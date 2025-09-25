ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ: Ο θεσμός που έφερε την επαγγελματική ασφάλιση στο Δημόσιο

Ένας θεσμός που άλλαξε τον χάρτη της επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα συμπληρώνει σχεδόν δύο δεκαετίες λειτουργίας. Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ), το οποίο ιδρύθηκε τον Μάιο του 2004, δεν ήταν απλώς το πρώτο Επαγγελματικό Ταμείο στη χώρα μας· ήταν το εγχείρημα που άνοιξε την αυλαία ενός νέου συστήματος προστασίας για τους εργαζομένους.

Ξεκινώντας αρχικά για να καλύψει τις ανάγκες των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, το Ταμείο άνοιξε το 2019 τις πόρτες του σε όλους τους εργαζομένους του Στενού και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Έτσι, χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι απέκτησαν πρόσβαση σε μια νέα πηγή ασφάλειας και σιγουριάς, πέρα από το δημόσιο σύστημα.

- Advertisement -

Η αποστολή του είναι σαφής: να εξασφαλίζει ένα επιπλέον δίχτυ προστασίας για το γήρας, την αναπηρία και την υγειονομική περίθαλψη. Σε μια εποχή όπου η αβεβαιότητα γύρω από τις συντάξεις και τις υπηρεσίες υγείας απασχολεί όλο και περισσότερο τους εργαζόμενους, το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ έρχεται να συμπληρώσει τα κενά και να προσφέρει λύσεις με όρους αλληλεγγύης και κοινωνικού έργου.

Κεντρικός πυλώνας του Ταμείου είναι ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών, που δίνει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε εφάπαξ παροχή ή περιοδική σύνταξη. Παράλληλα, ο Κλάδος Υγείας λειτουργεί ως «ασπίδα» δίπλα στο δημόσιο σύστημα, παρέχοντας πρόσθετες υπηρεσίες περίθαλψης που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων.

- Advertisement -

Το στοιχείο που το καθιστά ακόμη πιο ελκυστικό είναι η δυνατότητα συμμετοχής όχι μόνο για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και για τις οικογένειές τους – συζύγους και παιδιά. Έτσι, η ασφάλεια μετατρέπεται σε οικογενειακή υπόθεση, ενισχύοντας την αξία της συμμετοχής.

Με σχεδόν είκοσι χρόνια πορείας, το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ έχει κερδίσει τον τίτλο του σταθερού και αξιόπιστου θεσμού στον χώρο της επαγγελματικής ασφάλισης. Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, συνεχίζει να προσφέρει αυτό που ζητούν οι εργαζόμενοι: σταθερότητα, προοπτική και εμπιστοσύνη.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα και τις διαδικασίες εγγραφής βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ταμείου.