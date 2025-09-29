Στο -1% η παραγωγή ασφαλίστρων ζωής το εξάμηνο, με άνοδο στα ομαδικά

Μείωση 1% παρουσίασε η συνολική παραγωγή α΄ εξαμήνου των ασφαλίστρων και αντασφαλιστικών αναλήψεων ζωής & υγείας, σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2024, σύμφωνα με τη νέα σχετική μελέτη της ΕΑΕΕ.

Το ποσοστό προκύπτει αφενός από τη μείωση κατά 3,4% των ατομικών ασφαλίσεων, αφετέρου από την αύξηση 7,0% των ομαδικών αλλά και 52,5% των συνολικών αντασφαλιστικών αναλήψεων.

Η συνολική παραγωγή του κλάδου ήταν 762,4 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο και 1,61 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο. Το πλήθος συμβολαίων προσέγγισε τα 1,78 εκατ., ενώ οι αποζημιώσεις τα 1,27 δισ. ευρώ.

Δείτε περισσότερα στη σχετική μελέτη της ΕΑΕΕ, καθώς και στο παρακάτω infographic:

