Σημαντικές τοποθετήσεις Πελαγίδη, ανάλυση Μαύρου και εξειδίκευση μέτρων ΔΕΘ από τους φοροτεχνικούς στο ΕΑΑ

«Η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από επενδύσεις», τόνισε ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Πελαγίδης ως κύριος προσκεκλημένος στη συνεδρίαση του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, υπογραμμίζοντας τη σημασία του επιχειρείν για την ανάπτυξη της χώρας.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, επισήμανε τον αποκλεισμό που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ από τις τράπεζες, με το 22% των αιτήσεων δανεισμού να απορρίπτεται – ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο κ. Πελαγίδης παραδέχθηκε ότι οι τράπεζες δείχνουν φέτος μεγαλύτερη προθυμία για χορήγηση πιστώσεων, ωστόσο κυρίως για μεγάλες επιχειρήσεις.

Ο Υποδιοικητής αναφέρθηκε επίσης στο Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι «τρέχουν οι διαδικασίες για την απορρόφηση των 36 δισ. ευρώ, με στόχο να κλειδωθούν τα χρήματα μέσα σε 12 μήνες». Παράλληλα επισήμανε τη χαμηλή παραγωγικότητα ως βασικό πρόβλημα της χώρας και έκανε αναφορά στη σχέση μισθών και τιμών, ιδιαίτερα στις αγορές στέγης και ενέργειας, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά τον μέσο εργαζόμενο.

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Μαύρος από την MRB παρουσίασε τα ευρήματα μεγάλης έρευνας για λογαριασμό του ΕΕΑ, διεξαχθείσα αμέσως μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ. Η έρευνα ανέδειξε θέματα που αφορούν την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών και την κατάσταση των ΜμΕ και προκάλεσε συζητήσεις, ενώ προβλήθηκε ευρέως από τα μέσα ενημέρωσης.

Η εκδήλωση είχε ξεκινήσει με την εξειδίκευση των μέτρων της κυβέρνησης από τους έγκριτους φοροτεχνικούς του ΕΕΑ: τον Σπύρο Σταυρούλια, τον Ηλία Χατζηγεωργίου, την Ιωάννα Μόσχου και τη Χριστίνα Μανέ, οι οποίοι ανέλυσαν τις επιπτώσεις των νέων μέτρων για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

Η συνάντηση, πρωτοβουλία του ΕΕΑ, ανέδειξε τη σημασία της ενημέρωσης και της συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς της οικονομίας και στους επαγγελματίες. Έδωσε τη δυνατότητα στα μέλη του ΔΣ να ενημερωθούν για κρίσιμα θέματα, όπως η πιστωτική πρόσβαση των ΜμΕ, η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και τα νέα μέτρα της ΔΕΘ, προάγοντας ουσιαστική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.