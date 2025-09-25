back to top
28.7 C
Athens
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ: Ο θεσμός που έφερε την επαγγελματική ασφάλιση στο Δημόσιο

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Επαγγελματικά Ταμεία

Ένας θεσμός που άλλαξε τον χάρτη της επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα συμπληρώνει σχεδόν δύο δεκαετίες λειτουργίας. Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ), το οποίο ιδρύθηκε τον Μάιο του 2004, δεν ήταν απλώς το πρώτο Επαγγελματικό Ταμείο στη χώρα μας· ήταν το εγχείρημα που άνοιξε την αυλαία ενός νέου συστήματος προστασίας για τους εργαζομένους.

Ξεκινώντας αρχικά για να καλύψει τις ανάγκες των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, το Ταμείο άνοιξε το 2019 τις πόρτες του σε όλους τους εργαζομένους του Στενού και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Έτσι, χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι απέκτησαν πρόσβαση σε μια νέα πηγή ασφάλειας και σιγουριάς, πέρα από το δημόσιο σύστημα.

- Advertisement -

Η αποστολή του είναι σαφής: να εξασφαλίζει ένα επιπλέον δίχτυ προστασίας για το γήρας, την αναπηρία και την υγειονομική περίθαλψη. Σε μια εποχή όπου η αβεβαιότητα γύρω από τις συντάξεις και τις υπηρεσίες υγείας απασχολεί όλο και περισσότερο τους εργαζόμενους, το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ έρχεται να συμπληρώσει τα κενά και να προσφέρει λύσεις με όρους αλληλεγγύης και κοινωνικού έργου.

Κεντρικός πυλώνας του Ταμείου είναι ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών, που δίνει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε εφάπαξ παροχή ή περιοδική σύνταξη. Παράλληλα, ο Κλάδος Υγείας λειτουργεί ως «ασπίδα» δίπλα στο δημόσιο σύστημα, παρέχοντας πρόσθετες υπηρεσίες περίθαλψης που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων.

- Advertisement -

Το στοιχείο που το καθιστά ακόμη πιο ελκυστικό είναι η δυνατότητα συμμετοχής όχι μόνο για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και για τις οικογένειές τους – συζύγους και παιδιά. Έτσι, η ασφάλεια μετατρέπεται σε οικογενειακή υπόθεση, ενισχύοντας την αξία της συμμετοχής.

Με σχεδόν είκοσι χρόνια πορείας, το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ έχει κερδίσει τον τίτλο του σταθερού και αξιόπιστου θεσμού στον χώρο της επαγγελματικής ασφάλισης. Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, συνεχίζει να προσφέρει αυτό που ζητούν οι εργαζόμενοι: σταθερότητα, προοπτική και εμπιστοσύνη.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα και τις διαδικασίες εγγραφής βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Μισθωτές: Πώς θα λάβετε την επιστροφή ενοικίου φέτος

Newsroom 3 -
Σε εφαρμογή τίθεται η νέα διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου, που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία
Διαβάστε περισσότερα

Η αναλογιστική επιστήμη στο επίκεντρο της ασφαλιστικής αγοράς

Newsroom 3 -
Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ανακοίνωση ότι το 4ο Συνέδριο της ΕΑΕ, στις 30/10, τελεί υπό την αιγίδα της ΕΛΕΤΕΑ
Διαβάστε περισσότερα

ΤτΕ: +3,8% το ενεργητικό των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης το β΄ 3μηνο

Newsroom 3 -
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ενεργητικό διαμορφώθηκε στα 2.639 εκατ. ευρώ, έναντι 2.543 εκατ. ευρώ το προηγούμενο 3μηνο
Διαβάστε περισσότερα

Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών – Βίντεο

Newsroom 3 -
Το υπουργείο κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση - Δείτε το βίντεο και τους σχετικούς πίνακες
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Ισχυρή και ενεργή παρουσία των Επιτροπών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στη χθεσινή σύσκεψη του ΕΕΑ

Newsroom 3 -
Μια σημαντική πρόταση για τον κλάδο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες...
Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΑ: Στην τελική ευθεία η ετήσια εκδήλωση στο Ble Pavillon – Χορηγός επικοινωνίας το Insurance World

Newsroom 3 -
Η μεγάλη εκδήλωση του ΣΕΜΑ, στις 2 Οκτωβρίου, προμηνύεται ως το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση
Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του HR αλλάζει: Από το «παράρτημα» στη στρατηγική κορυφή

Newsroom 3 -
Τα νέα δεδομένα που αποτυπώνονται σε παγκόσμια έρευνα της IWG επιβεβαιώνουν αυτό που εδώ και χρόνια ωριμάζει στο εσωτερικό των επιχειρήσεων
Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κεχαγιάογλου: «Οι εξαγορές δεν είναι ανάπτυξη, δεν έχει όραμα η αγορά»

Newsroom 3 -
«Οι νέοι που μπαίνουν στο επάγγελμα είναι αυτοί που κληρονομούν μεγάλα χαρτοφυλάκια» επισημαίνει μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος της Κ2
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Διαμεσολάβηση

Ισχυρή και ενεργή παρουσία των Επιτροπών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στη χθεσινή σύσκεψη του ΕΕΑ

Μια σημαντική πρόταση για τον κλάδο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες...
Διαμεσολάβηση

ΣΕΜΑ: Στην τελική ευθεία η ετήσια εκδήλωση στο Ble Pavillon – Χορηγός επικοινωνίας το Insurance World

Η μεγάλη εκδήλωση του ΣΕΜΑ, στις 2 Οκτωβρίου, προμηνύεται ως το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση
Διεθνείς Ειδήσεις

Ο ρόλος του HR αλλάζει: Από το «παράρτημα» στη στρατηγική κορυφή

Τα νέα δεδομένα που αποτυπώνονται σε παγκόσμια έρευνα της IWG επιβεβαιώνουν αυτό που εδώ και χρόνια ωριμάζει στο εσωτερικό των επιχειρήσεων
Πρόσωπα

Ν. Κεχαγιάογλου: «Οι εξαγορές δεν είναι ανάπτυξη, δεν έχει όραμα η αγορά»

«Οι νέοι που μπαίνουν στο επάγγελμα είναι αυτοί που κληρονομούν μεγάλα χαρτοφυλάκια» επισημαίνει μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος της Κ2
Τα Νέα της Αγοράς

Χρήστος Μεγάλου: Η Εθνική Ασφαλιστική θα συμπληρώσει το πλήρες φάσμα προϊόντων της Πειραιώς

Πρόθεση της Τράπεζας, να γίνει ηγέτης και στον ασφαλιστικό κλάδο, με λύσεις που συνδυάζουν τραπεζικά, ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.