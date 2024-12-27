back to top
6.3 C
Athens
Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2024

Τα αποτελέσματα εκλογών στον ΣΥΑΕ

Newsroom

Ακολουθήστε μας στο Google News

Θεσμικοί φορείς

O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ενημερώνει ότι μετά το πέρας τις εκλογικής διαδικασίας και της καταμέτρησης των σταυρών εκλέγονται:

Α΄ Για το Διοικητικό Συμβούλιο

- Advertisement -

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΠΡΟΒΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΛΕΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΚΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΣΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Β΄ Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

- Advertisement -

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΚΩΒΑΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΒΑΓΙΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Με αλφαβητική σειρά εκλέγονται αντιπρόσωποι :

Γ΄ Για την Ο.Α.Σ.Ε.

ΟΑΣΕ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΙΝΙΕΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΑΤΖΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΟΥΒΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΒΑΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΜΠΙΣΚΕΜΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΣΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΤΣΑ ΙΛΙΑ – ΙΩΑΝΝΑ
ΠΡΟΒΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΚΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΧΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΚΟΡΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΖΑΝΙΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΔΑΓΡΕ ΑΡΓΥΡΩ 
ΝΙΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΑΣΕ -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΓΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΖΛΑΤΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΟΑΣΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΟΑΣΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΑΡΤΣΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Δ΄ Για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΑΤΖΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΟΥΒΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΒΑΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΜΠΙΣΚΕΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΣΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΡΟΒΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΚΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΧΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΟΡΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΖΑΝΙΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΝΙΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ε΄ Για Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΑΝΕΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΣΤ΄ Για Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου

                    ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Z΄ Για Εργατικό Κέντρο Χανίων

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΑΡΤΣΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Ευχόμαστε στους εκλεγμένους συναδέλφους καλή επιτυχία στο έργο τους!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η Εφορευτική Επιτροπή

Σταύρος Ξηρόπουλος       Ιωάννης Πετσαλάκης        Δημήτριος Παγώνης

Σχετικές δημοσιεύσεις

ΣΥΑΕ: “Ο Καρυοθραύστης των Χριστουγέννων”

Newsroom 2 -
Ο ΣΥΑΕ στο πλαίσιο της πολιτιστικής του δράσης προωθεί πληροφορίες της παράστασης "Ο ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ"
Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ημέρα για την εκλογική διαδικασία στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Newsroom 2 -
Τελευταία ημέρα για την εκλογική διαδικασία στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, με τις κάλπες να έχουν ανοίξει από τις  9 το πρωί
Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΣ: Τι απαντά για την απόρριψη συμμετοχής στις εκλογές των Επιμελητηρίων

Έλενα Ερμείδου -
Δεν μπορεί να αποφασίζεις να διεκδικήσεις την ηγεσία ενός φορέα και να συγκροτείς ψηφοδέλτιο, με υποψήφιους που ρίχτηκαν στη μάχη για την εκλογή τους και την εκπροσώπηση των κλάδων τους, χωρίς να γνωρίζεις τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Διαβάστε περισσότερα

Eπιμελητηριακές εκλογές: Θα υπάρχουν εκπλήξεις σε όλη τη χώρα

Νίκος Σακελλαρίου -
Οι Επιμελητηριακές εκλογές πλησιάζουν
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Επιδείνωσε τις φυσικές καταστροφές η κλιματική αλλαγή

Newsroom 2 -
Από το μικρό γαλλικό αρχιπέλαγος της Μαγιότ ως την πλούσια Σαουδική Αραβία και από τις πλούσιες ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις ως τις παραγκουπόλεις
Διαβάστε περισσότερα

Η Be.Brokers εξαγόρασε την  Group Μέριμνα της Groupama

Newsroom 4 -
Στο πλαίσιο της εξαγοράς, συμφωνήθηκε η διατήρηση της αποκλειστικής συνεργασίας με το εταιρικό δίκτυο πωλήσεων (Agency System) της Groupama
Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙΤ κρατικών νοσοκομείων και ιδιωτικών ασφαλιστικών, πρότεινε ο κ. Στουρνάρας

Νίκος Σακελλαρίου -
Αλλά υπάρχουν εκεί δυνατότητες, εμείς έχουμε μιλήσει με τον Υπουργό Υγείας, μπορεί να κάνει ΣΔΙΤ, δηλαδή να συνδυάσει κρατικά νοσοκομεία με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Διαβάστε περισσότερα

Προθεσμία έως τις 10 Ιανουαρίου 2025 στις ασφαλιστικές εταιρείες για να αποστείλουν στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων

Νίκος Σακελλαρίου -
Προθεσμία έως τις 10 Ιανουαρίου 2025 έχουν οι ασφαλιστικές εταιρίες προκειμένου να αποστείλουν στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

TOP STORIES

Επιδείνωσε τις φυσικές καταστροφές η κλιματική αλλαγή

Από το μικρό γαλλικό αρχιπέλαγος της Μαγιότ ως την πλούσια Σαουδική Αραβία και από τις πλούσιες ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις ως τις παραγκουπόλεις
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Be.Brokers εξαγόρασε την  Group Μέριμνα της Groupama

Στο πλαίσιο της εξαγοράς, συμφωνήθηκε η διατήρηση της αποκλειστικής συνεργασίας με το εταιρικό δίκτυο πωλήσεων (Agency System) της Groupama
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΔΙΤ κρατικών νοσοκομείων και ιδιωτικών ασφαλιστικών, πρότεινε ο κ. Στουρνάρας

Αλλά υπάρχουν εκεί δυνατότητες, εμείς έχουμε μιλήσει με τον Υπουργό Υγείας, μπορεί να κάνει ΣΔΙΤ, δηλαδή να συνδυάσει κρατικά νοσοκομεία με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προθεσμία έως τις 10 Ιανουαρίου 2025 στις ασφαλιστικές εταιρείες για να αποστείλουν στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων

Προθεσμία έως τις 10 Ιανουαρίου 2025 έχουν οι ασφαλιστικές εταιρίες προκειμένου να αποστείλουν στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων
Αφιερώματα

Ασφάλιση αυτοκινήτου: Ένα νέο φαινόμενο υπασφάλισης διαμορφώνεται στον πολύπαθο κλάδο αυτοκινήτου

Η αναζήτηση φθηνών προγραμμάτων ασφάλισης αποδίδεται στη λανθασμένη νοοτροπία που επικρατεί εδώ και δεκαετίες, η οποία δίνει έμφαση στο φθηνό –υποχρεωτικό– ασφάλιστρο
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.