Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την θέσπιση Λογαριασμών Αποταμίευσης και Επενδύσεων

Στις 10 Ιουνίου 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη δημοσίευση πρόσκλησης για υποβολή στοιχείων και απόψεων (call for evidence), με αντικείμενο την προετοιμασία Σύστασης σχετικά με την θέσπιση Λογαριασμών Αποταμίευσης και Επενδύσεων (Savings and Investment Accounts – SIAs) (εδώ). Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών παρακολούθησης της Ανακοίνωσης για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union – SIU), η οποία εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2025 (εδώ) (βλ. Εγκύκλιο ΕΑΕΕ 24 978/17.4.2025).

Η προτεινόμενη Σύσταση αποσκοπεί στην διευκόλυνση της συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών στις κεφαλαιαγορές των κρατών μελών της ΕΕ, ενισχύοντας την μακροπρόθεσμη απόδοση των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών, αλλά και βελτιώνοντας την ρευστότητα και την δυναμική των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Παράλληλα, στοχεύει να ενισχύσει την προσφορά ιδιωτικών κεφαλαίων προς τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς κεφαλαίων.

Η Σύσταση θα έχει μη δεσμευτικό χαρακτήρα και δεν θα επιβάλει νομικές υποχρεώσεις στα κράτη μέλη. Αντίθετα, θα αποτυπώνει τις πολιτικές προσδοκίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προτείνοντας την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της πρόσβασης των ιδιωτών σε χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς.

Η Επιτροπή προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν απόψεις σχετικά με βασικά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να φέρουν οι λόγω λογαριασμοί, όπως:

▪ Πρόσβαση σε ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων μέσω του λογαριασμού.

Καθορισμός των επιλέξιμων προϊόντων που θα μπορούν να προσφέρονται μέσω του λογαριασμού.

▪ Εύκολη ψηφιακή πρόσβαση του χρήστη στους λογαριασμούς και τις επενδύσεις.

▪ Εύκολη και οικονομικά προσιτή φορητότητα του λογαριασμού μεταξύ διαφορετικών παρόχων.

▪ Δυνατότητα παροχής των λογαριασμών και σε κατοίκους άλλων κρατών μελών, ενισχύοντας τον διασυνοριακό ανταγωνισμό και τις επενδύσεις εντός ΕΕ.

▪ Απλοποίηση φορολογικών διαδικασιών και πιθανή παροχή φορολογικών κινήτρων που να καθιστούν τους λογαριασμούς πιο ελκυστικούς για τους πολίτες.

▪ Πρόσθετα κίνητρα και μέτρα ενθάρρυνσης, για το άνοιγμα και την χρήση τέτοιων λογαριασμών.

Ως προς τα επόμενα βήματα:

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 8 Ιουλίου για την υποβολή σχολίων και προτάσεων με στόχο την συλλογή τεκμηριωμένων απόψεων για τον βέλτιστο σχεδιασμό και την αποτελεσματική εφαρμογή του προτεινόμενου πλαισίου. Η Insurance Europe επεξεργάζεται το πρώτο σχέδιο απάντησης, το οποίο θα αποτελέσει την βάση συζήτησης με τις ενώσεις – μέλη της.