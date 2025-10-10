back to top
Προσεχής παρουσίαση του βιβλίου «Βιώσιμη Ανάπτυξη Αγροτικών Κοινοτήτων: Στρατηγικές & Δράση» στο ΕΕΑ

Εκδηλώσεις

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών διοργανώνει την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, στις 18:00, την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Τάκη Καψάλη, με τίτλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη Αγροτικών Κοινοτήτων: Στρατηγικές & Δράση», στις εγκαταστάσεις του ΕΕΑ (Πανεπιστημίου 44, 1ος όροφος).

Στον χαιρετισμό θα παρέμβει ο Πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ενώ το πάνελ της εκδήλωσης θα πλαισιώσουν σημαντικοί επιστήμονες και επαγγελματίες, όπως ο συγγραφέας Τάκης Καψάλης, ο Γιάννης Γιαννόπουλος, η Ζέφη Δημαδάμα, ο Χρήστος Καψάλης, ο Γιάννης Λαγός, ο Γρηγόρης Τσάλτας και ο Γιώργος Σταθόπουλος.

Το βιβλίο προτείνει πρακτικά μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης, βασισμένα σε εμπειρίες ορεινών κοινοτήτων, αλλά πλήρως εφαρμόσιμα και σε αστικά περιβάλλοντα, όπως η Αθήνα, ενώ η εκδήλωση φιλοδοξεί να ανοίξει διάλογο για την πράσινη και κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Η παρουσίαση είναι ανοικτή στο κοινό και αναμένεται να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για μέλη του ΕΕΑ, επιχειρηματίες και πολίτες που ενδιαφέρονται για βιώσιμες πρακτικές και κοινωνική αλληλεγγύη.

