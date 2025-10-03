back to top
21 C
Athens
Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025

Στο BeWell Festival 2025 η ευεξία έγινε γιορτή

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εκδηλώσεις

Περίπου 20.000 άτομα επισκέφθηκαν το ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 27-28 Σεπτεμβρίου για να συμμετάσχουν στο BeWell Festival 2025, μια διοργάνωση αφιερωμένη στην ευεξία, στην άθληση και στην προσωπική ανάπτυξη.

- Advertisement -

Το φεστιβάλ περιλάμβανε πλήθος δραστηριοτήτων, από fitness challenges, εργαστήρια και σεμινάρια μέχρι παιχνίδια για όλες τις ηλικίες, μουσικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς με δώρα. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν sessions με θέματα όπως η ψυχολογία, η διατροφή, η ολιστική υγεία και η αυτοβελτίωση, ενώ στο πρόγραμμα συμμετείχαν τόσο Έλληνες όσο και ξένοι εισηγητές.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο Courtney Fearon, Global Performance Coach της Nike, η Lottie Alice Lamb (Charlotte), εμπνεύστρια της εφαρμογής Evolve You, η Destiny Jones, Mindset Speaker & Neuroscientist, και η Alex Leigh, Sleep Coach & Advisor.

- Advertisement -

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κοινωνική διάσταση της διοργάνωσης, καθώς το φεστιβάλ στήριξε το έργο του Humanity Greece και του A Little Shelter, ενώ πρόσφερε χώρο στο milamou.gr και στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Την επιμέλεια της διοργάνωσης είχαν η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στις δράσεις του φεστιβάλ, με όραμα «να μετατρέψουν την ιδέα του wellbeing σε μια ζωντανή εμπειρία που ενώνει, εμπνέει και κινητοποιεί χιλιάδες ανθρώπους».

Edited in Tezza with: COASTAL, Contrast, & Saturation

Το BeWell Festival 2025 ολοκληρώθηκε με ανανεωμένο ενδιαφέρον για την επόμενη χρονιά, καθώς ήδη ανακοινώθηκε η διεξαγωγή του BeWell Festival 2026, με νέες, πρωτότυπες δράσεις.

Χορηγοί του BeWell Festival 2025 ήταν οι ΟΠΑΠ, MegaFitness, Wild Souls, SKIP, ΦΑΓΕ, Admiral, AQUA Carpatica, Oral-B, ΠΛΑΙΣΙΟ, FIX Άνευ και JOSERA.

Σχετικές δημοσιεύσεις

BeWell Festival: Ραντεβού ευεξίας το διήμερο 27-28 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ – Βίντεο

Newsroom 3 -
To φεστιβάλ θέλει να εμπνεύσει θετικές αλλαγές στην καθημερινότητα μέσα από τη διατροφή, την άθληση αλλά και τη χαλάρωση - Δείτε το πρόγραμμα
Διαβάστε περισσότερα

Alzheimer Festival 2025: Διήμερο ευαισθητοποίησης και επιστημονικής ενημέρωσης στο ΚΠΙΣΝ

Newsroom 3 -
Η φετινή διοργάνωση αποσκοπεί σε ένα καλύτερο μέλλον για ασθενείς και φροντιστές, μέσω πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, νέων θεραπειών και AI
Διαβάστε περισσότερα

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Υπέρβαση συμβολαίου για τον «κάπτεν Σπύρο» των Κυθήρων

Newsroom 3 -
Πώς μια εταιρεία μπορεί να σταθεί πλάι στον ασφαλισμένο της ξεπερνώντας τα στενά όρια ενός συμβολαίου
Διαβάστε περισσότερα

«Φωνές της Ανθρωπιάς»: Η ΕΕ αναδεικνύει την προστασία και την αλληλεγγύη σε κρίσεις

Newsroom 3 -
Η καμπάνια, που θα διαρκέσει έως τον Δεκέμβριο του 2025, υλοποιείται σε δέκα κράτη μέλη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Το 16th Pharma & Health Conference στις 7 Οκτωβρίου έρχεται να απαντήσει στο ερώτημα: «Το ΕΣΥ αλλάζει;»

Newsroom 3 -
Με τη συμμετοχή όλων των θεσμικών φορέων, επιστημόνων, συλλόγων ασθενών και στελεχών της φαρμακοβιομηχανίας που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου
Διαβάστε περισσότερα

Το «ευχαριστώ» που επισφράγισε το 12ο Συνέδριο της GAMA Global Hellas-Cyprus και της ΕΣΑΠΕ

Newsroom 3 -
Η ημέρα, γεμάτη συζητήσεις, ομιλίες, βραβεύσεις και συγκινητικές στιγμές, έκλεισε με έναν τόνο ευγνωμοσύνης
Διαβάστε περισσότερα

Το 6ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης έρχεται στις 16 Οκτωβρίου

Newsroom 3 -
Κεντρικό θέμα του #famc25, οι προοπτικές και οι προκλήσεις των επενδύσεων σε real assets - Μεταξύ των ομιλητών, ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ Αλ. Σαρρηγεωργίου
Διαβάστε περισσότερα

Η Syndea με «Synθεση επιτυχίας και υπεροχής» στη Βιέννη

Newsroom 3 -
Την πόλη των μεγάλων συνθετών επέλεξε η εταιρεία για να γιορτάσει τις επιτυχίες των συνεργατών της, στέλνοντας μήνυμα υπεροχής και αριστείας
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Θεσμικοί φορείς

Η Ελλάδα φιλοξένησε τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Insurance Europe – Στρατηγικές συζητήσεις για το μέλλον της αγοράς

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τέθηκαν στο επίκεντρο οι βασικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς και η πορεία προς το μέλλον
Ανασφάλιστος

Τα γκάζια και τα χειρόφρενα των ασφαλιστών

Ο Ανασφάλιστος διερωτάται γιατί η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τον νόμο που ψήφισε...
Εκδηλώσεις

Το 16th Pharma & Health Conference στις 7 Οκτωβρίου έρχεται να απαντήσει στο ερώτημα: «Το ΕΣΥ αλλάζει;»

Με τη συμμετοχή όλων των θεσμικών φορέων, επιστημόνων, συλλόγων ασθενών και στελεχών της φαρμακοβιομηχανίας που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου
Editorial

Ένα μάθημα ηγεσίας για τον ασφαλιστικό κλάδο από τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου

Η ηγεσία δεν περιορίζεται στην τυπική εκπροσώπηση ή στην ανάδειξη προβλημάτων· είναι κυρίως η ικανότητα να δείχνεις τον δρόμο
Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μηχανικών Βλαβών και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης στις 7 και 9 Οκτωβρίου
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.