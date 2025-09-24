back to top
22.9 C
Athens
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Σημαντικές τοποθετήσεις Πελαγίδη, ανάλυση Μαύρου και εξειδίκευση μέτρων ΔΕΘ από τους φοροτεχνικούς στο ΕΑΑ

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εκδηλώσεις

«Η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από επενδύσεις», τόνισε ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Πελαγίδης ως κύριος προσκεκλημένος στη συνεδρίαση του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, υπογραμμίζοντας τη σημασία του επιχειρείν για την ανάπτυξη της χώρας.

- Advertisement -

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, επισήμανε τον αποκλεισμό που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ από τις τράπεζες, με το 22% των αιτήσεων δανεισμού να απορρίπτεται – ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο κ. Πελαγίδης παραδέχθηκε ότι οι τράπεζες δείχνουν φέτος μεγαλύτερη προθυμία για χορήγηση πιστώσεων, ωστόσο κυρίως για μεγάλες επιχειρήσεις.

Ο Υποδιοικητής αναφέρθηκε επίσης στο Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι «τρέχουν οι διαδικασίες για την απορρόφηση των 36 δισ. ευρώ, με στόχο να κλειδωθούν τα χρήματα μέσα σε 12 μήνες». Παράλληλα επισήμανε τη χαμηλή παραγωγικότητα ως βασικό πρόβλημα της χώρας και έκανε αναφορά στη σχέση μισθών και τιμών, ιδιαίτερα στις αγορές στέγης και ενέργειας, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά τον μέσο εργαζόμενο.

- Advertisement -

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Μαύρος από την MRB παρουσίασε τα ευρήματα μεγάλης έρευνας για λογαριασμό του ΕΕΑ, διεξαχθείσα αμέσως μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ. Η έρευνα ανέδειξε θέματα που αφορούν την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών και την κατάσταση των ΜμΕ και προκάλεσε συζητήσεις, ενώ προβλήθηκε ευρέως από τα μέσα ενημέρωσης.

Η εκδήλωση είχε ξεκινήσει με την εξειδίκευση των μέτρων της κυβέρνησης από τους έγκριτους φοροτεχνικούς του ΕΕΑ: τον Σπύρο Σταυρούλια, τον Ηλία Χατζηγεωργίου, την Ιωάννα Μόσχου και τη Χριστίνα Μανέ, οι οποίοι ανέλυσαν τις επιπτώσεις των νέων μέτρων για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

Η συνάντηση, πρωτοβουλία του ΕΕΑ, ανέδειξε τη σημασία της ενημέρωσης και της συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς της οικονομίας και στους επαγγελματίες. Έδωσε τη δυνατότητα στα μέλη του ΔΣ να ενημερωθούν για κρίσιμα θέματα, όπως η πιστωτική πρόσβαση των ΜμΕ, η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και τα νέα μέτρα της ΔΕΘ, προάγοντας ουσιαστική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η Groupama έτοιμη να παρουσιάσει τη νέα Διοικητική Ομάδα και τη στρατηγική της για την Ελλάδα – Επίσημο κάλεσμα στις 8/10

Newsroom 3 -
Μια σαφής δήλωση παρουσίας και φιλοδοξιών, με φόντο την αυξανόμενη κινητικότητα στον ασφαλιστικό κλάδο
Διαβάστε περισσότερα

Ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα της διαμεσολάβησης

Newsroom 3 -
Η πρόσφατη εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» έγινε αφορμή να δούμε την ιστορία με άλλο μάτι και την Αδριατική Ασφαλιστική Εταιρεία του 1838 ως γέφυρα
Διαβάστε περισσότερα

Θ. Πελαγίδης: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει πότε ξανά»

Newsroom 3 -
Τον κώδωνα του κινδύνου για την απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης έκρουσε ωστόσο ο υποδιοικητής της ΤτΕ σε εκδήλωση του ΕΒΕΑ
Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ΕΕΑ: Κορυφαίοι φοροτεχνικοί αναλύουν τα μέτρα της ΔΕΘ, παρουσία Μαύρου και Πελαγίδη – Δείτε το live

Newsroom 3 -
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Δ. Μαύρος, MRB, θα παρουσιάσει την πρόσφατη σχετική έρευνα, ενώ ο Θ. Πελαγίδης, ΤτΕ, θα απαντήσει για θέματα οικονομίας
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η Groupama έτοιμη να παρουσιάσει τη νέα Διοικητική Ομάδα και τη στρατηγική της για την Ελλάδα – Επίσημο κάλεσμα στις 8/10

Newsroom 3 -
Μια σαφής δήλωση παρουσίας και φιλοδοξιών, με φόντο την αυξανόμενη κινητικότητα στον ασφαλιστικό κλάδο
Διαβάστε περισσότερα

20 χρόνια Ελληνικό Εμπόριο: Οι ασφαλιστές έχουν τη θέση τους

Newsroom 3 -
Χρειάζονται εργαλεία που ενισχύουν την επιχειρηματική συνέχεια, προστατεύουν τα κεφάλαια και περιορίζουν τον οικονομικό κίνδυνο
Διαβάστε περισσότερα

Ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα της διαμεσολάβησης

Newsroom 3 -
Η πρόσφατη εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» έγινε αφορμή να δούμε την ιστορία με άλλο μάτι και την Αδριατική Ασφαλιστική Εταιρεία του 1838 ως γέφυρα
Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει τον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού στο Greece Race for the Cure®

Newsroom 3 -
Με την παρουσία της η εταιρεία ενισχύει τις προσπάθειες για ενημέρωση, πρόληψη και υποστήριξη χιλιάδων ανθρώπων που επηρεάζονται από την ασθένεια
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Κοινωνική Ασφάλιση

Performance Technologies και NOVA-ICT αναλαμβάνουν το Health Monitoring της ΗΔΙΚΑ

Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, ενισχύοντας την ανάλυση, την παρακολούθηση και τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα τις ανάγκες
Εκδηλώσεις

Η Groupama έτοιμη να παρουσιάσει τη νέα Διοικητική Ομάδα και τη στρατηγική της για την Ελλάδα – Επίσημο κάλεσμα στις 8/10

Μια σαφής δήλωση παρουσίας και φιλοδοξιών, με φόντο την αυξανόμενη κινητικότητα στον ασφαλιστικό κλάδο
Τα Νέα της Αγοράς

20 χρόνια Ελληνικό Εμπόριο: Οι ασφαλιστές έχουν τη θέση τους

Χρειάζονται εργαλεία που ενισχύουν την επιχειρηματική συνέχεια, προστατεύουν τα κεφάλαια και περιορίζουν τον οικονομικό κίνδυνο
Διεθνείς Ειδήσεις

Η ανησυχητική άνοδος στους δείκτες εγκληματικότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πυροδοτεί ζήτηση για ασφάλιση

Η αγορά καλείται να ανταποκριθεί στην ανάγκη για περισσότερη ασφάλεια - Τι αποκαλύπτει έρευνα της Compare the Market AU για τις πιο επικίνδυνες πόλεις
Editorial

Ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα της διαμεσολάβησης

Η πρόσφατη εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» έγινε αφορμή να δούμε την ιστορία με άλλο μάτι και την Αδριατική Ασφαλιστική Εταιρεία του 1838 ως γέφυρα
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.