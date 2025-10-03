Στο BeWell Festival 2025 η ευεξία έγινε γιορτή

Περίπου 20.000 άτομα επισκέφθηκαν το ΟΑΚΑ το Σαββατοκύριακο 27-28 Σεπτεμβρίου για να συμμετάσχουν στο BeWell Festival 2025, μια διοργάνωση αφιερωμένη στην ευεξία, στην άθληση και στην προσωπική ανάπτυξη.

Το φεστιβάλ περιλάμβανε πλήθος δραστηριοτήτων, από fitness challenges, εργαστήρια και σεμινάρια μέχρι παιχνίδια για όλες τις ηλικίες, μουσικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς με δώρα. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν sessions με θέματα όπως η ψυχολογία, η διατροφή, η ολιστική υγεία και η αυτοβελτίωση, ενώ στο πρόγραμμα συμμετείχαν τόσο Έλληνες όσο και ξένοι εισηγητές.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο Courtney Fearon, Global Performance Coach της Nike, η Lottie Alice Lamb (Charlotte), εμπνεύστρια της εφαρμογής Evolve You, η Destiny Jones, Mindset Speaker & Neuroscientist, και η Alex Leigh, Sleep Coach & Advisor.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κοινωνική διάσταση της διοργάνωσης, καθώς το φεστιβάλ στήριξε το έργο του Humanity Greece και του A Little Shelter, ενώ πρόσφερε χώρο στο milamou.gr και στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Την επιμέλεια της διοργάνωσης είχαν η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στις δράσεις του φεστιβάλ, με όραμα «να μετατρέψουν την ιδέα του wellbeing σε μια ζωντανή εμπειρία που ενώνει, εμπνέει και κινητοποιεί χιλιάδες ανθρώπους».

Το BeWell Festival 2025 ολοκληρώθηκε με ανανεωμένο ενδιαφέρον για την επόμενη χρονιά, καθώς ήδη ανακοινώθηκε η διεξαγωγή του BeWell Festival 2026, με νέες, πρωτότυπες δράσεις.

Χορηγοί του BeWell Festival 2025 ήταν οι ΟΠΑΠ, MegaFitness, Wild Souls, SKIP, ΦΑΓΕ, Admiral, AQUA Carpatica, Oral-B, ΠΛΑΙΣΙΟ, FIX Άνευ και JOSERA.