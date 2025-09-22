Σημαντικές εξελίξεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού

Η επιστημονική κοινότητα φέρνει στο προσκήνιο νέες θεραπευτικές στρατηγικές για τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού και τον καρκίνο με χαμηλή έκφραση HER2, αλλάζοντας τα δεδομένα για χιλιάδες γυναίκες. Τα αποτελέσματα πρόσφατων μελετών, που παρουσιάστηκαν και στο συνέδριο ASCO 2025, προσφέρουν ελπίδα για πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές θεραπείες.

Τα νέα δεδομένα για τον τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού σχολιάζουν οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος), Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Παθολόγος, Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής) και Θάνος Δημόπουλος (τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ, Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής).

Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού (TNBC) παραδοσιακά θεωρείται δύσκολη μορφή της νόσου, καθώς δεν ανταποκρίνεται σε ορμονοθεραπείες ή anti-HER2 φάρμακα. Σήμερα, μελέτες δείχνουν ότι ο συνδυασμός του sacituzumab govitecan με ανοσοθεραπεία (pembrolizumab) προσφέρει σημαντικό όφελος σε ασθενείς με θετική έκφραση PD-L1, μειώνοντας τον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου ή θανάτου κατά 35%.

Νέες προοπτικές για τον HER2-low καρκίνο

Οι όγκοι με χαμηλή έκφραση HER2 δεν θεωρούνται πλέον «αρνητικοί». Η μελέτη DESTINY-Breast06 απέδειξε ότι το trastuzumab deruxtecan υπερτερεί της κλασικής χημειοθεραπείας σε μεταστατικές περιπτώσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για στοχευμένες θεραπείες σε περισσότερους ασθενείς.

