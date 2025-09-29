Ψηφιακή επικοινωνία και engagement: Το νέο παιχνίδι marketing στην ασφαλιστική αγορά

Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών στον ασφαλιστικό κλάδο συνεχίζει να αλλάζει τον τρόπο που οι εταιρείες επικοινωνούν με τους πελάτες τους.

Η τελευταία πρωτοβουλία της Εθνικής Ασφαλιστικής αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα στρατηγικής που συνδυάζει ψηφιακή εξυπηρέτηση με κίνητρα συμμετοχής. Μέσω της πλατφόρμας MyEthniki και του άμεσου καναλιού επικοινωνίας Viber, η εταιρεία προσκαλεί τους πελάτες να εγγραφούν και να συμμετάσχουν σε κλήρωση για ένα iPhone 16 Pro Max, με πέντε τυχερούς κάθε μήνα. Παράλληλα, οι χρήστες αποκτούν πλήρη ψηφιακή πρόσβαση στις καλύψεις τους, δυνατότητα online πληρωμών και άμεση ενημέρωση μέσω e-Policy, που μετατρέπουν τη διαχείριση του ασφαλιστηρίου σε μια εύκολη και άμεση εμπειρία.

Η κίνηση αυτή αναδεικνύει δύο βασικές τάσεις που κερδίζουν έδαφος στον κλάδο, ενώ στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι καμπάνιες αυτού του είδους αποτελούν έξυπνη ενσωμάτωση ψηφιακής στρατηγικής και προώθησης, ενισχύοντας την πιστότητα και την αφοσίωση των πελατών.

Παράλληλα, οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη για διαφάνεια και ασφάλεια, ιδιαίτερα όταν η ψηφιακή επικοινωνία περιλαμβάνει κληρώσεις και προωθητικές ενέργειες. Η επιτυχία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία, αλλά και από την εμπιστοσύνη που χτίζεται μεταξύ εταιρείας και πελάτη.

Η πρωτοβουλία της Εθνικής Ασφαλιστικής δείχνει τον δρόμο για ένα νέο μοντέλο marketing στον ασφαλιστικό κλάδο, όπου η ψηφιακή εμπειρία, η προσωπική επικοινωνία και τα προσεκτικά σχεδιασμένα κίνητρα λειτουργούν ως μοχλοί αύξησης της αφοσίωσης και της ικανοποίησης των πελατών.