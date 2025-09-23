Στρατηγική συνεργασία ΠΟΞ – Howden Hellas

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) και η Howden Hellas ανακοίνωσαν την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση και στήριξη της ελληνικής ξενοδοχειακής επιχειρηματικότητας σε μια περίοδο που ο κλάδος αντιμετωπίζει σύνθετες προκλήσεις.

Η συνεργασία αυτή έρχεται να απαντήσει στις αυξανόμενες ανάγκες του τουριστικού κλάδου, προσφέροντας εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις και εργαλεία διαχείρισης κινδύνων. Η Howden Hellas έχει ήδη δημιουργήσει ειδικό hospitality insurance τμήμα, το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με ασφαλιστικά προγράμματα για ξενοδοχεία, ανταποκρινόμενο στις ιδιαιτερότητες του τουριστικού προϊόντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Με τη συχνότητα και ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων να αυξάνονται, οι ξενοδόχοι καλούνται να διαχειριστούν σοβαρούς επιχειρηματικούς κινδύνους. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Howden Hellas προσφέρει εργαλεία όπως:

NAT/CAT Report: για τον εντοπισμό και αξιολόγηση φυσικών καταστροφών που μπορούν να επηρεάσουν μια ξενοδοχειακή μονάδα.

για τον εντοπισμό και αξιολόγηση φυσικών καταστροφών που μπορούν να επηρεάσουν μια ξενοδοχειακή μονάδα. Heat Map: για τη χαρτογράφηση και καλύτερη κατανόηση των πιθανών κινδύνων, με στόχο την έγκαιρη προετοιμασία και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων.

Με αυτή τη συνεργασία, η ΠΟΞ επιδιώκει να ενισχύσει τη θωράκιση του κλάδου απέναντι στις νέες προκλήσεις, διασφαλίζοντας ότι τα μέλη της έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία και υπηρεσίες που θα τους βοηθήσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και βιώσιμοι.