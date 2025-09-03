Ρεκόρ για την παγκόσμια αντασφάλιση, με κεφάλαια 805 δισ. δολαρίων

Σε νέο υψηλό 805 δισεκατομμυρίων δολαρίων έφτασαν τα παγκόσμια αντασφαλιστικά κεφάλαια, σύμφωνα με την Gallagher Re, αυξημένα κατά 4,8% από τα τέλη του 2024. Οι αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων μειώθηκαν σε σύνολο 16 τον αριθμό αντασφαλιστών, παρά ταύτα παρέμειναν σε υγιή επίπεδα στο 12,6%.

Πιο συγκεκριμένα, τα συνολικά αντασφαλιστικά κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 805 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη Ιουνίου του 2025, από 768 το 2024. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τότε που η μεσιτική αντασφαλίσεων Gallagher Re ξεκίνησε να μελετά το ύψος των κεφαλαίων των αντασφαλιστών.

Αύξηση τόσο στα παραδοσιακά όσο και στα επενδυτικά εναλλακτικά αντασφαλιστικά κεφάλαια

Σύμφωνα πάντα με τη μεσιτική αντασφαλίσεων, η άνοδος που σημειώθηκε είναι υψηλότερη των αρχικών της προβλέψεων για το έτος. Αναλυτικότερα, στα παραδοσιακά αντασφαλιστικά κεφάλαια υπήρξε μια αύξηση της τάξης περίπου του 5%, ενώ για τα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια κατά 4% περίπου.

Τα κεφάλαια για τις εταιρείες του ΔΕΙΚΤΗ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 82% του συνολικού κεφαλαίου αντασφάλισης, δηλαδή τα 660 δισεκατομμύρια δολάρια, προήλθαν από 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε παρακρατηθέντα κέρδη, τα οποία, σύμφωνα με την Gallagher Re, αντιπροσώπευαν περίπου το 50% της αύξησης κεφαλαίου το πρώτο εξάμηνο του 2025. Οι αυξήσεις προήλθαν τόσο από καθαρές εισροές κεφαλαίων όσο και από τις αποδόσεις κεφαλαίων.

Οι αποδόσεις επί των επενδύσεων αντιστάθμισαν τις απώλειες από καταστροφές

Οι φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας τον Ιανουάριο του 2025 είχαν ποσοστιαίο αντίκτυπο 9,6% στον δείκτη ζημιών και εξόδων προς τα καθαρά αντασφάλιστρα το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ωστόσο, τα υψηλότερα κέρδη από επενδύσεις, κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες, αντιστάθμισαν τις απώλειες από φυσικές καταστροφές.