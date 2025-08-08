29.1 C
Athens
Σάββατο 9 Αυγούστου 2025

Σε ποιες αττικές παραλίες απαγορεύεται η κολύμβηση

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Υγεία

Με εγκύκλιο της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη απαγορεύεται η κολύμβηση σε 13 περιοχές της Περιφέρειας Αττικής όπου τα νερά δεν πληρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κείμενης νομοθεσίας:

  • Σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων.
  • Σε όλη τη περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα.
  • Σε όλη την περιοχή Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Ασπροπύργου.
  • Στα Λιμάνια Σκαφάκι, Σταυρού της Ακτής Θεμιστοκλέους, στο λιμανάκι της Σχολής Δοκίμων και 100 μ. εκατέρωθεν του Κέντρου MIRAMARE.
  • Στην περιοχή από το Β. άκρο Μικρολίμανου μέχρι και την ακτή Ξηροτάγαρου (όριο μαρίνας).
  • Στο αριστερό σημείο της ακτής «ΕΔΕΜ» πλησίον εστιατορίου «ΕΔΕΜ» και 100 μέτρα εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Πικροδάφνης.
  • Στο αριστερό σημείο της ακτής «Σούνιο» έμπροσθεν εστιατορίου «Ακρογιάλι»
  • Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων.
  • Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής, σύμφωνα με τις νομαρχιακές αποφάσεις καθορισμού αποδέκτη, όπου τοποθετούνται τοπικές απαγορευτικές πινακίδες ή οι τοπικές υγειονομικές αρχές προτείνουν την τοποθέτηση σχετικών σημάνσεων.
  • Στην περιοχή των Ναυπηγείων και του λιμένος όρμου Λαυρίου μέχρι τη ΔΕΗ με εξαίρεση την περιοχή που αρχίζει από την ακτή Χέλμη και συνεχίζεται μέχρι την περιοχή Θωρικού (Ακτή Θεάτρου).
  • Στην Ραφήνα σε όλο το μήκος της εξωτερικής πλευράς του προσήνεμου μώλου του λιμανιού.
  • Σε ζώνη 200 μέτρων από τα σημεία εκβολής των αγωγών των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού που βρίσκονται στις περιοχές Ν. Μάκρης και Μαραθώνα και ειδικότερα των κατασκηνώσεων ΘΑΛΑ και των κατασκηνώσεων Αεροπορίας-ΘΑΑ. Στην απαγόρευση δεν περιλαμβάνεται η ακτή κολύμβησης του ΚΕΔΑ/Ζ.
  • Στην περιοχή του Ασωπού ποταμού 200 μ. εκατέρωθεν της εκβολής του.

Για τις περιπτώσεις ακαταλληλότητας των ακτών για κολύμβηση, επισημαίνεται η ανάγκη σήμανσης από τους υπευθύνους τους, με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε αφού ενημερωθούν από τις αρμόδιες Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου να τοποθετήσουν απαγορευτικές πινακίδες στα σημεία που κρίθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση. Οι Λιμενικές Αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των σημείων αυτών, ώστε οι πινακίδες να τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία και να μην καταστρέφονται.

- Advertisement -

Παράλληλα υπενθυμίζεται η ανάγκη εντατικοποίησης τόσο του συστηματικού δειγματοληπτικού ελέγχου των νερών κολύμβησης όσο και της παρακολούθησης των πιθανών πηγών ρύπανσης (εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων κλπ.), με στόχο την εξυγίανση του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Άμεση ενεργοποίηση της αυτόματης εγγραφής ανηλίκων στον προσωπικό παιδίατρο ζητά ο ΙΣΑ

Newsroom 3 -
Οι γιατροί τονίζουν ότι η μη εφαρμογή της διαδικασίας θίγει την υπόστασή τους αλλά και την πρόσβαση των παιδιών στις υπηρεσίες που δικαιούνται
Διαβάστε περισσότερα

Άμεση αύξηση αμοιβών ΕΟΠΥΥ ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς

Newsroom 3 -
Οι οικονομικές πιέσεις, τονίζουν οι γιατροί, επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
Διαβάστε περισσότερα

Νέα δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής κατά της παιδικής παχυσαρκίας

Newsroom 3 -
Από τον Μάιο περίπου 200 οικογένειες έχουν λάβει δωρεάν υποστήριξη από διατροφολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς
Διαβάστε περισσότερα

Νέο ρεκόρ Guinness από τον Σ. Χρυσικόπουλο – Η ΜΙΝΕΤΤΑ υπερήφανη στο πλευρό του

Newsroom 3 -
Από το 2018 η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική στηρίζει τον μοναδικό αθλητή, ο οποίος επιτυγχάνει στόχους που φαντάζουν άπιαστοι
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Αγορά Ιδιωτικής Υγείας και Ασφάλισης: Τι αποκαλύπτει η τελική Έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Newsroom 3 -
Η υπερφόρτωση του ΕΣΥ οδηγεί σε άνοδο τα ασφάλιστρα υγείας, αλλά το ιδιωτικό σύστημα δεν πρέπει να αποτελεί προϊόν πολυτελείας
Διαβάστε περισσότερα

Άμεση ενεργοποίηση της αυτόματης εγγραφής ανηλίκων στον προσωπικό παιδίατρο ζητά ο ΙΣΑ

Newsroom 3 -
Οι γιατροί τονίζουν ότι η μη εφαρμογή της διαδικασίας θίγει την υπόστασή τους αλλά και την πρόσβαση των παιδιών στις υπηρεσίες που δικαιούνται
Διαβάστε περισσότερα

Mediterraneo Hospital: Το πρώτο online δίκτυο αντιμετώπισης εγκεφαλικών επεισοδίων

Newsroom 3 -
Mια καινοτομία με ιδιαίτερη σημασία για τα νησιά, ιδίως κατά την τουριστική περίοδο
Διαβάστε περισσότερα

Ασημένια διάκριση ο όμιλος Hellenic Healthcare για την κοινωνική του υπευθυνότητα

Newsroom 3 -
Βελτιωμένες επιδόσεις σε νέα αξιολόγηση από τον EcoVadis - Στο 1% των κορυφαίων εταιρειών υπηρεσιών υγείας
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Διεθνής συμμαχία: Η Mega Brokers με τον Όμιλο Unilink

Ηγετικό ρόλο στην Acrisure για Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη αναλαμβάνει ο Τ. Χατζηθεοδοσίου - Γ. Χατζηθεοδοσίου: «Το ταξίδι συνεχίζεται – πιο ισχυρό από ποτέ!»
Θεσμικοί φορείς

Η ΕΑΕΕ προωθεί την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης για επαγγελματίες και ανοίγει ξανά τη συζήτηση!

Δείτε τη νέα καμπάνια της ένωσης για την επαγγελματική ασφάλιση
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Η Syndea υπενθυμίζει τη σημασία της ασφάλειας και της φροντίδας των κατοικίδιων

Σήμερα, 8 Αυγούστου, τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα Γάτας, μια...
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Μήνυμα κοινωνικής ευθύνης από τη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική: «Η ασφάλειά σας είναι και δική μας ευθύνη»

Η ΔΥΝΑΜΙΣ συνιστά πριν το ταξίδι μικρές κινήσεις με μεγάλο αντίκτυπο, καθώς μπορούν να αποτρέψουν ατυχήματα και να σώσουν ζωές
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Υδρογειος Ασφαλιστική: Επενδύοντας στη διαπολιτισμική συνεργασία για την ελληνική αγορά

Εκπαιδεύοντας το δυναμικό της στην ενσυναίσθηση και κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών, η Υδρογειος ενισχύει την απόδοση σε διεθνές περιβάλλον
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.