μαλλόλη, Ψυχολόγος, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, Kαλλιόπη Καφφετζάκη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΗΠΕΝ, Μαίρη Βογιατζή, Chief Communications Officer, Υδρόγειος Ασφαλιστική Άννα Αραμπατζή, Communications Manager, Υδρόγειος Ασφαλιστική
Από αριστερά: Μαρία Λιόντου, Διαχείριση Προγράμματος, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, Κετιόνα Μαλλόλη, Ψυχολόγος, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, Kαλλιόπη Καφφετζάκη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΗΠΕΝ, Μαίρη Βογιατζή, Chief Communications Officer, Υδρόγειος Ασφαλιστική, Άννα Αραμπατζή, Communications Manager, Υδρόγειος Ασφαλιστική

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία «Όλη η Υδρόγειος ένα Σπίτι», που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024, προσφέρει ένα ολιστικό πλαίσιο υποστήριξης, παρέχοντας δωρεάν, ασφαλή στέγη και ψυχοκοινωνική φροντίδα σε ογκολογικούς ασθενείς και τους συνοδούς τους που αναγκάζονται να μετακινηθούν στην Αθήνα για θεραπεία.

Αναφερόμενος στη σημασία του προγράμματος, ο Παύλος Κασκαρέλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Υδρογείου Ασφαλιστικής, δήλωσε: «Στην Υδρόγειο Ασφαλιστική, η αποστολή μας ήταν πάντα να προσφέρουμε ασφάλεια και φροντίδα. Με το πρόγραμμα “Όλη η Υδρόγειος ένα Σπίτι”, δίνουμε σε αυτή την αποστολή την πιο ανθρώπινη διάστασή της. Δεν προσφέρουμε απλώς μια χορηγία, αλλά ένα ουσιαστικό καταφύγιο αξιοπρέπειας και ηρεμίας. Οι αριθμοί είναι σημαντικοί, αλλά πίσω τους κρύβονται ανθρώπινες ιστορίες δύναμης. Η δέσμευσή μας, ως μέλους του Ομίλου Reale, είναι να συνεχίσουμε να είμαστε μια δύναμη προστασίας για την κοινωνία, μετατρέποντας την εταιρική ευθύνη σε πράξη με πραγματικό αντίκτυπο».

- Advertisement -
Από αριστερά: Παύλος Κασκαρέλης, Διευθύνων Σύμβουλος, Υδρόγειος Ασφαλιστική, Ευάγγελος Φιλόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Μαίρη Βογιατζή, Chief Communications Officer, Υδρόγειος Ασφαλιστική
Από αριστερά: Παύλος Κασκαρέλης, Διευθύνων Σύμβουλος, Υδρόγειος Ασφαλιστική, Ευάγγελος Φιλόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Μαίρη Βογιατζή, Chief Communications Officer, Υδρόγειος Ασφαλιστική

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Ευάγγελος Φιλόπουλος τόνισε: «Ο καρκίνος δημιουργεί τεράστιες ανισότητες. Μια από τις πιο σκληρές είναι η γεωγραφική. Οι ασθενείς από την επαρχία αντιμετωπίζουν, πέρα από την ασθένεια, το τεράστιο οικονομικό και ψυχολογικό βάρος της διαμονής σε μια ξένη πόλη. Η συνεργασία μας με την Υδρόγειο Ασφαλιστική δεν καλύπτει απλώς μια ανάγκη, αλλά αίρει ένα εμπόδιο στην ισότιμη πρόσβαση στη θεραπεία».

Την επιστημονική διάσταση της ψυχοκοινωνικής φροντίδας, που αποτελεί κεντρικό πυλώνα του προγράμματος, επεσήμανε η Δρ. Ευμορφία Κούκια, Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής στο ΕΚΠΑ και Επιστημονικά Υπεύθυνη των προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής ογκολογίας της ΕΑΕ, τονίζοντας ότι η ολιστική φροντίδα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της αποτελεσματικής θεραπείας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Κετιόνα Μαλόλλη, Ψυχολόγος της ΕΑΕ, παρουσίασε τα συγκεντρωτικά στοιχεία του προγράμματος από την έναρξή του έως σήμερα:

• 1.401 συνολικές διανυκτερεύσεις
• 108 φιλοξενίες, που αφορούν 54 ασθενείς και 25 συνοδούς
• ωφελούμενοι από 28 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας
• 246 επισκέψεις ψυχοκοινωνικής παρέμβασης σε ασθενείς και οικογένειες.

Από αριστερά: Κωνσταντία Παπαλλά, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Διευθύντρια Ακτινοθεραπευτικής, Ογκολογικής Κλινικής, ΓΑΟΝΑ Ο Άγιος Σάββας, Γενική Γραμματέας ΕΑΕ, Μαρία Κανακαράκη, Κοινωνική Λειτουργός, Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Νατάσσα Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας, Νοσοκομείο Μεταξά, Μαίρη Βογιατζή, Chief Communications Officer, Υδρόγειος Ασφαλιστική, Κετιόνα Μαλλόλη, Ψυχολόγος, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
Από αριστερά: Κωνσταντία Παπαλλά, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Διευθύντρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογικής Κλινικής, ΓΑΟΝΑ Ο Άγιος Σάββας, Γενική Γραμματέας ΕΑΕ, Μαρία Κανακαράκη, Κοινωνική Λειτουργός, Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Νατάσσα Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας, Νοσοκομείο Μεταξά, Μαίρη Βογιατζή, Chief Communications Officer, Υδρόγειος Ασφαλιστική, Κετιόνα Μαλλόλη, Ψυχολόγος, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

Τους αριθμούς έφεραν στη ζωή οι μαρτυρίες των ανθρώπων της πρώτης γραμμής. Η Κωνσταντία Παπαλλά, Διευθύντρια της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογικής Κλινικής του ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας», τόνισε πώς η εξασφάλιση στέγης επηρεάζει θετικά την προσήλωση του ασθενούς στη θεραπεία, ενώ οι Κοινωνικές Λειτουργοί Μαρία Κανακαράκη (Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο») και Νατάσσα Παπαδοπούλου (Νοσοκομείο «Μεταξά») περιέγραψαν πώς το πρόγραμμα λειτουργεί ως κρίσιμο εργαλείο που καλύπτει δομικά κενά και μετατρέπει την αγωνία των ασθενών σε αίσθημα ασφάλειας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ανακοινώθηκε η επέκταση και ενίσχυση του προγράμματος με νέους στόχους, που περιλαμβάνουν την ενοικίαση επιπλέον διαμερισμάτων για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης, τη δημιουργία διαμερισμάτων στον Πειραιά για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου «Μεταξά» και τη διαμόρφωση χώρων κατάλληλων για ασθενείς με αναπηρία.

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική και η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία δεσμεύονται να συνεχίσουν και να ενισχύσουν το πρόγραμμα, προσφέροντας όχι μόνο στέγη, αλλά και ένα περιβάλλον ασφάλειας, φροντίδας και ανθρωπιάς.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Το ΚΠΙΣΝ εντάσσεται στο Δίκτυο του CSR HELLAS

Newsroom 3 -
Νέα συνεργασία στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα
Διαβάστε περισσότερα

Η 13η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Interamerican αποτυπώνει μια χρονιά ορόσημο

Newsroom 3 -
Το 2024 η Interamerican ενσωμάτωσε στρατηγικά τα κριτήρια ESG, «διαμορφώνοντας το μέλλον της ασφάλισης με βιώσιμο τρόπο»
Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη σήμερα, ασφαλισμένη υγεία αύριο – Το μήνυμα της νέας καμπάνιας της Παπαστράτος

Newsroom 3 -
Η πρόληψη, τονίζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, είναι το πιο ισχυρό «ασφαλιστήριο συμβόλαιο» για το μέλλον
Διαβάστε περισσότερα

Interamerican: Στρατηγική συνεργασία με την ΕΟΔ για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών – Βίντεο

Newsroom 3 -
Η ασφαλιστική συνέβαλε στην επισκευή του σκάφους RESCUE 1 και σε σειρά βίντεο που μετατρέπουν τη γνώση σε πράξη και την πρόληψη σε κουλτούρα
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Ταξίδι επιβράβευσης και αναγνώρισης στο Πεκίνο για το δίκτυο συνεργατών της Groupama Ασφαλιστικής

Newsroom 3 -
Η εμπειρία ενδυνάμωσε τους δεσμούς συνεργασίας και ανέδειξε το όραμα της Groupama να καλλιεργεί σχέσεις εμπιστοσύνης
Διαβάστε περισσότερα

Ρωσοουκρανικός πόλεμος: Τι σημαίνει για τις ασφαλιστικές η κλιμάκωση της Πολωνίας

Newsroom 3 -
Η σημερινή είσοδος και κατάρριψη ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας αυξάνει την ασφαλιστική εγρήγορση σε 3 κρίσιμους τομείς
Διαβάστε περισσότερα

Λοίμωξη και καρκίνος: Νέα μελέτη αποκαλύπτει τον κίνδυνο μετάστασης από COVID 19 και γρίπη

Newsroom 3 -
Νέα δεδομένα ενισχύουν την υπόθεση ότι οι λοιμώξεις μπορεί να λειτουργούν ως καταλύτης για την επανενεργοποίηση του καρκίνου
Διαβάστε περισσότερα

Η Insurance Europe απαντά για τις επικουρικές συντάξεις

Newsroom 3 -
Στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης, η ομοσπονδία τονίζει μεταξύ άλλων ότι τα ευρωπαϊκά πλαίσια πρέπει να είναι πρακτικά και ευέλικτα
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Ταξίδια Επιβράβευσης

Ταξίδι επιβράβευσης και αναγνώρισης στο Πεκίνο για το δίκτυο συνεργατών της Groupama Ασφαλιστικής

Η εμπειρία ενδυνάμωσε τους δεσμούς συνεργασίας και ανέδειξε το όραμα της Groupama να καλλιεργεί σχέσεις εμπιστοσύνης
Διεθνείς Ειδήσεις

Ρωσοουκρανικός πόλεμος: Τι σημαίνει για τις ασφαλιστικές η κλιμάκωση της Πολωνίας

Η σημερινή είσοδος και κατάρριψη ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας αυξάνει την ασφαλιστική εγρήγορση σε 3 κρίσιμους τομείς
Υγεία

Λοίμωξη και καρκίνος: Νέα μελέτη αποκαλύπτει τον κίνδυνο μετάστασης από COVID 19 και γρίπη

Νέα δεδομένα ενισχύουν την υπόθεση ότι οι λοιμώξεις μπορεί να λειτουργούν ως καταλύτης για την επανενεργοποίηση του καρκίνου
Διεθνείς Ειδήσεις

Η Insurance Europe απαντά για τις επικουρικές συντάξεις

Στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης, η ομοσπονδία τονίζει μεταξύ άλλων ότι τα ευρωπαϊκά πλαίσια πρέπει να είναι πρακτικά και ευέλικτα
Επικαιρότητα

Σημαντική αύξηση αποδοχών και εισφορών από υπερωρίες-αργίες καταγράφει το ΥΕΚΑ

Τα στοιχεία 4μήνου αποδεικνύουν, κατά τη Ν. Κεραμέως, ότι η έξυπνη ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους ωφελεί εργαζομένους, επιχειρήσεις και ασφαλιστικά ταμεία
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.