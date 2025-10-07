back to top
Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου ΓΣ και εκλογές στην ΕΑΕΕ

Η ‘Ενωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος – ΕΕΑΕ καλεί τα μέλη της σε τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογές την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 16.00 στην Αίθουσα «Ναπολέων Σουκατζίδης» της Ένωσης Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής, (Κάνιγγος 27, Αθήνα, 5ος όροφος).

Στη σχετική ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή έχουν όλα τα Τακτικά Μέλη, εγγεγραμμένα προ εξαμήνου και ταμειακώς ενήμερα για το έτος 2024.

