Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Μεγάλη μείωση νέων εργασιών ζωής το α΄ εξάμηνο 2025

Newsroom 3

Της Έλενας Ερμείδου

 

Το δισεπίλυτο πρόβλημα των σχέσεων των ιδιωτικών κλινικών με τις ασφαλιστικές και το κράτος οδήγησε σε σημαντική μείωση των νέων εργασιών το α’ εξάμηνο του 2025 σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2024. Πτωτική τάση καταγράφουν οι ατομικές ασφαλίσεις στη σχετική μελέτη της ΕΑΕΕ, ενώ οι δανειολήπτες είναι αυτοί που στηρίζουν με ποσοστό άνω του 50% τις ομαδικές ασφαλίσεις.

Από το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του πρώτου τριμήνου του 2025 ποσό 175,5 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί στις νέες εργασίες του κλάδου (εκ των οποίων 156,6 εκατ. ευρώ από τις ατομικές ασφαλίσεις και 18,9 εκατ. από τις ομαδικές ασφαλίσεις).

Οι νέες εργασίες του κλάδου για το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του πρώτου εξαμήνου του 2025 ανήλθαν σε 416,2 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 372,5 εκατ. από τις ατομικές ασφαλίσεις και 43,7 εκατ. από τις ομαδικές ασφαλίσεις). Τα αντίστοιχα ποσά νέων εργασιών του πρώτου εξαμήνου του 2024 ήταν 537,1 εκατ. ευρώ στο σύνολο (εκ των οποίων 496,6 εκατ. από τις ατομικές και 40,5 εκατ. από τις ομαδικές ασφαλίσεις).

Σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2024, η μείωση των νέων εργασιών το α΄ εξάμηνο 2025 των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας έφθασε το 22,5%, αναλυόμενη σε μείωση 25,0% των ατομικών ασφαλίσεων και αύξηση 7,9% των ομαδικών. Από το σύνολο των νέων εργασιών, οι εφάπαξ καταβολές του πρώτου εξαμήνου του 2025 ανήλθαν στα 252,1 εκατ. ευρώ στο σύνολο (εκ των οποίων 235,4 εκατ. στις ατομικές ασφαλίσεις και 16,7 εκατ. στις ομαδικές).

Συνολική παραγωγή ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων

Η συνολική παραγωγή ασφαλίσεων ατομικών ασφαλίσεων ζωής το πρώτο εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στο 1.224.669 ευρώ, σημειώνοντας πτώση 3,4%. Στις ομαδικές ασφαλίσεις η παραγωγή εξαμήνου διαμορφώθηκε στα 379.872.173, καταγράφοντας άνοδο 7%.

Στην σύνθεση ασφαλίστρων των ατομικών ασφαλίσεων κυριαρχούν τα unit linked με ποσοστό 46,1% και ακολουθούν οι ασφαλίσεις ζωής με ποσοστό 30,3% και οι ασφαλίσεις υγείας και ατυχημάτων με ποσοστό 23,6%. Στις ομαδικές κυριαρχούν οι ασφαλίσεις εργαζομένων με ποσοστό 52,2%, ακολουθούν τα συνταξιοδοτικά προγράμματα με ποσοστό 40,9% και των δανειοληπτών με ποσοστό 6,9%.

Όλα όσα σηματοδοτεί η συμμετοχή του Α. Σαρρηγεωργίου και της Ε. Παπασπυροπούλου στο γεύμα εργασίας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Οι ακυρώσεις στα ατομικά συμβόλαια είναι ήδη εδώ και απειλούν να διαμορφώσουν μια νέα πραγματικότητα για τον κλάδο
Η συνολική παραγωγή του κλάδου ζωής και υγείας ήταν 762,4 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο και 1,61 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο
Διεθνούς κύρους ομιλητές και βραβεύσεις, στο συνέδριο που διοργανώνουν οι ΕΣΑΠΕ και GAMA Hellas – Cyprus την 1η Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη
Όλα όσα σηματοδοτεί η συμμετοχή του Α. Σαρρηγεωργίου και της Ε. Παπασπυροπούλου στο γεύμα εργασίας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Τι σημαίνει για τα μέλη του ΕΕΑ η δημιουργία Γραφείου της Επιτροπής Ελληνοκινεζικής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην Τιανζίν της Κίνας
Οι ακυρώσεις στα ατομικά συμβόλαια είναι ήδη εδώ και απειλούν να διαμορφώσουν μια νέα πραγματικότητα για τον κλάδο
Με νέα καμπάνια και microsite, η εταιρεία συμβάλλει στην πρόληψη και στη διαμόρφωση ασφαλιστικής συνείδησης
Όλα όσα σηματοδοτεί η συμμετοχή του Α. Σαρρηγεωργίου και της Ε. Παπασπυροπούλου στο γεύμα εργασίας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Τι σημαίνει για τα μέλη του ΕΕΑ η δημιουργία Γραφείου της Επιτροπής Ελληνοκινεζικής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην Τιανζίν της Κίνας
Οι ακυρώσεις στα ατομικά συμβόλαια είναι ήδη εδώ και απειλούν να διαμορφώσουν μια νέα πραγματικότητα για τον κλάδο
Με νέα καμπάνια και microsite, η εταιρεία συμβάλλει στην πρόληψη και στη διαμόρφωση ασφαλιστικής συνείδησης
Παράλληλα, περίπου 10 ιδιοκτήτες κτιρίων καθημερινά λαμβάνουν το ποσό της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για τον ίδιο σκοπό
