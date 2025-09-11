Τι δεν αλλάζει στην Υδρόγειο Ασφαλιστική

Της Έλενας Ερμείδου

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική εξελίσσεται, αλλά θα παραμείνει για πάντα η ασφαλιστική με το ανθρώπινο πρόσωπο που θα επενδύει συνεχώς στους συνεργάτες και τους ανθρώπους της, αξιοποιώντας στο έπακρον τις δυνατότητες που της δίνονται στον κλάδο περιουσίας και ατυχημάτων, και στους τομείς που δραστηριοποιείται.

Σύμφωνα με συνομιλίες που είχε με το IW χθες 10 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του προγράμματος «”Όλη η Υδρόγειος ένα Σπίτι»”: Μια έμπρακτη απάντηση στις γεωγραφικές ανισότητες για τους ογκολογικούς ασθενείς», η εταιρεία, συγκριτικά με τα περυσινά αποτελέσματα στα παραγωγικά της μεγέθη, σημειώνει το 2025 άλμα ανάπτυξης 11% στην ασφαλιστική παραγωγή, κυρίως λόγω των νέων υποχρεωτικών μέτρων στην ασφάλισης περιουσίας και στην ασφάλιση αυτοκινήτου έναντι φυσικών καταστροφών.

Εχοντας δε εκδώσει ήδη ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, η Υδρόγειος Ασφαλιστική αναμένει να ενισχύσει την ασφαλιστική της παραγωγή από το νέο κυβερνητικό μέτρο που υποχρεώνει τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης να έχουν καλύψεις αστικής ευθύνης από την 1η Οκτωβρίου 2025.

Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές

Σε αυτό το περιβάλλον, ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή θα αναβαθμίζεται συνεχώς, με τους συνεργάτες της να είναι πάντα στην πρώτη γραμμή.