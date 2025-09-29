back to top
17.9 C
Athens
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Στο -1% η παραγωγή ασφαλίστρων ζωής το εξάμηνο, με άνοδο στα ομαδικά

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Θεσμικοί φορείς

Μείωση 1% παρουσίασε η συνολική παραγωγή α΄ εξαμήνου των ασφαλίστρων και αντασφαλιστικών αναλήψεων ζωής & υγείας, σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2024, σύμφωνα με τη νέα σχετική μελέτη της ΕΑΕΕ.

Το ποσοστό προκύπτει αφενός από τη μείωση κατά 3,4% των ατομικών ασφαλίσεων, αφετέρου από την αύξηση 7,0% των ομαδικών αλλά και 52,5% των συνολικών αντασφαλιστικών αναλήψεων.

- Advertisement -

Η συνολική παραγωγή του κλάδου ήταν 762,4 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο και 1,61 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο. Το πλήθος συμβολαίων προσέγγισε τα 1,78 εκατ., ενώ οι αποζημιώσεις τα 1,27 δισ. ευρώ.

Δείτε περισσότερα στη σχετική μελέτη της ΕΑΕΕ, καθώς και στο παρακάτω infographic:

- Advertisement -

Διαβάστε επίσης: Μεγάλη μείωση νέων εργασιών ζωής το α’ εξάμηνο 2025

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η ΕΑΕΕ μπαίνει στο «τραπέζι των μεγάλων» – Επιτυχία για την ηγεσία της

Newsroom 3 -
Όλα όσα σηματοδοτεί η συμμετοχή του Α. Σαρρηγεωργίου και της Ε. Παπασπυροπούλου στο γεύμα εργασίας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Διαβάστε περισσότερα

Οι φόβοι της αγοράς επιβεβαιώθηκαν: τα ατομικά συμβόλαια ζωής δοκιμάζονται έντονα!

Newsroom 3 -
Οι ακυρώσεις στα ατομικά συμβόλαια είναι ήδη εδώ και απειλούν να διαμορφώσουν μια νέα πραγματικότητα για τον κλάδο
Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη μείωση νέων εργασιών ζωής το α΄ εξάμηνο 2025

Newsroom 3 -
Το δισεπίλυτο πρόβλημα στις σχέσεις των ιδιωτικών κλινικών με τις ασφαλιστικές και το κράτος οδήγησε σε σημαντική μείωση νέων εργασιών
Διαβάστε περισσότερα

«The New Era of Leadership»: Το 12ο Συνέδριο της GAMA στην Ελλάδα, με χορηγό επικοινωνίας το INSURANCE WORLD

Newsroom 3 -
Διεθνούς κύρους ομιλητές και βραβεύσεις, στο συνέδριο που διοργανώνουν οι ΕΣΑΠΕ και GAMA Hellas – Cyprus την 1η Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η ΕΑΕΕ μπαίνει στο «τραπέζι των μεγάλων» – Επιτυχία για την ηγεσία της

Newsroom 3 -
Όλα όσα σηματοδοτεί η συμμετοχή του Α. Σαρρηγεωργίου και της Ε. Παπασπυροπούλου στο γεύμα εργασίας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα σελίδα στις ελληνοκινεζικές επιχειρηματικές σχέσεις ανοίγει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Newsroom 3 -
Τι σημαίνει για τα μέλη του ΕΕΑ η δημιουργία Γραφείου της Επιτροπής Ελληνοκινεζικής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην Τιανζίν της Κίνας
Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Επιταχύνθηκαν οι άδειες επισκευής στη Θεσσαλία

Newsroom 3 -
Παράλληλα, περίπου 10 ιδιοκτήτες κτιρίων καθημερινά λαμβάνουν το ποσό της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για τον ίδιο σκοπό
Διαβάστε περισσότερα

Δ. Γαβαλάκης: «Το My City Market στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις» – Νέες προοπτικές για την ασφαλιστική αγορά

Newsroom 3 -
Μια καινοτόμος πρωτοβουλία στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας, με πολλαπλασιαστικά οφέλη και για τους ασφαλιστές
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Θεσμικοί φορείς

Η ΕΑΕΕ μπαίνει στο «τραπέζι των μεγάλων» – Επιτυχία για την ηγεσία της

Όλα όσα σηματοδοτεί η συμμετοχή του Α. Σαρρηγεωργίου και της Ε. Παπασπυροπούλου στο γεύμα εργασίας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Θεσμικοί φορείς

Μια νέα σελίδα στις ελληνοκινεζικές επιχειρηματικές σχέσεις ανοίγει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Τι σημαίνει για τα μέλη του ΕΕΑ η δημιουργία Γραφείου της Επιτροπής Ελληνοκινεζικής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην Τιανζίν της Κίνας
Editorial

Οι φόβοι της αγοράς επιβεβαιώθηκαν: τα ατομικά συμβόλαια ζωής δοκιμάζονται έντονα!

Οι ακυρώσεις στα ατομικά συμβόλαια είναι ήδη εδώ και απειλούν να διαμορφώσουν μια νέα πραγματικότητα για τον κλάδο
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

H Εθνική Ασφαλιστική αλλάζει το κλίμα… μέσα μας για τις φυσικές καταστροφές

Με νέα καμπάνια και microsite, η εταιρεία συμβάλλει στην πρόληψη και στη διαμόρφωση ασφαλιστικής συνείδησης
Θεσμικοί φορείς

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Επιταχύνθηκαν οι άδειες επισκευής στη Θεσσαλία

Παράλληλα, περίπου 10 ιδιοκτήτες κτιρίων καθημερινά λαμβάνουν το ποσό της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για τον ίδιο σκοπό
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.