back to top
27.5 C
Athens
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Σημαντικές εξελίξεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Υγεία

Η επιστημονική κοινότητα φέρνει στο προσκήνιο νέες θεραπευτικές στρατηγικές για τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού και τον καρκίνο με χαμηλή έκφραση HER2, αλλάζοντας τα δεδομένα για χιλιάδες γυναίκες. Τα αποτελέσματα πρόσφατων μελετών, που παρουσιάστηκαν και στο συνέδριο ASCO 2025, προσφέρουν ελπίδα για πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές θεραπείες.

Τα νέα δεδομένα για τον τριπλά αρνητικό καρκίνο μαστού σχολιάζουν οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος), Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Παθολόγος, Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής) και Θάνος Δημόπουλος (τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ, Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής).

- Advertisement -

Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού (TNBC) παραδοσιακά θεωρείται δύσκολη μορφή της νόσου, καθώς δεν ανταποκρίνεται σε ορμονοθεραπείες ή anti-HER2 φάρμακα. Σήμερα, μελέτες δείχνουν ότι ο συνδυασμός του sacituzumab govitecan με ανοσοθεραπεία (pembrolizumab) προσφέρει σημαντικό όφελος σε ασθενείς με θετική έκφραση PD-L1, μειώνοντας τον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου ή θανάτου κατά 35%.

Νέες προοπτικές για τον HER2-low καρκίνο

- Advertisement -

Οι όγκοι με χαμηλή έκφραση HER2 δεν θεωρούνται πλέον «αρνητικοί». Η μελέτη DESTINY-Breast06 απέδειξε ότι το trastuzumab deruxtecan υπερτερεί της κλασικής χημειοθεραπείας σε μεταστατικές περιπτώσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για στοχευμένες θεραπείες σε περισσότερους ασθενείς.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Ολομέλεια Ιατρικών Συλλόγων στη Ρόδο για τη νησιωτικότητα και την υγειονομική κάλυψη

Newsroom 3 -
Μεταξύ άλλων επισημάνθηκε ότι, ενώ η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό ιατρών αναλογικά στην Ευρώπη, παρατηρείται έντονη ανισοκατανομή
Διαβάστε περισσότερα

Alzheimer Festival 2025: Σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους

Newsroom 3 -
Η εκδήλωση έστειλε μήνυμα ελπίδας και ενημέρωσης για την άνοια, προβάλλοντας νέες προσεγγίσεις στην πρόληψη, στη φροντίδα και στην έρευνα
Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα: Το νοσοκομείο εφαρμόζει σύστημα διαλογής ασθενών με Τεχνητή Νοημοσύνη

Newsroom 3 -
Το σύστημα ER TRIAGE καθοδηγεί τον χειριστή κατά τη διαλογή, εντοπίζοντας σήματα κινδύνου ακόμα και σε ασθενείς με συνήθη συμπτώματα
Διαβάστε περισσότερα

Θεμιστοκλέους: Ψηφιακά ραντεβού και στα νοσοκομεία – Αύξηση κατά 1 εκατ. των διαθέσιμων ραντεβού

Newsroom 3 -
Από την 1η Οκτωβρίου θα προστεθούν στο ψηφιακό σύστημα finddoctors.gov.gr τα ραντεβού των νοσοκομείων, σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Ολομέλεια Ιατρικών Συλλόγων στη Ρόδο για τη νησιωτικότητα και την υγειονομική κάλυψη

Newsroom 3 -
Μεταξύ άλλων επισημάνθηκε ότι, ενώ η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό ιατρών αναλογικά στην Ευρώπη, παρατηρείται έντονη ανισοκατανομή
Διαβάστε περισσότερα

Το φθινόπωρο φέρνει γρίπη και ιώσεις

Newsroom 3 -
Τα συνηθέστερα συμπτώματα και οι κανόνες πρόληψης για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 
Διαβάστε περισσότερα

BeWell Festival: Ραντεβού ευεξίας το διήμερο 27-28 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ – Βίντεο

Newsroom 3 -
To φεστιβάλ θέλει να εμπνεύσει θετικές αλλαγές στην καθημερινότητα μέσα από τη διατροφή, την άθληση αλλά και τη χαλάρωση - Δείτε το πρόγραμμα
Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»: Ο μικρός Τίμος κέρδισε τη μάχη για τη ζωή με τη στήριξη του ΕΣΥ

Newsroom 3 -
Η διάσωση του παιδιού, ύστερα από ατύχημα στη Φωκίδα, εξελίχθηκε σε μαραθώνιο ανθρωπιάς και επαγγελματισμού
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Υγεία

Ολομέλεια Ιατρικών Συλλόγων στη Ρόδο για τη νησιωτικότητα και την υγειονομική κάλυψη

Μεταξύ άλλων επισημάνθηκε ότι, ενώ η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό ιατρών αναλογικά στην Ευρώπη, παρατηρείται έντονη ανισοκατανομή
Διαμεσολάβηση

Ο Πάνορμος τίμησε την Ημέρα του Ασφαλιστή με κοινωνικό έργο και συλλογικότητα

«Με την ευχή όλων, η γιορτή αυτή –φορτισμένη με έντονο συμβολισμό– να μας εμπνέει με τη Σοφία του επαγγέλματός μας»
Εκδηλώσεις

Εκδήλωση ΕΕΑ: Κορυφαίοι φοροτεχνικοί αναλύουν τα μέτρα της ΔΕΘ, παρουσία Μαύρου και Πελαγίδη – Δείτε το live

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Δ. Μαύρος, MRB, θα παρουσιάσει την πρόσφατη σχετική έρευνα, ενώ ο Θ. Πελαγίδης, ΤτΕ, θα απαντήσει για θέματα οικονομίας
Στελέχη & Μετακινήσεις

ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική: Νέα εποχή σηματοδοτεί το ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική «θωρακίζει τον ρόλο της ως αξιόπιστος και δυναμικός φορέας στον ασφαλιστικό κλάδο»
Εκπαίδευση

NP Ασφαλιστική: Σεμινάρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Τομέα Β΄ 2025

Τα σεμινάρια θα διενεργηθούν 8-23/10 με θέμα: «Βασικοί φορείς της ασφαλιστικής αγοράς και ασφαλιστική απάτη»
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.