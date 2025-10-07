Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου ΓΣ και εκλογές στην ΕΑΕΕ

Η ‘καλεί τα μέλη της σε τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογές την Τετάρτηκαι ώρα 16.00 στην Αίθουσα «Ναπολέων Σουκατζίδης» της, (Κάνιγγος 27, Αθήνα, 5ος όροφος).

Στη σχετική ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή έχουν όλα τα Τακτικά Μέλη, εγγεγραμμένα προ εξαμήνου και ταμειακώς ενήμερα για το έτος 2024.