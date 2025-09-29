Μεγάλη μείωση νέων εργασιών ζωής το α΄ εξάμηνο 2025

Της Έλενας Ερμείδου

- Advertisement -

Το δισεπίλυτο πρόβλημα των σχέσεων των ιδιωτικών κλινικών με τις ασφαλιστικές και το κράτος οδήγησε σε σημαντική μείωση των νέων εργασιών το α’ εξάμηνο του 2025 σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2024. Πτωτική τάση καταγράφουν οι ατομικές ασφαλίσεις στη σχετική μελέτη της ΕΑΕΕ, ενώ οι δανειολήπτες είναι αυτοί που στηρίζουν με ποσοστό άνω του 50% τις ομαδικές ασφαλίσεις.

Από το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του πρώτου τριμήνου του 2025 ποσό 175,5 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί στις νέες εργασίες του κλάδου (εκ των οποίων 156,6 εκατ. ευρώ από τις ατομικές ασφαλίσεις και 18,9 εκατ. από τις ομαδικές ασφαλίσεις).

- Advertisement -

Οι νέες εργασίες του κλάδου για το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του πρώτου εξαμήνου του 2025 ανήλθαν σε 416,2 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 372,5 εκατ. από τις ατομικές ασφαλίσεις και 43,7 εκατ. από τις ομαδικές ασφαλίσεις). Τα αντίστοιχα ποσά νέων εργασιών του πρώτου εξαμήνου του 2024 ήταν 537,1 εκατ. ευρώ στο σύνολο (εκ των οποίων 496,6 εκατ. από τις ατομικές και 40,5 εκατ. από τις ομαδικές ασφαλίσεις).

Σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2024, η μείωση των νέων εργασιών το α΄ εξάμηνο 2025 των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας έφθασε το 22,5%, αναλυόμενη σε μείωση 25,0% των ατομικών ασφαλίσεων και αύξηση 7,9% των ομαδικών. Από το σύνολο των νέων εργασιών, οι εφάπαξ καταβολές του πρώτου εξαμήνου του 2025 ανήλθαν στα 252,1 εκατ. ευρώ στο σύνολο (εκ των οποίων 235,4 εκατ. στις ατομικές ασφαλίσεις και 16,7 εκατ. στις ομαδικές).

Συνολική παραγωγή ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων

Η συνολική παραγωγή ασφαλίσεων ατομικών ασφαλίσεων ζωής το πρώτο εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στο 1.224.669 ευρώ, σημειώνοντας πτώση 3,4%. Στις ομαδικές ασφαλίσεις η παραγωγή εξαμήνου διαμορφώθηκε στα 379.872.173, καταγράφοντας άνοδο 7%.

Στην σύνθεση ασφαλίστρων των ατομικών ασφαλίσεων κυριαρχούν τα unit linked με ποσοστό 46,1% και ακολουθούν οι ασφαλίσεις ζωής με ποσοστό 30,3% και οι ασφαλίσεις υγείας και ατυχημάτων με ποσοστό 23,6%. Στις ομαδικές κυριαρχούν οι ασφαλίσεις εργαζομένων με ποσοστό 52,2%, ακολουθούν τα συνταξιοδοτικά προγράμματα με ποσοστό 40,9% και των δανειοληπτών με ποσοστό 6,9%.