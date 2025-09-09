back to top
Συμμαχία Affidea Ελλάδος και Ένωσης Σπάνιων Ασθενών Ελλάδος

Με στόχο ένα ασθενοκεντρικό Σύστημα Υγείας, η Affidea Ελλάδος και η Ένωση Σπανίων Ασθενών Ελλάδος (ΕΣΑΕ) προχώρησαν στη σύναψη μνημόνιου συνεργασίας. Επιδίωξη είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των ασθενών που ζουν με σπάνια νοσήματα σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και την προώθηση ενός πιο ανθρώπινου και συμπεριληπτικού μοντέλου φροντίδας.

Χάρη στη συνεργασία η Affidea παρέχει στους ασθενείς μέλη των Οργανώσεων της ΕΣΑΕ προνομιακή πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις σε όλο το δίκτυο των διαγνωστικών της κέντρων. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν ή ειδικές παροχές για εξετάσεις που σχετίζονται με σπάνια νοσήματα.

Αναφερόμενος στη συνεργασία ο διευθύνων σύμβουλος της Affidea Ελλάδος Θεόδωρος Καρούτζος επεσήμανε ότι «για όλους στην Affidea, ο ασθενής βρίσκεται πάντα στο κέντρο. Με αυτήν τη συνεργασία, ενισχύουμε την πρόσβαση των ασθενών με σπάνια νοσήματα σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, και αποδεικνύουμε ότι η υγεία δεν πρέπει να έχει εμπόδια. Μαζί με την ΕΣΑΕ, προχωρούμε σε ουσιαστικές δράσεις που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα των ανθρώπων».

