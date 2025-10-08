back to top
16.8 C
Athens
Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025

Σε δημόσια διαβούλευση η «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη»

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Τα Νέα της Αγοράς

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με τίτλο «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ.

Το νέο φορολογικό πλαίσιο εντάσσεται στη συνολική κυβερνητική στρατηγική για ενίσχυση της μεσαίας τάξης, στήριξη των οικογενειών με παιδιά, αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και δημιουργία ισχυρών κινήτρων ανάπτυξης και επενδύσεων.

- Advertisement -

Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 22 Οκτωβρίου, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.opengov.gr, προκειμένου πολίτες και φορείς να συμμετάσχουν ενεργά με προτάσεις και σχόλια.

Άξονες του νομοσχεδίου 

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Νέα φορολογική κλίμακα εισοδήματος με έμφαση στη μεσαία τάξη και τις οικογένειες:

- Advertisement -

1. Μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες των συντελεστών για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ και νέα κλίμακα έως 60.000 ευρώ.
Ειδικές μειώσεις για οικογένειες με παιδιά και μηδενισμός φόρου για πολύτεκνες οικογένειες.
Μηδενισμός φόρου για νέους έως 25 ετών και συντελεστής 9% για νέους έως 30 ετών.
2. Σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς
Από το 2026 μείωση κατά 50% και πλήρης απαλλαγή από το 2027 για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (και έως 1.700 στον Έβρο).
3. Νέος ενδιάμεσος συντελεστής φορολόγησης ενοικίων
Εισαγωγή συντελεστή 25% για εισόδημα από ενοίκια 12.000–24.000 ευρώ, ωφελώντας πάνω από 160.000 ιδιοκτήτες.
4. Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά
Από 1/1/2026 στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, της Σαμοθράκης και των Δωδεκανήσων με έως 20.000 κατοίκους.
5. Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης
Μείωση 30–35% για κατοικίες και αναπροσαρμογή με βάση τους ρύπους για οχήματα μετά το 2010.
6. Επέκταση φορολογικών κινήτρων για μακροχρόνια μίσθωση
Παράταση έως το 2026 της απαλλαγής φόρου για κενές κατοικίες που μισθώνονται, με ευνοϊκές ρυθμίσεις για πολύτεκνες οικογένειες, εκπαιδευτικούς και ένστολους.
7. Υπερεκπτώσεις επενδυτικών δαπανών 100%
Για επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς άμυνας, κατασκευής οχημάτων, αεροσκαφών και εξαρτημάτων.
8. Κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης
Από τον Ιανουάριο του 2026 καταργείται ο φόρος 10% επί των λογαριασμών συνδρομητικής τηλεόρασης.
9. Νέες διευκολύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες
Μείωση κατά 50% του ελάχιστου εισοδήματος για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, καθώς και για σχολικά κυλικεία πανελλαδικά.
Εξαίρεση από το τεκμαρτό εισόδημα για νέες μητέρες επί τριετία μετά τη γέννηση τέκνου.

Διαβάστε περισσότερα στο banks.com.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Το ΤΜΕΔΕ αλλάζει πίστα

Newsroom 3 -
Ο φορέας ξεπερνά τα στενά όρια του εγγυοδοτικού ταμείου και γίνεται βασικός πυλώνας υποστήριξης του τεχνικού κόσμου και των νέων επιστημόνων
Διαβάστε περισσότερα

FTSE Russel: Το Χρηματιστήριο της Αθήνας στις Αναπτυγμένες Αγορές

Newsroom 3 -
Η εξέλιξη εκτιμάται μεταξύ άλλων ότι θα προσελκύσει σημαντικά θεσμικά κεφάλαια και θα αυξήσει τη ρευστότητα
Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΑΕ: Τι θα γίνει αν δεν προχωρήσει το deal με το Euronext

Newsroom 3 -
Εάν η εισαγωγή στο ΧΑ καταστεί λιγότερο ελκυστική, ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος για το σύνολο της αλυσίδας αξίας των υπηρεσιών
Διαβάστε περισσότερα

Απλούστερη και πιο ουσιαστική αναφορά βιωσιμότητας ζητούν οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές

Newsroom 3 -
Insurance Europe και CFO Forum τονίζουν ότι χρειάζεται ένα πλαίσιο πρακτικά εφαρμόσιμο και ταυτόχρονα συμβατό με τα διεθνή πρότυπα
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Pricefox: Τι ισχύει για τις κάμερες της τροχαίας σήμερα στην Αττική (updated)

Newsroom 3 -
Ποιες κάμερες λειτουργούν κανονικά, ποιες πιλοτικά, και ποιες βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης
Διαβάστε περισσότερα

FTSE Russel: Το Χρηματιστήριο της Αθήνας στις Αναπτυγμένες Αγορές

Newsroom 3 -
Η εξέλιξη εκτιμάται μεταξύ άλλων ότι θα προσελκύσει σημαντικά θεσμικά κεφάλαια και θα αυξήσει τη ρευστότητα
Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΑΕ: Τι θα γίνει αν δεν προχωρήσει το deal με το Euronext

Newsroom 3 -
Εάν η εισαγωγή στο ΧΑ καταστεί λιγότερο ελκυστική, ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος για το σύνολο της αλυσίδας αξίας των υπηρεσιών
Διαβάστε περισσότερα

Netcompany: VERÁ, μια κομβικής σημασίας IT λύση για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ανθεκτικότητα

Newsroom 3 -
Η πλατφόρμα παρέχει σε πραγματικό χρόνο προειδοποιήσεις και αναλύσεις για γρήγορη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων σε περίπτωση κρίσης
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Επικαιρότητα

Innovate East: Ολοκληρώθηκε ο 1ος Διαγωνισμός Πράσινης και Γαλάζιας Καινοτομίας

Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής έφερε κοντά θεσμικούς φορείς, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις, σε μια μοναδική σύμπραξη
TOP STORIES

Η επάνοδος της Groupama

Τη στρατηγική της εταιρείας για επιστροφή στην κερδοφορία εντός διετίας παρουσίασε ο νέος CEO Hassène Feki
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Στηρίζοντας με συνέπεια τον αγώνα εδώ και 9 χρόνια, η εταιρεία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία
Cyber

Νέα απάτη με παραπλανητικά emails από κυβερνοεγκληματίες που προσποιούνται τις… μεγάλες αεροπορικές

Απώτερος στόχος, η υπεξαίρεση χρημάτων από επιχειρήσεις - Ποια μέτρα προστασίας συνιστά η Kaspersky
Εκδηλώσεις

«Αξίζουμε όσο οι άνθρωποί μας» – Η 3P Insurance τίμησε συνεργάτες και στελέχη σε μια βραδιά αφιερωμένη στους ανθρώπους της

«Η πραγματική επιτυχία δεν βρίσκεται στα βραβεία, αλλά στις ζωές και τις περιουσίες που έχουμε προστατεύσει» επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος Γ. Λούβαρης
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.