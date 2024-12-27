Τα αποτελέσματα εκλογών στον ΣΥΑΕ

O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ενημερώνει ότι μετά το πέρας τις εκλογικής διαδικασίας και της καταμέτρησης των σταυρών εκλέγονται:
Α΄ Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
|ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
|ΠΡΟΒΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΕΛΕΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΑΚΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΠΑΣΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Β΄ Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
|ΚΩΒΑΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
|ΒΑΓΙΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Με αλφαβητική σειρά εκλέγονται αντιπρόσωποι :
Γ΄ Για την Ο.Α.Σ.Ε.
ΟΑΣΕ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΒΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΒΙΝΙΕΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
|ΓΑΤΖΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΕΛΕΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
|ΚΟΥΒΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΚΩΒΑΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
|ΜΠΙΣΚΕΜΗΣ ΝΙΚΟΣ
|ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΠΑΝΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ
|ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΑΣΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΠΕΤΣΑ ΙΛΙΑ – ΙΩΑΝΝΑ
|ΠΡΟΒΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΣΑΚΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΣΑΧΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΣΚΟΡΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΤΖΑΝΙΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
|ΔΑΓΡΕ ΑΡΓΥΡΩ
|ΝΙΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΑΣΕ -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
|ΓΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
|ΖΛΑΤΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΑΣΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
|ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΟΑΣΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ – ΧΑΝΙΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
|ΑΡΤΣΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Δ΄ Για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
|ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΒΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
|ΓΑΤΖΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΚΟΥΒΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΚΩΒΑΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
|ΜΠΙΣΚΕΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΑΣΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΠΡΟΒΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΣΑΚΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΣΑΧΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΚΟΡΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΤΖΑΝΙΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
|ΝΙΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ε΄ Για Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
|ΑΝΕΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΓΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΣΤ΄ Για Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Z΄ Για Εργατικό Κέντρο Χανίων
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
|ΑΡΤΣΙΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Ευχόμαστε στους εκλεγμένους συναδέλφους καλή επιτυχία στο έργο τους!
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Η Εφορευτική Επιτροπή
Σταύρος Ξηρόπουλος Ιωάννης Πετσαλάκης Δημήτριος Παγώνης